Cockfight Network logotipas

Cockfight Network kaina(CFN)

1 CFN į USD – tiesioginė kaina:

-1.28%1D
USD
Cockfight Network (CFN) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:58:39(UTC+8)

Cockfight Network (CFN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-2.22%

-1.28%

-9.19%

-9.19%

Cockfight Network (CFN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0929. Per pastarąsias 24 valandas CFN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0901 iki aukščiausios $ 0.0968 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFN kaina yra $ 2.300611418675181, o žemiausia – $ 0.034678441686705266.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFN per pastarąją valandą pasikeitė -2.22%, per 24 valandas – -1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cockfight Network (CFN) rinkos informacija

No.4761

0.00%

GMMT

Dabartinė Cockfight Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.34K. CFN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 974819. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.90M

Cockfight Network (CFN) kainos istorija USD

Stebėkite Cockfight Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001199-1.28%
30 dienų$ -0.0601-39.29%
60 dienų$ -0.0344-27.03%
90 dienų$ -0.0514-35.63%
Cockfight Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CFN užfiksuotas $ -0.001199 (-1.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cockfight Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0601 (-39.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cockfight Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CFN rodiklis pasikeitė $ -0.0344 (-27.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cockfight Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0514 (-35.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cockfight Network (CFN) pokyčius?

Peržiūrėkite Cockfight Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cockfight Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CFNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cockfight Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cockfight Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cockfight Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cockfight Network (CFN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cockfight Network (CFN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cockfight Network prognozes.

Peržiūrėkite Cockfight Network kainos prognozę dabar!

Cockfight Network (CFN) Tokenomika

Supratimas apie Cockfight Network (CFN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cockfight Network (CFN)

Ieškote, kaip nusipirkti Cockfight Network? Viskas paprasta ir patogu! Cockfight Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CFN į vietos valiutas

1 Cockfight Network(CFN) į VND
2,444.6635
1 Cockfight Network(CFN) į AUD
A$0.140279
1 Cockfight Network(CFN) į GBP
0.067817
1 Cockfight Network(CFN) į EUR
0.078965
1 Cockfight Network(CFN) į USD
$0.0929
1 Cockfight Network(CFN) į MYR
RM0.392038
1 Cockfight Network(CFN) į TRY
3.833983
1 Cockfight Network(CFN) į JPY
¥13.6563
1 Cockfight Network(CFN) į ARS
ARS$132.33605
1 Cockfight Network(CFN) į RUB
7.85005
1 Cockfight Network(CFN) į INR
8.196567
1 Cockfight Network(CFN) į IDR
Rp1,522.950576
1 Cockfight Network(CFN) į KRW
129.207178
1 Cockfight Network(CFN) į PHP
5.315738
1 Cockfight Network(CFN) į EGP
￡E.4.474064
1 Cockfight Network(CFN) į BRL
R$0.50166
1 Cockfight Network(CFN) į CAD
C$0.128202
1 Cockfight Network(CFN) į BDT
11.31522
1 Cockfight Network(CFN) į NGN
140.120141
1 Cockfight Network(CFN) į COP
$364.312924
1 Cockfight Network(CFN) į ZAR
R.1.62575
1 Cockfight Network(CFN) į UAH
3.834912
1 Cockfight Network(CFN) į VES
Bs14.4924
1 Cockfight Network(CFN) į CLP
$89.2769
1 Cockfight Network(CFN) į PKR
Rs26.384529
1 Cockfight Network(CFN) į KZT
50.080532
1 Cockfight Network(CFN) į THB
฿2.951433
1 Cockfight Network(CFN) į TWD
NT$2.819515
1 Cockfight Network(CFN) į AED
د.إ0.340943
1 Cockfight Network(CFN) į CHF
Fr0.073391
1 Cockfight Network(CFN) į HKD
HK$0.722762
1 Cockfight Network(CFN) į AMD
֏35.498019
1 Cockfight Network(CFN) į MAD
.د.م0.838887
1 Cockfight Network(CFN) į MXN
$1.72794
1 Cockfight Network(CFN) į SAR
ريال0.348375
1 Cockfight Network(CFN) į PLN
0.338156
1 Cockfight Network(CFN) į RON
лв0.402257
1 Cockfight Network(CFN) į SEK
kr0.868615
1 Cockfight Network(CFN) į BGN
лв0.155143
1 Cockfight Network(CFN) į HUF
Ft31.226477
1 Cockfight Network(CFN) į CZK
1.937894
1 Cockfight Network(CFN) į KWD
د.ك0.0283345
1 Cockfight Network(CFN) į ILS
0.309357
1 Cockfight Network(CFN) į AOA
Kz84.684853
1 Cockfight Network(CFN) į BHD
.د.ب0.0350233
1 Cockfight Network(CFN) į BMD
$0.0929
1 Cockfight Network(CFN) į DKK
kr0.592702
1 Cockfight Network(CFN) į HNL
L2.434909
1 Cockfight Network(CFN) į MUR
4.232524
1 Cockfight Network(CFN) į NAD
$1.633182
1 Cockfight Network(CFN) į NOK
kr0.922497
1 Cockfight Network(CFN) į NZD
$0.156072
1 Cockfight Network(CFN) į PAB
B/.0.0929
1 Cockfight Network(CFN) į PGK
K0.393896
1 Cockfight Network(CFN) į QAR
ر.ق0.338156
1 Cockfight Network(CFN) į RSD
дин.9.304864

Cockfight Network išteklius

Išsamesnei Cockfight Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cockfight Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cockfight Network

Kiek Cockfight Network(CFN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CFN kaina USD valiuta yra 0.0929USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CFN į USD kaina?
Dabartinė CFN kaina USD valiuta yra $ 0.0929. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cockfight Network rinkos kapitalizacija?
CFN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CFN apyvartoje?
CFN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CFN kaina?
CFN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.300611418675181USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CFN kaina?
CFN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.034678441686705266USD.
Kokia yra CFN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CFN yra $ 60.34KUSD.
Ar CFN kaina šiais metais kils?
CFN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CFN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:58:39(UTC+8)

Cockfight Network (CFN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
CFN-į-USD skaičiuoklė

Suma

CFN
CFN
USD
USD

1 CFN = 0.0929 USD

Prekiauti CFN

CFNUSDT
$0.0925
$0.0925$0.0925
-1.28%

