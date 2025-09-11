Cockfight Network (CFN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0929. Per pastarąsias 24 valandas CFN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0901 iki aukščiausios $ 0.0968 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFN kaina yra $ 2.300611418675181, o žemiausia – $ 0.034678441686705266.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFN per pastarąją valandą pasikeitė -2.22%, per 24 valandas – -1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cockfight Network (CFN) rinkos informacija
No.4761
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 60.34K
$ 60.34K$ 60.34K
$ 92.90M
$ 92.90M$ 92.90M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
974,819
974,819 974,819
0.00%
GMMT
Dabartinė Cockfight Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.34K. CFN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 974819. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.90M
Cockfight Network (CFN) kainos istorija USD
Stebėkite Cockfight Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001199
-1.28%
30 dienų
$ -0.0601
-39.29%
60 dienų
$ -0.0344
-27.03%
90 dienų
$ -0.0514
-35.63%
Cockfight Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CFN užfiksuotas $ -0.001199 (-1.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cockfight Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0601 (-39.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cockfight Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CFN rodiklis pasikeitė $ -0.0344 (-27.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cockfight Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0514 (-35.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cockfight Network (CFN) pokyčius?
The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.
Cockfight Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cockfight Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CFNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cockfight Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cockfight Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cockfight Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cockfight Network (CFN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cockfight Network (CFN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cockfight Network prognozes.
Supratimas apie Cockfight Network (CFN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cockfight Network (CFN)
Ieškote, kaip nusipirkti Cockfight Network? Viskas paprasta ir patogu! Cockfight Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.