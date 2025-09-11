Cellana (CELLA) realiojo laiko kaina yra $ 0.002292. Per pastarąsias 24 valandas CELLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002267 iki aukščiausios $ 0.00231 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CELLA kaina yra $ 0.06702129226350574, o žemiausia – $ 0.002301903291296311.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CELLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cellana (CELLA) rinkos informacija
No.5608
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.87K
$ 99.87K$ 99.87K
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
0.00
0.00 0.00
1,089,928,567.494976
1,089,928,567.494976 1,089,928,567.494976
APTOS
Dabartinė Cellana rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.87K. CELLA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1089928567.494976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.50M
Cellana (CELLA) kainos istorija USD
Stebėkite Cellana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001796
+0.79%
30 dienų
$ -0.002138
-48.27%
60 dienų
$ -0.003738
-62.00%
90 dienų
$ -0.008018
-77.77%
Cellana kainos pokytis šiandien
Šiandien CELLA užfiksuotas $ +0.00001796 (+0.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cellana 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002138 (-48.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cellana 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CELLA rodiklis pasikeitė $ -0.003738 (-62.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cellana 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.008018 (-77.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cellana (CELLA) pokyčius?
Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.
Cellana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cellana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cellana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cellana kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cellana (CELLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cellana (CELLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cellana prognozes.
Supratimas apie Cellana (CELLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CELLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cellana (CELLA)
Ieškote, kaip nusipirkti Cellana? Viskas paprasta ir patogu! Cellana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.