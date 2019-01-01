CheckDot (CDT) Tokenomika

CheckDot (CDT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCheckDot (CDT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
CheckDot (CDT) Informacija

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

Oficiali svetainė:
https://checkdot.io/
Baltoji knyga:
https://checkdot.io/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm

CheckDot (CDT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CheckDot (CDT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 712.60K
$ 712.60K
Bendra pasiūla:
$ 9.90M
$ 9.90M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.75M
$ 7.75M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 920.00K
$ 920.00K
Visų laikų rekordas:
$ 5.6
$ 5.6
Visų laikų minimumas:
$ 0.012415128747254563
$ 0.012415128747254563
Dabartinė kaina:
$ 0.092
$ 0.092

CheckDot (CDT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CheckDot (CDT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CDT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CDT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CDT tokenomiką, galite peržiūrėti CDT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CDT

Norite įtraukti CheckDot (CDT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CDT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

CheckDot (CDT) Kainų istorija

CDT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CDT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CDT? Mūsų CDT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.