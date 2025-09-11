CheckDot (CDT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0885. Per pastarąsias 24 valandas CDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0863 iki aukščiausios $ 0.0924 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CDT kaina yra $ 1.2931717380255459, o žemiausia – $ 0.012415128747254563.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CDT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CheckDot (CDT) rinkos informacija
$ 685.49K
$ 2.20K
$ 885.00K
7.75M
10,000,000
9,897,864.25
77.45%
ETH
Dabartinė CheckDot rinkos kapitalizacija yra $ 685.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.20K. CDT apyvartoje yra 7.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 9897864.25. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 885.00K
CheckDot (CDT) kainos istorija USD
Stebėkite CheckDot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001797
-1.99%
30 dienų
$ -0.016
-15.32%
60 dienų
$ +0.002
+2.31%
90 dienų
$ +0.0079
+9.80%
CheckDot kainos pokytis šiandien
Šiandien CDT užfiksuotas $ -0.001797 (-1.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CheckDot 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.016 (-15.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CheckDot 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CDT rodiklis pasikeitė $ +0.002 (+2.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CheckDot 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0079 (+9.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CheckDot (CDT) pokyčius?
CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.
CheckDot kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CheckDot (CDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CheckDot (CDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CheckDot prognozes.
Supratimas apie CheckDot (CDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
