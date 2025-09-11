CREDBULL (CBL) realiojo laiko kaina yra $ 0.000861. Per pastarąsias 24 valandas CBL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008337 iki aukščiausios $ 0.0009002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBL kaina yra $ 0.04105825377585688, o žemiausia – $ 0.000832775032195854.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CREDBULL (CBL) rinkos informacija
No.2781
$ 216.08K
$ 216.08K$ 216.08K
$ 31.65K
$ 31.65K$ 31.65K
$ 861.00K
$ 861.00K$ 861.00K
250.97M
250.97M 250.97M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
25.09%
ARB
Dabartinė CREDBULL rinkos kapitalizacija yra $ 216.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.65K. CBL apyvartoje yra 250.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 861.00K
CREDBULL (CBL) kainos istorija USD
Stebėkite CREDBULL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002608
-2.94%
30 dienų
$ -0.003188
-78.74%
60 dienų
$ -0.004093
-82.63%
90 dienų
$ -0.002791
-76.43%
CREDBULL kainos pokytis šiandien
Šiandien CBL užfiksuotas $ -0.00002608 (-2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CREDBULL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003188 (-78.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CREDBULL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CBL rodiklis pasikeitė $ -0.004093 (-82.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CREDBULL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002791 (-76.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CREDBULL (CBL) pokyčius?
Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.
CREDBULL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CREDBULL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CBLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CREDBULL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CREDBULL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CREDBULL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CREDBULL (CBL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CREDBULL (CBL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CREDBULL prognozes.
Supratimas apie CREDBULL (CBL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CREDBULL (CBL)
Ieškote, kaip nusipirkti CREDBULL? Viskas paprasta ir patogu! CREDBULL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.