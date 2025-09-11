Catboy (CATBOY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00419. Per pastarąsias 24 valandas CATBOY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00397 iki aukščiausios $ 0.00424 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATBOY kaina yra $ 22,304,509,027.959435, o žemiausia – $ 0.000000000006174833.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATBOY per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Catboy (CATBOY) rinkos informacija
Dabartinė Catboy rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.32K. CATBOY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 147537803.53282714. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 838.00K
Catboy (CATBOY) kainos istorija USD
Stebėkite Catboy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000196
+0.47%
30 dienų
$ -0.00103
-19.74%
60 dienų
$ -0.00188
-30.98%
90 dienų
$ -0.00228
-35.24%
Catboy kainos pokytis šiandien
Šiandien CATBOY užfiksuotas $ +0.0000196 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Catboy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00103 (-19.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Catboy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CATBOY rodiklis pasikeitė $ -0.00188 (-30.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Catboy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00228 (-35.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Catboy (CATBOY) pokyčius?
Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs.
Catboy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Catboy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Catboy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Catboy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Catboy (CATBOY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Catboy (CATBOY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Catboy prognozes.
Supratimas apie Catboy (CATBOY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATBOYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Catboy (CATBOY)
Ieškote, kaip nusipirkti Catboy? Viskas paprasta ir patogu! Catboy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.