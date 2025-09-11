Camino Network (CAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.02899. Per pastarąsias 24 valandas CAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02882 iki aukščiausios $ 0.02917 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAM kaina yra $ 0.19493305530344174, o žemiausia – $ 0.028085245860267727.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAM per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Camino Network (CAM) rinkos informacija
Dabartinė Camino Network rinkos kapitalizacija yra $ 9.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 153.82K. CAM apyvartoje yra 325.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 917499341. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.99M
Camino Network (CAM) kainos istorija USD
Stebėkite Camino Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000492
+0.17%
30 dienų
$ -0.00865
-22.99%
60 dienų
$ -0.02419
-45.49%
90 dienų
$ -0.04335
-59.93%
Camino Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CAM užfiksuotas $ +0.0000492 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Camino Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00865 (-22.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Camino Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAM rodiklis pasikeitė $ -0.02419 (-45.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Camino Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04335 (-59.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Camino Network (CAM) pokyčius?
Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.
Camino Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Camino Network (CAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Camino Network (CAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Camino Network prognozes.
Supratimas apie Camino Network (CAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
