Camino Network logotipas

Camino Network kaina(CAM)

1 CAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.02899
$0.02899$0.02899
+0.17%1D
USD
Camino Network (CAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:10:07(UTC+8)

Camino Network (CAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02882
$ 0.02882$ 0.02882
24 val. žemiausia
$ 0.02917
$ 0.02917$ 0.02917
24 val. aukščiausia

$ 0.02882
$ 0.02882$ 0.02882

$ 0.02917
$ 0.02917$ 0.02917

$ 0.19493305530344174
$ 0.19493305530344174$ 0.19493305530344174

$ 0.028085245860267727
$ 0.028085245860267727$ 0.028085245860267727

-0.04%

+0.17%

-15.04%

-15.04%

Camino Network (CAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.02899. Per pastarąsias 24 valandas CAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02882 iki aukščiausios $ 0.02917 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAM kaina yra $ 0.19493305530344174, o žemiausia – $ 0.028085245860267727.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAM per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Camino Network (CAM) rinkos informacija

No.1195

$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M

$ 153.82K
$ 153.82K$ 153.82K

$ 28.99M
$ 28.99M$ 28.99M

325.42M
325.42M 325.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

917,499,341
917,499,341 917,499,341

32.54%

CAMINO

Dabartinė Camino Network rinkos kapitalizacija yra $ 9.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 153.82K. CAM apyvartoje yra 325.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 917499341. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.99M

Camino Network (CAM) kainos istorija USD

Stebėkite Camino Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000492+0.17%
30 dienų$ -0.00865-22.99%
60 dienų$ -0.02419-45.49%
90 dienų$ -0.04335-59.93%
Camino Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CAM užfiksuotas $ +0.0000492 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Camino Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00865 (-22.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Camino Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAM rodiklis pasikeitė $ -0.02419 (-45.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Camino Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04335 (-59.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Camino Network (CAM) pokyčius?

Peržiūrėkite Camino Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Camino Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Camino Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Camino Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Camino Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Camino Network (CAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Camino Network (CAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Camino Network prognozes.

Peržiūrėkite Camino Network kainos prognozę dabar!

Camino Network (CAM) Tokenomika

Supratimas apie Camino Network (CAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Camino Network (CAM)

Ieškote, kaip nusipirkti Camino Network? Viskas paprasta ir patogu! Camino Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CAM į vietos valiutas

1 Camino Network(CAM) į VND
762.87185
1 Camino Network(CAM) į AUD
A$0.0437749
1 Camino Network(CAM) į GBP
0.0211627
1 Camino Network(CAM) į EUR
0.0246415
1 Camino Network(CAM) į USD
$0.02899
1 Camino Network(CAM) į MYR
RM0.1223378
1 Camino Network(CAM) į TRY
1.1969971
1 Camino Network(CAM) į JPY
¥4.26153
1 Camino Network(CAM) į ARS
ARS$41.296255
1 Camino Network(CAM) į RUB
2.4713975
1 Camino Network(CAM) į INR
2.5583675
1 Camino Network(CAM) į IDR
Rp475.2458256
1 Camino Network(CAM) į KRW
40.3758225
1 Camino Network(CAM) į PHP
1.6585179
1 Camino Network(CAM) į EGP
￡E.1.3958685
1 Camino Network(CAM) į BRL
R$0.156546
1 Camino Network(CAM) į CAD
C$0.0400062
1 Camino Network(CAM) į BDT
3.530982
1 Camino Network(CAM) į NGN
43.7253271
1 Camino Network(CAM) į COP
$113.6860244
1 Camino Network(CAM) į ZAR
R.0.507325
1 Camino Network(CAM) į UAH
1.1967072
1 Camino Network(CAM) į VES
Bs4.52244
1 Camino Network(CAM) į CLP
$27.85939
1 Camino Network(CAM) į PKR
Rs8.2334499
1 Camino Network(CAM) į KZT
15.6279292
1 Camino Network(CAM) į THB
฿0.921882
1 Camino Network(CAM) į TWD
NT$0.8786869
1 Camino Network(CAM) į AED
د.إ0.1063933
1 Camino Network(CAM) į CHF
Fr0.0229021
1 Camino Network(CAM) į HKD
HK$0.2255422
1 Camino Network(CAM) į AMD
֏11.0773689
1 Camino Network(CAM) į MAD
.د.م0.2617797
1 Camino Network(CAM) į MXN
$0.5395039
1 Camino Network(CAM) į SAR
ريال0.1087125
1 Camino Network(CAM) į PLN
0.1055236
1 Camino Network(CAM) į RON
лв0.1255267
1 Camino Network(CAM) į SEK
kr0.2710565
1 Camino Network(CAM) į BGN
лв0.0484133
1 Camino Network(CAM) į HUF
Ft9.7510764
1 Camino Network(CAM) į CZK
0.6050213
1 Camino Network(CAM) į KWD
د.ك0.00884195
1 Camino Network(CAM) į ILS
0.0962468
1 Camino Network(CAM) į AOA
Kz26.4264143
1 Camino Network(CAM) į BHD
.د.ب0.01092923
1 Camino Network(CAM) į BMD
$0.02899
1 Camino Network(CAM) į DKK
kr0.1849562
1 Camino Network(CAM) į HNL
L0.7598279
1 Camino Network(CAM) į MUR
1.3207844
1 Camino Network(CAM) į NAD
$0.5096442
1 Camino Network(CAM) į NOK
kr0.2881606
1 Camino Network(CAM) į NZD
$0.0487032
1 Camino Network(CAM) į PAB
B/.0.02899
1 Camino Network(CAM) į PGK
K0.1229176
1 Camino Network(CAM) į QAR
ر.ق0.1055236
1 Camino Network(CAM) į RSD
дин.2.9045081

Camino Network išteklius

Išsamesnei Camino Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Camino Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Camino Network

Kiek Camino Network(CAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAM kaina USD valiuta yra 0.02899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAM į USD kaina?
Dabartinė CAM kaina USD valiuta yra $ 0.02899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Camino Network rinkos kapitalizacija?
CAM rinkos kapitalizacija yra $ 9.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAM apyvartoje?
CAM apyvartoje yra 325.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAM kaina?
CAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19493305530344174USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAM kaina?
CAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.028085245860267727USD.
Kokia yra CAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAM yra $ 153.82KUSD.
Ar CAM kaina šiais metais kils?
CAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Camino Network (CAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

CAM-į-USD skaičiuoklė

Suma

CAM
CAM
USD
USD

1 CAM = 0.02899 USD

Prekiauti CAM

CAMUSDT
$0.02899
$0.02899$0.02899
+0.17%

