C4E (C4E) realiojo laiko kaina yra $ 0.00558. Per pastarąsias 24 valandas C4E svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00551 iki aukščiausios $ 0.00578 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia C4E kaina yra $ 0.1172002648004181, o žemiausia – $ 0.005403352401437698.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, C4E per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
C4E (C4E) rinkos informacija
C4E
Dabartinė C4E rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.07K. C4E apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300285100. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.68M
C4E (C4E) kainos istorija USD
Stebėkite C4E kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000196
-0.35%
30 dienų
$ -0.00195
-25.90%
60 dienų
$ -0.00221
-28.37%
90 dienų
$ -0.00299
-34.89%
C4E kainos pokytis šiandien
Šiandien C4E užfiksuotas $ -0.0000196 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
C4E 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00195 (-25.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
C4E 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, C4E rodiklis pasikeitė $ -0.00221 (-28.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
C4E 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00299 (-34.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir C4E (C4E) pokyčius?
C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.
C4E galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų C4E investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti C4Estatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie C4E mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti C4E, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
C4E kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos C4E (C4E) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų C4E (C4E) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes C4E prognozes.
Supratimas apie C4E (C4E) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie C4Eišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti C4E (C4E)
Ieškote, kaip nusipirkti C4E? Viskas paprasta ir patogu! C4E lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.