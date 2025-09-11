Daugiau apie C4E

C4E kaina(C4E)

1 C4E į USD – tiesioginė kaina:

$0.00558
$0.00558$0.00558
-0.35%1D
USD
C4E (C4E) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:42:56(UTC+8)

C4E (C4E) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00551
$ 0.00551$ 0.00551
24 val. žemiausia
$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578
24 val. aukščiausia

$ 0.00551
$ 0.00551$ 0.00551

$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578

$ 0.1172002648004181
$ 0.1172002648004181$ 0.1172002648004181

$ 0.005403352401437698
$ 0.005403352401437698$ 0.005403352401437698

+0.17%

-0.35%

-16.35%

-16.35%

C4E (C4E) realiojo laiko kaina yra $ 0.00558. Per pastarąsias 24 valandas C4E svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00551 iki aukščiausios $ 0.00578 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia C4E kaina yra $ 0.1172002648004181, o žemiausia – $ 0.005403352401437698.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, C4E per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

C4E (C4E) rinkos informacija

No.5199

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

0.00
0.00 0.00

300,285,100
300,285,100 300,285,100

C4E

Dabartinė C4E rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.07K. C4E apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300285100. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.68M

C4E (C4E) kainos istorija USD

Stebėkite C4E kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000196-0.35%
30 dienų$ -0.00195-25.90%
60 dienų$ -0.00221-28.37%
90 dienų$ -0.00299-34.89%
C4E kainos pokytis šiandien

Šiandien C4E užfiksuotas $ -0.0000196 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

C4E 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00195 (-25.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

C4E 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, C4E rodiklis pasikeitė $ -0.00221 (-28.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

C4E 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00299 (-34.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir C4E (C4E) pokyčius?

Peržiūrėkite C4E kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra C4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

C4E galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų C4E investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti C4Estatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie C4E mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti C4E, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

C4E kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos C4E (C4E) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų C4E (C4E) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes C4E prognozes.

Peržiūrėkite C4E kainos prognozę dabar!

C4E (C4E) Tokenomika

Supratimas apie C4E (C4E) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie C4Eišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti C4E (C4E)

Ieškote, kaip nusipirkti C4E? Viskas paprasta ir patogu! C4E lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

C4E į vietos valiutas

1 C4E(C4E) į VND
146.8377
1 C4E(C4E) į AUD
A$0.0084258
1 C4E(C4E) į GBP
0.0040734
1 C4E(C4E) į EUR
0.004743
1 C4E(C4E) į USD
$0.00558
1 C4E(C4E) į MYR
RM0.0235476
1 C4E(C4E) į TRY
0.2303424
1 C4E(C4E) į JPY
¥0.82026
1 C4E(C4E) į ARS
ARS$7.94871
1 C4E(C4E) į RUB
0.4714542
1 C4E(C4E) į INR
0.4919328
1 C4E(C4E) į IDR
Rp91.4753952
1 C4E(C4E) į KRW
7.7499504
1 C4E(C4E) į PHP
0.318897
1 C4E(C4E) į EGP
￡E.0.268677
1 C4E(C4E) į BRL
R$0.030132
1 C4E(C4E) į CAD
C$0.0077004
1 C4E(C4E) į BDT
0.679644
1 C4E(C4E) į NGN
8.4162582
1 C4E(C4E) į COP
$21.8823048
1 C4E(C4E) į ZAR
R.0.0975942
1 C4E(C4E) į UAH
0.2303424
1 C4E(C4E) į VES
Bs0.87048
1 C4E(C4E) į CLP
$5.36238
1 C4E(C4E) į PKR
Rs1.5847758
1 C4E(C4E) į KZT
3.0080664
1 C4E(C4E) į THB
฿0.1773324
1 C4E(C4E) į TWD
NT$0.169353
1 C4E(C4E) į AED
د.إ0.0204786
1 C4E(C4E) į CHF
Fr0.0044082
1 C4E(C4E) į HKD
HK$0.0434124
1 C4E(C4E) į AMD
֏2.1321738
1 C4E(C4E) į MAD
.د.م0.0503874
1 C4E(C4E) į MXN
$0.103788
1 C4E(C4E) į SAR
ريال0.020925
1 C4E(C4E) į PLN
0.0203112
1 C4E(C4E) į RON
лв0.0242172
1 C4E(C4E) į SEK
kr0.052173
1 C4E(C4E) į BGN
лв0.0093186
1 C4E(C4E) į HUF
Ft1.8756054
1 C4E(C4E) į CZK
0.1163988
1 C4E(C4E) į KWD
د.ك0.0017019
1 C4E(C4E) į ILS
0.0185256
1 C4E(C4E) į AOA
Kz5.1051978
1 C4E(C4E) į BHD
.د.ب0.00210366
1 C4E(C4E) į BMD
$0.00558
1 C4E(C4E) į DKK
kr0.0356004
1 C4E(C4E) į HNL
L0.1462518
1 C4E(C4E) į MUR
0.25389
1 C4E(C4E) į NAD
$0.0980964
1 C4E(C4E) į NOK
kr0.0554094
1 C4E(C4E) į NZD
$0.0093744
1 C4E(C4E) į PAB
B/.0.00558
1 C4E(C4E) į PGK
K0.0236592
1 C4E(C4E) į QAR
ر.ق0.0203112
1 C4E(C4E) į RSD
дин.0.558837

C4E išteklius

Išsamesnei C4E analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali C4E svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie C4E

Kiek C4E(C4E) verta (-as) šiandien?
Dabartinė C4E kaina USD valiuta yra 0.00558USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė C4E į USD kaina?
Dabartinė C4E kaina USD valiuta yra $ 0.00558. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra C4E rinkos kapitalizacija?
C4E rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra C4E apyvartoje?
C4E apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) C4E kaina?
C4E pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1172002648004181USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) C4E kaina?
C4E pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005403352401437698USD.
Kokia yra C4E prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis C4E yra $ 8.07KUSD.
Ar C4E kaina šiais metais kils?
C4E šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite C4E kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:42:56(UTC+8)

C4E (C4E) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

