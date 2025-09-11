BLOCK VAULT (BVT) realiojo laiko kaina yra $ 4.9286. Per pastarąsias 24 valandas BVT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.46 iki aukščiausios $ 6.999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BVT kaina yra $ 7.501540725239628, o žemiausia – $ 0.6500878061921797.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BVT per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BLOCK VAULT (BVT) rinkos informacija
$ 12.24M
$ 364.78K
$ 4.93B
2.48M
1,000,000,000
7,500,000
0.24%
BSC
Dabartinė BLOCK VAULT rinkos kapitalizacija yra $ 12.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 364.78K. BVT apyvartoje yra 2.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 7500000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.93B
BLOCK VAULT (BVT) kainos istorija USD
Stebėkite BLOCK VAULT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.14362
-2.83%
30 dienų
$ +4.2084
+584.33%
60 dienų
$ +4.3116
+698.80%
90 dienų
$ +4.7022
+2,076.94%
BLOCK VAULT kainos pokytis šiandien
Šiandien BVT užfiksuotas $ -0.14362 (-2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BLOCK VAULT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +4.2084 (+584.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BLOCK VAULT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BVT rodiklis pasikeitė $ +4.3116 (+698.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BLOCK VAULT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.7022 (+2,076.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLOCK VAULT (BVT) pokyčius?
BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.
BLOCK VAULT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BLOCK VAULT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BVTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BLOCK VAULT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BLOCK VAULT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BLOCK VAULT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BLOCK VAULT (BVT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOCK VAULT (BVT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOCK VAULT prognozes.
Supratimas apie BLOCK VAULT (BVT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BVTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BLOCK VAULT (BVT)
Ieškote, kaip nusipirkti BLOCK VAULT? Viskas paprasta ir patogu! BLOCK VAULT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.