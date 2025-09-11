Daugiau apie BVT

BLOCK VAULT kaina(BVT)

$4.9313
-2.83%1D
BLOCK VAULT (BVT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:09:52(UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) kainos informacija (USD)

$ 4.46
24 val. žemiausia
$ 6.999
24 val. aukščiausia

$ 4.46
$ 6.999
$ 7.501540725239628
$ 0.6500878061921797
-0.24%

-2.83%

+23.93%

+23.93%

BLOCK VAULT (BVT) realiojo laiko kaina yra $ 4.9286. Per pastarąsias 24 valandas BVT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.46 iki aukščiausios $ 6.999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BVT kaina yra $ 7.501540725239628, o žemiausia – $ 0.6500878061921797.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BVT per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BLOCK VAULT (BVT) rinkos informacija

No.1094

$ 12.24M
$ 364.78K
$ 4.93B
2.48M
1,000,000,000
7,500,000
0.24%

BSC

Dabartinė BLOCK VAULT rinkos kapitalizacija yra $ 12.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 364.78K. BVT apyvartoje yra 2.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 7500000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.93B

BLOCK VAULT (BVT) kainos istorija USD

Stebėkite BLOCK VAULT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.14362-2.83%
30 dienų$ +4.2084+584.33%
60 dienų$ +4.3116+698.80%
90 dienų$ +4.7022+2,076.94%
BLOCK VAULT kainos pokytis šiandien

Šiandien BVT užfiksuotas $ -0.14362 (-2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BLOCK VAULT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +4.2084 (+584.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BLOCK VAULT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BVT rodiklis pasikeitė $ +4.3116 (+698.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BLOCK VAULT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.7022 (+2,076.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLOCK VAULT (BVT) pokyčius?

Peržiūrėkite BLOCK VAULT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BLOCK VAULT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BVTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BLOCK VAULT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BLOCK VAULT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BLOCK VAULT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BLOCK VAULT (BVT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOCK VAULT (BVT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOCK VAULT prognozes.

Peržiūrėkite BLOCK VAULT kainos prognozę dabar!

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomika

Supratimas apie BLOCK VAULT (BVT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BVTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BLOCK VAULT (BVT)

Ieškote, kaip nusipirkti BLOCK VAULT? Viskas paprasta ir patogu! BLOCK VAULT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BVT į vietos valiutas

1 BLOCK VAULT(BVT) į VND
129,696.109
1 BLOCK VAULT(BVT) į AUD
A$7.442186
1 BLOCK VAULT(BVT) į GBP
3.597878
1 BLOCK VAULT(BVT) į EUR
4.18931
1 BLOCK VAULT(BVT) į USD
$4.9286
1 BLOCK VAULT(BVT) į MYR
RM20.798692
1 BLOCK VAULT(BVT) į TRY
203.501894
1 BLOCK VAULT(BVT) į JPY
¥724.5042
1 BLOCK VAULT(BVT) į ARS
ARS$7,020.7907
1 BLOCK VAULT(BVT) į RUB
420.16315
1 BLOCK VAULT(BVT) į INR
434.94895
1 BLOCK VAULT(BVT) į IDR
Rp80,796.708384
1 BLOCK VAULT(BVT) į KRW
6,864.30765
1 BLOCK VAULT(BVT) į PHP
281.965206
1 BLOCK VAULT(BVT) į EGP
￡E.237.31209
1 BLOCK VAULT(BVT) į BRL
R$26.61444
1 BLOCK VAULT(BVT) į CAD
C$6.801468
1 BLOCK VAULT(BVT) į BDT
600.30348
1 BLOCK VAULT(BVT) į NGN
7,433.758094
1 BLOCK VAULT(BVT) į COP
$19,327.800616
1 BLOCK VAULT(BVT) į ZAR
R.86.2505
1 BLOCK VAULT(BVT) į UAH
203.452608
1 BLOCK VAULT(BVT) į VES
Bs768.8616
1 BLOCK VAULT(BVT) į CLP
$4,736.3846
1 BLOCK VAULT(BVT) į PKR
Rs1,399.771686
1 BLOCK VAULT(BVT) į KZT
2,656.909688
1 BLOCK VAULT(BVT) į THB
฿156.72948
1 BLOCK VAULT(BVT) į TWD
NT$149.385866
1 BLOCK VAULT(BVT) į AED
د.إ18.087962
1 BLOCK VAULT(BVT) į CHF
Fr3.893594
1 BLOCK VAULT(BVT) į HKD
HK$38.344508
1 BLOCK VAULT(BVT) į AMD
֏1,883.267346
1 BLOCK VAULT(BVT) į MAD
.د.م44.505258
1 BLOCK VAULT(BVT) į MXN
$91.721246
1 BLOCK VAULT(BVT) į SAR
ريال18.48225
1 BLOCK VAULT(BVT) į PLN
17.940104
1 BLOCK VAULT(BVT) į RON
лв21.340838
1 BLOCK VAULT(BVT) į SEK
kr46.08241
1 BLOCK VAULT(BVT) į BGN
лв8.230762
1 BLOCK VAULT(BVT) į HUF
Ft1,657.783896
1 BLOCK VAULT(BVT) į CZK
102.859882
1 BLOCK VAULT(BVT) į KWD
د.ك1.503223
1 BLOCK VAULT(BVT) į ILS
16.362952
1 BLOCK VAULT(BVT) į AOA
Kz4,492.763902
1 BLOCK VAULT(BVT) į BHD
.د.ب1.8580822
1 BLOCK VAULT(BVT) į BMD
$4.9286
1 BLOCK VAULT(BVT) į DKK
kr31.444468
1 BLOCK VAULT(BVT) į HNL
L129.178606
1 BLOCK VAULT(BVT) į MUR
224.547016
1 BLOCK VAULT(BVT) į NAD
$86.644788
1 BLOCK VAULT(BVT) į NOK
kr48.990284
1 BLOCK VAULT(BVT) į NZD
$8.280048
1 BLOCK VAULT(BVT) į PAB
B/.4.9286
1 BLOCK VAULT(BVT) į PGK
K20.897264
1 BLOCK VAULT(BVT) į QAR
ر.ق17.940104
1 BLOCK VAULT(BVT) į RSD
дин.493.796434

BLOCK VAULT išteklius

Išsamesnei BLOCK VAULT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BLOCK VAULT svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek BLOCK VAULT(BVT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BVT kaina USD valiuta yra 4.9286USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BVT į USD kaina?
Dabartinė BVT kaina USD valiuta yra $ 4.9286. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BLOCK VAULT rinkos kapitalizacija?
BVT rinkos kapitalizacija yra $ 12.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BVT apyvartoje?
BVT apyvartoje yra 2.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BVT kaina?
BVT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.501540725239628USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BVT kaina?
BVT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6500878061921797USD.
Kokia yra BVT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BVT yra $ 364.78KUSD.
Ar BVT kaina šiais metais kils?
BVT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BVT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:09:52(UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 BVT = 4.9286 USD

BVTUSDT
$4.9313
-2.83%

