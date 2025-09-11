Daugiau apie BUZZ

Hive AI logotipas

Hive AI kaina(BUZZ)

1 BUZZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.025876
$0.025876$0.025876
+0.09%1D
USD
Hive AI (BUZZ) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Hive AI (BUZZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.022619
$ 0.022619$ 0.022619
24 val. žemiausia
$ 0.027634
$ 0.027634$ 0.027634
24 val. aukščiausia

$ 0.022619
$ 0.022619$ 0.022619

$ 0.027634
$ 0.027634$ 0.027634

$ 0.18833929238597144
$ 0.18833929238597144$ 0.18833929238597144

$ 0.005015884302613237
$ 0.005015884302613237$ 0.005015884302613237

+0.51%

+0.09%

+111.11%

+111.11%

Hive AI (BUZZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.025872. Per pastarąsias 24 valandas BUZZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.022619 iki aukščiausios $ 0.027634 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUZZ kaina yra $ 0.18833929238597144, o žemiausia – $ 0.005015884302613237.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUZZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +111.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hive AI (BUZZ) rinkos informacija

No.817

$ 25.87M
$ 25.87M$ 25.87M

$ 62.56K
$ 62.56K$ 62.56K

$ 25.87M
$ 25.87M$ 25.87M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,160
999,867,160 999,867,160

SOL

Dabartinė Hive AI rinkos kapitalizacija yra $ 25.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.56K. BUZZ apyvartoje yra 999.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 999867160. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.87M

Hive AI (BUZZ) kainos istorija USD

Stebėkite Hive AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002327+0.09%
30 dienų$ +0.017016+192.14%
60 dienų$ +0.017871+223.35%
90 dienų$ +0.01889+270.55%
Hive AI kainos pokytis šiandien

Šiandien BUZZ užfiksuotas $ +0.00002327 (+0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hive AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.017016 (+192.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hive AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUZZ rodiklis pasikeitė $ +0.017871 (+223.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hive AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01889 (+270.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hive AI (BUZZ) pokyčius?

Peržiūrėkite Hive AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hive AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BUZZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hive AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hive AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hive AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hive AI (BUZZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hive AI (BUZZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hive AI prognozes.

Peržiūrėkite Hive AI kainos prognozę dabar!

Hive AI (BUZZ) Tokenomika

Supratimas apie Hive AI (BUZZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUZZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hive AI (BUZZ)

Ieškote, kaip nusipirkti Hive AI? Viskas paprasta ir patogu! Hive AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BUZZ į vietos valiutas

1 Hive AI(BUZZ) į VND
680.82168
1 Hive AI(BUZZ) į AUD
A$0.03906672
1 Hive AI(BUZZ) į GBP
0.01888656
1 Hive AI(BUZZ) į EUR
0.0219912
1 Hive AI(BUZZ) į USD
$0.025872
1 Hive AI(BUZZ) į MYR
RM0.10917984
1 Hive AI(BUZZ) į TRY
1.06799616
1 Hive AI(BUZZ) į JPY
¥3.803184
1 Hive AI(BUZZ) į ARS
ARS$36.854664
1 Hive AI(BUZZ) į RUB
2.18592528
1 Hive AI(BUZZ) į INR
2.28087552
1 Hive AI(BUZZ) į IDR
Rp424.13107968
1 Hive AI(BUZZ) į KRW
35.93310336
1 Hive AI(BUZZ) į PHP
1.4785848
1 Hive AI(BUZZ) į EGP
￡E.1.2457368
1 Hive AI(BUZZ) į BRL
R$0.1397088
1 Hive AI(BUZZ) į CAD
C$0.03570336
1 Hive AI(BUZZ) į BDT
3.1512096
1 Hive AI(BUZZ) į NGN
39.02247888
1 Hive AI(BUZZ) į COP
$101.45860032
1 Hive AI(BUZZ) į ZAR
R.0.45250128
1 Hive AI(BUZZ) į UAH
1.06799616
1 Hive AI(BUZZ) į VES
Bs4.036032
1 Hive AI(BUZZ) į CLP
$24.862992
1 Hive AI(BUZZ) į PKR
Rs7.34790672
1 Hive AI(BUZZ) į KZT
13.94707776
1 Hive AI(BUZZ) į THB
฿0.82221216
1 Hive AI(BUZZ) į TWD
NT$0.7852152
1 Hive AI(BUZZ) į AED
د.إ0.09495024
1 Hive AI(BUZZ) į CHF
Fr0.02043888
1 Hive AI(BUZZ) į HKD
HK$0.20128416
1 Hive AI(BUZZ) į AMD
֏9.88594992
1 Hive AI(BUZZ) į MAD
.د.م0.23362416
1 Hive AI(BUZZ) į MXN
$0.4812192
1 Hive AI(BUZZ) į SAR
ريال0.09702
1 Hive AI(BUZZ) į PLN
0.09417408
1 Hive AI(BUZZ) į RON
лв0.11228448
1 Hive AI(BUZZ) į SEK
kr0.2419032
1 Hive AI(BUZZ) į BGN
лв0.04320624
1 Hive AI(BUZZ) į HUF
Ft8.69635536
1 Hive AI(BUZZ) į CZK
0.53968992
1 Hive AI(BUZZ) į KWD
د.ك0.00789096
1 Hive AI(BUZZ) į ILS
0.08589504
1 Hive AI(BUZZ) į AOA
Kz23.67055152
1 Hive AI(BUZZ) į BHD
.د.ب0.009753744
1 Hive AI(BUZZ) į BMD
$0.025872
1 Hive AI(BUZZ) į DKK
kr0.16506336
1 Hive AI(BUZZ) į HNL
L0.67810512
1 Hive AI(BUZZ) į MUR
1.177176
1 Hive AI(BUZZ) į NAD
$0.45482976
1 Hive AI(BUZZ) į NOK
kr0.25690896
1 Hive AI(BUZZ) į NZD
$0.04346496
1 Hive AI(BUZZ) į PAB
B/.0.025872
1 Hive AI(BUZZ) į PGK
K0.10969728
1 Hive AI(BUZZ) į QAR
ر.ق0.09417408
1 Hive AI(BUZZ) į RSD
дин.2.5910808

Hive AI išteklius

Išsamesnei Hive AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Hive AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hive AI

Kiek Hive AI(BUZZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUZZ kaina USD valiuta yra 0.025872USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUZZ į USD kaina?
Dabartinė BUZZ kaina USD valiuta yra $ 0.025872. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hive AI rinkos kapitalizacija?
BUZZ rinkos kapitalizacija yra $ 25.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUZZ apyvartoje?
BUZZ apyvartoje yra 999.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUZZ kaina?
BUZZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.18833929238597144USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUZZ kaina?
BUZZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005015884302613237USD.
Kokia yra BUZZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUZZ yra $ 62.56KUSD.
Ar BUZZ kaina šiais metais kils?
BUZZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUZZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

