Bunny (BUNNY) realiojo laiko kaina yra $ 0.04659. Per pastarąsias 24 valandas BUNNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04576 iki aukščiausios $ 0.04902 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUNNY kaina yra $ 553.31998667, o žemiausia – $ 0.04512060669859712.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUNNY per pastarąją valandą pasikeitė +1.39%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bunny (BUNNY) rinkos informacija
No.3277
$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K
$ 52.49K
$ 52.49K$ 52.49K
$ 46.59K
$ 46.59K$ 46.59K
510.23K
510.23K 510.23K
1,000,000
1,000,000 1,000,000
910,789
910,789 910,789
51.02%
2021-04-12 00:00:00
BSC
Dabartinė Bunny rinkos kapitalizacija yra $ 23.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.49K. BUNNY apyvartoje yra 510.23K vienetų, o bendras kiekis siekia 910789. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.59K
Bunny (BUNNY) kainos istorija USD
Stebėkite Bunny kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002179
+0.47%
30 dienų
$ -0.01165
-20.01%
60 dienų
$ -0.01085
-18.89%
90 dienų
$ -0.01285
-21.62%
Bunny kainos pokytis šiandien
Šiandien BUNNY užfiksuotas $ +0.0002179 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bunny 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01165 (-20.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bunny 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUNNY rodiklis pasikeitė $ -0.01085 (-18.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bunny 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01285 (-21.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bunny (BUNNY) pokyčius?
PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.
Bunny galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bunny investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bunny, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bunny kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bunny (BUNNY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bunny (BUNNY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bunny prognozes.
Supratimas apie Bunny (BUNNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUNNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bunny (BUNNY)
Ieškote, kaip nusipirkti Bunny? Viskas paprasta ir patogu! Bunny lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.