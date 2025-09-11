Daugiau apie BUNNY

Bunny logotipas

Bunny kaina(BUNNY)

1 BUNNY į USD – tiesioginė kaina:

$0.04659
$0.04659$0.04659
+0.47%1D
USD
Bunny (BUNNY) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:31:07(UTC+8)

Bunny (BUNNY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04576
$ 0.04576$ 0.04576
24 val. žemiausia
$ 0.04902
$ 0.04902$ 0.04902
24 val. aukščiausia

$ 0.04576
$ 0.04576$ 0.04576

$ 0.04902
$ 0.04902$ 0.04902

$ 553.31998667
$ 553.31998667$ 553.31998667

$ 0.04512060669859712
$ 0.04512060669859712$ 0.04512060669859712

+1.39%

+0.47%

+1.43%

+1.43%

Bunny (BUNNY) realiojo laiko kaina yra $ 0.04659. Per pastarąsias 24 valandas BUNNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04576 iki aukščiausios $ 0.04902 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUNNY kaina yra $ 553.31998667, o žemiausia – $ 0.04512060669859712.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUNNY per pastarąją valandą pasikeitė +1.39%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bunny (BUNNY) rinkos informacija

No.3277

$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

$ 52.49K
$ 52.49K$ 52.49K

$ 46.59K
$ 46.59K$ 46.59K

510.23K
510.23K 510.23K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

910,789
910,789 910,789

51.02%

2021-04-12 00:00:00

BSC

Dabartinė Bunny rinkos kapitalizacija yra $ 23.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.49K. BUNNY apyvartoje yra 510.23K vienetų, o bendras kiekis siekia 910789. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.59K

Bunny (BUNNY) kainos istorija USD

Stebėkite Bunny kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002179+0.47%
30 dienų$ -0.01165-20.01%
60 dienų$ -0.01085-18.89%
90 dienų$ -0.01285-21.62%
Bunny kainos pokytis šiandien

Šiandien BUNNY užfiksuotas $ +0.0002179 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bunny 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01165 (-20.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bunny 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUNNY rodiklis pasikeitė $ -0.01085 (-18.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bunny 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01285 (-21.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bunny (BUNNY) pokyčius?

Peržiūrėkite Bunny kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bunny (BUNNY)

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Bunny galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bunny investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BUNNYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bunny mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bunny, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bunny kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bunny (BUNNY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bunny (BUNNY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bunny prognozes.

Peržiūrėkite Bunny kainos prognozę dabar!

Bunny (BUNNY) Tokenomika

Supratimas apie Bunny (BUNNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUNNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bunny (BUNNY)

Ieškote, kaip nusipirkti Bunny? Viskas paprasta ir patogu! Bunny lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BUNNY į vietos valiutas

1 Bunny(BUNNY) į VND
1,226.01585
1 Bunny(BUNNY) į AUD
A$0.0703509
1 Bunny(BUNNY) į GBP
0.0340107
1 Bunny(BUNNY) į EUR
0.0396015
1 Bunny(BUNNY) į USD
$0.04659
1 Bunny(BUNNY) į MYR
RM0.1966098
1 Bunny(BUNNY) į TRY
1.9232352
1 Bunny(BUNNY) į JPY
¥6.84873
1 Bunny(BUNNY) į ARS
ARS$66.367455
1 Bunny(BUNNY) į RUB
3.9363891
1 Bunny(BUNNY) į INR
4.1050449
1 Bunny(BUNNY) į IDR
Rp763.7703696
1 Bunny(BUNNY) į KRW
64.7079192
1 Bunny(BUNNY) į PHP
2.6658798
1 Bunny(BUNNY) į EGP
￡E.2.2405131
1 Bunny(BUNNY) į BRL
R$0.251586
1 Bunny(BUNNY) į CAD
C$0.0642942
1 Bunny(BUNNY) į BDT
5.674662
1 Bunny(BUNNY) į NGN
70.3774563
1 Bunny(BUNNY) į COP
$182.7054804
1 Bunny(BUNNY) į ZAR
R.0.8148591
1 Bunny(BUNNY) į UAH
1.9232352
1 Bunny(BUNNY) į VES
Bs7.26804
1 Bunny(BUNNY) į CLP
$44.77299
1 Bunny(BUNNY) į PKR
Rs13.2320259
1 Bunny(BUNNY) į KZT
25.1157372
1 Bunny(BUNNY) į THB
฿1.4801643
1 Bunny(BUNNY) į TWD
NT$1.4112111
1 Bunny(BUNNY) į AED
د.إ0.1709853
1 Bunny(BUNNY) į CHF
Fr0.0368061
1 Bunny(BUNNY) į HKD
HK$0.3624702
1 Bunny(BUNNY) į AMD
֏17.8025049
1 Bunny(BUNNY) į MAD
.د.م0.4207077
1 Bunny(BUNNY) į MXN
$0.8661081
1 Bunny(BUNNY) į SAR
ريال0.1747125
1 Bunny(BUNNY) į PLN
0.1695876
1 Bunny(BUNNY) į RON
лв0.2022006
1 Bunny(BUNNY) į SEK
kr0.4356165
1 Bunny(BUNNY) į BGN
лв0.0778053
1 Bunny(BUNNY) į HUF
Ft15.6602967
1 Bunny(BUNNY) į CZK
0.9718674
1 Bunny(BUNNY) į KWD
د.ك0.01420995
1 Bunny(BUNNY) į ILS
0.1546788
1 Bunny(BUNNY) į AOA
Kz42.6256569
1 Bunny(BUNNY) į BHD
.د.ب0.01756443
1 Bunny(BUNNY) į BMD
$0.04659
1 Bunny(BUNNY) į DKK
kr0.2972442
1 Bunny(BUNNY) į HNL
L1.2211239
1 Bunny(BUNNY) į MUR
2.119845
1 Bunny(BUNNY) į NAD
$0.8190522
1 Bunny(BUNNY) į NOK
kr0.4626387
1 Bunny(BUNNY) į NZD
$0.0782712
1 Bunny(BUNNY) į PAB
B/.0.04659
1 Bunny(BUNNY) į PGK
K0.1975416
1 Bunny(BUNNY) į QAR
ر.ق0.1695876
1 Bunny(BUNNY) į RSD
дин.4.6673862

Bunny išteklius

Išsamesnei Bunny analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Bunny svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bunny

Kiek Bunny(BUNNY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUNNY kaina USD valiuta yra 0.04659USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUNNY į USD kaina?
Dabartinė BUNNY kaina USD valiuta yra $ 0.04659. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bunny rinkos kapitalizacija?
BUNNY rinkos kapitalizacija yra $ 23.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUNNY apyvartoje?
BUNNY apyvartoje yra 510.23KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUNNY kaina?
BUNNY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 553.31998667USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUNNY kaina?
BUNNY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04512060669859712USD.
Kokia yra BUNNY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUNNY yra $ 52.49KUSD.
Ar BUNNY kaina šiais metais kils?
BUNNY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUNNY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:31:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

