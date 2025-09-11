Dolos The Bully (BULLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0006. Per pastarąsias 24 valandas BULLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006 iki aukščiausios $ 0.000634 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BULLY kaina yra $ 0.14594968914030346, o žemiausia – $ 0.000625118086444457.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BULLY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dolos The Bully (BULLY) rinkos informacija
No.2345
Dabartinė Dolos The Bully rinkos kapitalizacija yra $ 576.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.83. BULLY apyvartoje yra 960.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 960552281. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 576.33K
Dolos The Bully (BULLY) kainos istorija USD
Stebėkite Dolos The Bully kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000156
-20.64%
60 dienų
$ -0.000374
-38.40%
90 dienų
$ -0.000556
-48.10%
Dolos The Bully kainos pokytis šiandien
Šiandien BULLY užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dolos The Bully 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000156 (-20.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dolos The Bully 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BULLY rodiklis pasikeitė $ -0.000374 (-38.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dolos The Bully 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000556 (-48.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dolos The Bully (BULLY) pokyčius?
Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.
Dolos The Bully galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dolos The Bully investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BULLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dolos The Bully mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dolos The Bully, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dolos The Bully kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dolos The Bully (BULLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dolos The Bully (BULLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dolos The Bully prognozes.
Supratimas apie Dolos The Bully (BULLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BULLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dolos The Bully (BULLY)
Ieškote, kaip nusipirkti Dolos The Bully? Viskas paprasta ir patogu! Dolos The Bully lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.