BSX Protocol logotipas

BSX Protocol kaina(BSX)

1 BSX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01898
$0.01898$0.01898
+17.30%1D
USD
BSX Protocol (BSX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:56:44(UTC+8)

BSX Protocol (BSX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01539
$ 0.01539$ 0.01539
24 val. žemiausia
$ 0.02004
$ 0.02004$ 0.02004
24 val. aukščiausia

$ 0.01539
$ 0.01539$ 0.01539

$ 0.02004
$ 0.02004$ 0.02004

$ 28,940.090264703733
$ 28,940.090264703733$ 28,940.090264703733

$ 0.006060071215687439
$ 0.006060071215687439$ 0.006060071215687439

-1.00%

+17.30%

-9.88%

-9.88%

BSX Protocol (BSX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01898. Per pastarąsias 24 valandas BSX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01539 iki aukščiausios $ 0.02004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSX kaina yra $ 28,940.090264703733, o žemiausia – $ 0.006060071215687439.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSX per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – +17.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BSX Protocol (BSX) rinkos informacija

No.1600

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

$ 99.26K
$ 99.26K$ 99.26K

$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M

189.48M
189.48M 189.48M

998,000,000
998,000,000 998,000,000

998,000,000
998,000,000 998,000,000

18.98%

BASE

Dabartinė BSX Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.26K. BSX apyvartoje yra 189.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 998000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.94M

BSX Protocol (BSX) kainos istorija USD

Stebėkite BSX Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0027993+17.30%
30 dienų$ -0.00535-21.99%
60 dienų$ +0.01011+113.97%
90 dienų$ +0.00335+21.43%
BSX Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien BSX užfiksuotas $ +0.0027993 (+17.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BSX Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00535 (-21.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BSX Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BSX rodiklis pasikeitė $ +0.01011 (+113.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BSX Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00335 (+21.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BSX Protocol (BSX) pokyčius?

Peržiūrėkite BSX Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BSX Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BSXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BSX Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BSX Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BSX Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BSX Protocol (BSX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BSX Protocol (BSX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BSX Protocol prognozes.

Peržiūrėkite BSX Protocol kainos prognozę dabar!

BSX Protocol (BSX) Tokenomika

Supratimas apie BSX Protocol (BSX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BSX Protocol (BSX)

Ieškote, kaip nusipirkti BSX Protocol? Viskas paprasta ir patogu! BSX Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BSX į vietos valiutas

1 BSX Protocol(BSX) į VND
499.4587
1 BSX Protocol(BSX) į AUD
A$0.0286598
1 BSX Protocol(BSX) į GBP
0.0138554
1 BSX Protocol(BSX) į EUR
0.016133
1 BSX Protocol(BSX) į USD
$0.01898
1 BSX Protocol(BSX) į MYR
RM0.0800956
1 BSX Protocol(BSX) į TRY
0.7833046
1 BSX Protocol(BSX) į JPY
¥2.79006
1 BSX Protocol(BSX) į ARS
ARS$27.03701
1 BSX Protocol(BSX) į RUB
1.60381
1 BSX Protocol(BSX) į INR
1.6746054
1 BSX Protocol(BSX) į IDR
Rp311.1474912
1 BSX Protocol(BSX) į KRW
26.3977636
1 BSX Protocol(BSX) į PHP
1.0860356
1 BSX Protocol(BSX) į EGP
￡E.0.9140768
1 BSX Protocol(BSX) į BRL
R$0.102492
1 BSX Protocol(BSX) į CAD
C$0.0261924
1 BSX Protocol(BSX) į BDT
2.311764
1 BSX Protocol(BSX) į NGN
28.6273442
1 BSX Protocol(BSX) į COP
$74.4312088
1 BSX Protocol(BSX) į ZAR
R.0.33215
1 BSX Protocol(BSX) į UAH
0.7834944
1 BSX Protocol(BSX) į VES
Bs2.96088
1 BSX Protocol(BSX) į CLP
$18.23978
1 BSX Protocol(BSX) į PKR
Rs5.3905098
1 BSX Protocol(BSX) į KZT
10.2317384
1 BSX Protocol(BSX) į THB
฿0.6029946
1 BSX Protocol(BSX) į TWD
NT$0.576043
1 BSX Protocol(BSX) į AED
د.إ0.0696566
1 BSX Protocol(BSX) į CHF
Fr0.0149942
1 BSX Protocol(BSX) į HKD
HK$0.1476644
1 BSX Protocol(BSX) į AMD
֏7.2524478
1 BSX Protocol(BSX) į MAD
.د.م0.1713894
1 BSX Protocol(BSX) į MXN
$0.353028
1 BSX Protocol(BSX) į SAR
ريال0.071175
1 BSX Protocol(BSX) į PLN
0.0690872
1 BSX Protocol(BSX) į RON
лв0.0821834
1 BSX Protocol(BSX) į SEK
kr0.177463
1 BSX Protocol(BSX) į BGN
лв0.0316966
1 BSX Protocol(BSX) į HUF
Ft6.3797474
1 BSX Protocol(BSX) į CZK
0.3959228
1 BSX Protocol(BSX) į KWD
د.ك0.0057889
1 BSX Protocol(BSX) į ILS
0.0632034
1 BSX Protocol(BSX) į AOA
Kz17.3015986
1 BSX Protocol(BSX) į BHD
.د.ب0.00715546
1 BSX Protocol(BSX) į BMD
$0.01898
1 BSX Protocol(BSX) į DKK
kr0.1210924
1 BSX Protocol(BSX) į HNL
L0.4974658
1 BSX Protocol(BSX) į MUR
0.8647288
1 BSX Protocol(BSX) į NAD
$0.3336684
1 BSX Protocol(BSX) į NOK
kr0.1884714
1 BSX Protocol(BSX) į NZD
$0.0318864
1 BSX Protocol(BSX) į PAB
B/.0.01898
1 BSX Protocol(BSX) į PGK
K0.0804752
1 BSX Protocol(BSX) į QAR
ر.ق0.0690872
1 BSX Protocol(BSX) į RSD
дин.1.9010368

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BSX Protocol

Kiek BSX Protocol(BSX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BSX kaina USD valiuta yra 0.01898USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BSX į USD kaina?
Dabartinė BSX kaina USD valiuta yra $ 0.01898. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BSX Protocol rinkos kapitalizacija?
BSX rinkos kapitalizacija yra $ 3.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BSX apyvartoje?
BSX apyvartoje yra 189.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BSX kaina?
BSX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28,940.090264703733USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BSX kaina?
BSX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006060071215687439USD.
Kokia yra BSX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BSX yra $ 99.26KUSD.
Ar BSX kaina šiais metais kils?
BSX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BSX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:56:44(UTC+8)

BSX Protocol (BSX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

