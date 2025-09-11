BSX Protocol (BSX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01898. Per pastarąsias 24 valandas BSX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01539 iki aukščiausios $ 0.02004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSX kaina yra $ 28,940.090264703733, o žemiausia – $ 0.006060071215687439.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSX per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – +17.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BSX Protocol (BSX) rinkos informacija
No.1600
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
$ 99.26K
$ 99.26K$ 99.26K
$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M
189.48M
189.48M 189.48M
998,000,000
998,000,000 998,000,000
998,000,000
998,000,000 998,000,000
18.98%
BASE
Dabartinė BSX Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.26K. BSX apyvartoje yra 189.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 998000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.94M
BSX Protocol (BSX) kainos istorija USD
Stebėkite BSX Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0027993
+17.30%
30 dienų
$ -0.00535
-21.99%
60 dienų
$ +0.01011
+113.97%
90 dienų
$ +0.00335
+21.43%
BSX Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien BSX užfiksuotas $ +0.0027993 (+17.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BSX Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00535 (-21.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BSX Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BSX rodiklis pasikeitė $ +0.01011 (+113.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BSX Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00335 (+21.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BSX Protocol (BSX) pokyčius?
"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market.
BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems.
BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."
BSX Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BSX Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BSXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BSX Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BSX Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BSX Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BSX Protocol (BSX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BSX Protocol (BSX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BSX Protocol prognozes.
Supratimas apie BSX Protocol (BSX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BSX Protocol (BSX)
Ieškote, kaip nusipirkti BSX Protocol? Viskas paprasta ir patogu! BSX Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.