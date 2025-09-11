Blocksport (BSPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00008702. Per pastarąsias 24 valandas BSPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008545 iki aukščiausios $ 0.00008752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSPT kaina yra $ 0.13911373768667282, o žemiausia – $ 0.000029564578177158.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +30.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blocksport (BSPT) rinkos informacija
Dabartinė Blocksport rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.18K. BSPT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.02K
Blocksport (BSPT) kainos istorija USD
Stebėkite Blocksport kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000348
+0.04%
30 dienų
$ +0.00004172
+92.09%
60 dienų
$ +0.00004423
+103.36%
90 dienų
$ +0.00004732
+119.19%
Blocksport kainos pokytis šiandien
Šiandien BSPT užfiksuotas $ +0.0000000348 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blocksport 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00004172 (+92.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blocksport 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BSPT rodiklis pasikeitė $ +0.00004423 (+103.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blocksport 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00004732 (+119.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blocksport (BSPT) pokyčius?
Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.
Blocksport galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blocksport investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BSPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blocksport mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blocksport, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Blocksport kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Blocksport (BSPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blocksport (BSPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blocksport prognozes.
Supratimas apie Blocksport (BSPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Blocksport (BSPT)
Ieškote, kaip nusipirkti Blocksport? Viskas paprasta ir patogu! Blocksport lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.