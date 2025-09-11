Bitrock (BROCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.01391. Per pastarąsias 24 valandas BROCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01268 iki aukščiausios $ 0.01419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROCK kaina yra $ 0.3071318856664576, o žemiausia – $ 0.000052978131291244.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROCK per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bitrock (BROCK) rinkos informacija
No.2044
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 94.45K
$ 94.45K$ 94.45K
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
94.95M
94.95M 94.95M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
94.95%
ETH
Dabartinė Bitrock rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 94.45K. BROCK apyvartoje yra 94.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39M
Bitrock (BROCK) kainos istorija USD
Stebėkite Bitrock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000692
+0.50%
30 dienų
$ -0.00427
-23.49%
60 dienų
$ -0.00068
-4.67%
90 dienų
$ +0.00172
+14.10%
Bitrock kainos pokytis šiandien
Šiandien BROCK užfiksuotas $ +0.0000692 (+0.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bitrock 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00427 (-23.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bitrock 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BROCK rodiklis pasikeitė $ -0.00068 (-4.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bitrock 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00172 (+14.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitrock (BROCK) pokyčius?
Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.
Bitrock galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitrock investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitrock, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bitrock kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bitrock (BROCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitrock (BROCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitrock prognozes.
Supratimas apie Bitrock (BROCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bitrock (BROCK)
Ieškote, kaip nusipirkti Bitrock? Viskas paprasta ir patogu! Bitrock lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.