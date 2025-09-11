Daugiau apie BROCCOLI

CZ S DOG logotipas

CZ S DOG kaina(BROCCOLI)

1 BROCCOLI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02596
$0.02596$0.02596
-0.19%1D
USD
CZ S DOG (BROCCOLI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:55(UTC+8)

CZ S DOG (BROCCOLI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02431
$ 0.02431$ 0.02431
24 val. žemiausia
$ 0.02755
$ 0.02755$ 0.02755
24 val. aukščiausia

$ 0.02431
$ 0.02431$ 0.02431

$ 0.02755
$ 0.02755$ 0.02755

$ 0.28514932679942556
$ 0.28514932679942556$ 0.28514932679942556

$ 0.018913139385213704
$ 0.018913139385213704$ 0.018913139385213704

-1.67%

-0.19%

+12.86%

+12.86%

CZ S DOG (BROCCOLI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02596. Per pastarąsias 24 valandas BROCCOLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02431 iki aukščiausios $ 0.02755 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROCCOLI kaina yra $ 0.28514932679942556, o žemiausia – $ 0.018913139385213704.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROCCOLI per pastarąją valandą pasikeitė -1.67%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CZ S DOG (BROCCOLI) rinkos informacija

No.817

$ 25.24M
$ 25.24M$ 25.24M

$ 139.11K
$ 139.11K$ 139.11K

$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M

972.32M
972.32M 972.32M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.23%

BSC

Dabartinė CZ S DOG rinkos kapitalizacija yra $ 25.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.11K. BROCCOLI apyvartoje yra 972.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.96M

CZ S DOG (BROCCOLI) kainos istorija USD

Stebėkite CZ S DOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000494-0.19%
30 dienų$ -0.00258-9.04%
60 dienų$ -0.02162-45.44%
90 dienų$ +0.004+18.21%
CZ S DOG kainos pokytis šiandien

Šiandien BROCCOLI užfiksuotas $ -0.0000494 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CZ S DOG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00258 (-9.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CZ S DOG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BROCCOLI rodiklis pasikeitė $ -0.02162 (-45.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CZ S DOG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004 (+18.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CZ S DOG (BROCCOLI) pokyčius?

Peržiūrėkite CZ S DOG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CZ S DOG (BROCCOLI)

Official CZ's dog

CZ S DOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CZ S DOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BROCCOLIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CZ S DOG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CZ S DOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CZ S DOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CZ S DOG (BROCCOLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CZ S DOG (BROCCOLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CZ S DOG prognozes.

Peržiūrėkite CZ S DOG kainos prognozę dabar!

CZ S DOG (BROCCOLI) Tokenomika

Supratimas apie CZ S DOG (BROCCOLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROCCOLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CZ S DOG (BROCCOLI)

Ieškote, kaip nusipirkti CZ S DOG? Viskas paprasta ir patogu! CZ S DOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BROCCOLI į vietos valiutas

1 CZ S DOG(BROCCOLI) į VND
683.1374
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į AUD
A$0.0391996
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į GBP
0.0189508
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į EUR
0.022066
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į USD
$0.02596
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į MYR
RM0.1095512
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į TRY
1.0716288
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į JPY
¥3.81612
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į ARS
ARS$36.98002
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į RUB
2.1933604
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į INR
2.2886336
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į IDR
Rp425.5737024
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į KRW
36.0553248
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į PHP
1.483614
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į EGP
￡E.1.249974
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į BRL
R$0.140184
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į CAD
C$0.0358248
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į BDT
3.161928
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į NGN
39.1552084
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į COP
$101.8036976
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į ZAR
R.0.4540404
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į UAH
1.0716288
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į VES
Bs4.04976
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į CLP
$24.94756
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į PKR
Rs7.3728996
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į KZT
13.9945168
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į THB
฿0.8250088
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į TWD
NT$0.787886
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į AED
د.إ0.0952732
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į CHF
Fr0.0205084
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į HKD
HK$0.2019688
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į AMD
֏9.9195756
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į MAD
.د.م0.2344188
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į MXN
$0.482856
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į SAR
ريال0.09735
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į PLN
0.0944944
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į RON
лв0.1126664
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į SEK
kr0.242726
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į BGN
лв0.0433532
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į HUF
Ft8.7259348
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į CZK
0.5415256
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į KWD
د.ك0.0079178
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į ILS
0.0861872
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į AOA
Kz23.7510636
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į BHD
.د.ب0.00978692
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į BMD
$0.02596
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į DKK
kr0.1656248
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į HNL
L0.6804116
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į MUR
1.18118
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į NAD
$0.4563768
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į NOK
kr0.2577828
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į NZD
$0.0436128
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į PAB
B/.0.02596
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į PGK
K0.1100704
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į QAR
ر.ق0.0944944
1 CZ S DOG(BROCCOLI) į RSD
дин.2.599894

Išsamesnei CZ S DOG analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CZ S DOG svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CZ S DOG

Kiek CZ S DOG(BROCCOLI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BROCCOLI kaina USD valiuta yra 0.02596USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BROCCOLI į USD kaina?
Dabartinė BROCCOLI kaina USD valiuta yra $ 0.02596. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CZ S DOG rinkos kapitalizacija?
BROCCOLI rinkos kapitalizacija yra $ 25.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BROCCOLI apyvartoje?
BROCCOLI apyvartoje yra 972.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BROCCOLI kaina?
BROCCOLI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28514932679942556USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BROCCOLI kaina?
BROCCOLI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018913139385213704USD.
Kokia yra BROCCOLI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BROCCOLI yra $ 139.11KUSD.
Ar BROCCOLI kaina šiais metais kils?
BROCCOLI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BROCCOLI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:55(UTC+8)

CZ S DOG (BROCCOLI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
BROCCOLI-į-USD skaičiuoklė

Suma

BROCCOLI
BROCCOLI
USD
USD

1 BROCCOLI = 0.02596 USD

Prekiauti BROCCOLI

BROCCOLIUSDT
$0.02596
$0.02596$0.02596
-0.06%

