Broak on Base (BROAK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBroak on Base (BROAK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Broak on Base (BROAK) Informacija

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Oficiali svetainė:
https://www.broakonbase.fyi/
Baltoji knyga:
https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6

Broak on Base (BROAK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Broak on Base (BROAK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.18M
$ 1.18M
Bendra pasiūla:
$ 690.00M
$ 690.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 618.54M
$ 618.54M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.31M
$ 1.31M
Visų laikų rekordas:
$ 0.01515
$ 0.01515
Visų laikų minimumas:
$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048
Dabartinė kaina:
$ 0.001901
$ 0.001901

Broak on Base (BROAK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Broak on Base (BROAK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BROAK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BROAK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BROAK tokenomiką, galite peržiūrėti BROAK tokeno kainą realiuoju laiku!


Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.