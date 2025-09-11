Broak on Base (BROAK) realiojo laiko kaina yra $ 0.001885. Per pastarąsias 24 valandas BROAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001873 iki aukščiausios $ 0.002248 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROAK kaina yra $ 0.013834281736984748, o žemiausia – $ 0.00037184903730048.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -15.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Broak on Base (BROAK) rinkos informacija
No.2083
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
$ 27.69K
$ 27.69K$ 27.69K
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
618.54M
618.54M 618.54M
690,000,000
690,000,000 690,000,000
690,000,000
690,000,000 690,000,000
89.64%
BASE
Dabartinė Broak on Base rinkos kapitalizacija yra $ 1.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.69K. BROAK apyvartoje yra 618.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.30M
Broak on Base (BROAK) kainos istorija USD
Stebėkite Broak on Base kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00034788
-15.58%
30 dienų
$ -0.001755
-48.22%
60 dienų
$ -0.004485
-70.41%
90 dienų
$ -0.005905
-75.81%
Broak on Base kainos pokytis šiandien
Šiandien BROAK užfiksuotas $ -0.00034788 (-15.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Broak on Base 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001755 (-48.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Broak on Base 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BROAK rodiklis pasikeitė $ -0.004485 (-70.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Broak on Base 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005905 (-75.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.
Broak on Base kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Broak on Base (BROAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Broak on Base (BROAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Broak on Base prognozes.
Supratimas apie Broak on Base (BROAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
