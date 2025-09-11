Daugiau apie BROAK

Broak on Base logotipas

Broak on Base kaina(BROAK)

1 BROAK į USD – tiesioginė kaina:

$0.001885
$0.001885$0.001885
-15.58%1D
USD
Broak on Base (BROAK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Broak on Base (BROAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001873
$ 0.001873$ 0.001873
24 val. žemiausia
$ 0.002248
$ 0.002248$ 0.002248
24 val. aukščiausia

$ 0.001873
$ 0.001873$ 0.001873

$ 0.002248
$ 0.002248$ 0.002248

$ 0.013834281736984748
$ 0.013834281736984748$ 0.013834281736984748

$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048$ 0.00037184903730048

+0.53%

-15.58%

-14.05%

-14.05%

Broak on Base (BROAK) realiojo laiko kaina yra $ 0.001885. Per pastarąsias 24 valandas BROAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001873 iki aukščiausios $ 0.002248 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROAK kaina yra $ 0.013834281736984748, o žemiausia – $ 0.00037184903730048.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -15.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Broak on Base (BROAK) rinkos informacija

No.2083

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 27.69K
$ 27.69K$ 27.69K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

618.54M
618.54M 618.54M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

89.64%

BASE

Dabartinė Broak on Base rinkos kapitalizacija yra $ 1.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.69K. BROAK apyvartoje yra 618.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.30M

Broak on Base (BROAK) kainos istorija USD

Stebėkite Broak on Base kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00034788-15.58%
30 dienų$ -0.001755-48.22%
60 dienų$ -0.004485-70.41%
90 dienų$ -0.005905-75.81%
Broak on Base kainos pokytis šiandien

Šiandien BROAK užfiksuotas $ -0.00034788 (-15.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Broak on Base 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001755 (-48.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Broak on Base 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BROAK rodiklis pasikeitė $ -0.004485 (-70.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Broak on Base 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005905 (-75.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Broak on Base (BROAK) pokyčius?

Peržiūrėkite Broak on Base kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Broak on Base investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BROAKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Broak on Base mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Broak on Base, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Broak on Base kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Broak on Base (BROAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Broak on Base (BROAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Broak on Base prognozes.

Peržiūrėkite Broak on Base kainos prognozę dabar!

Broak on Base (BROAK) Tokenomika

Supratimas apie Broak on Base (BROAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Broak on Base (BROAK)

Ieškote, kaip nusipirkti Broak on Base? Viskas paprasta ir patogu! Broak on Base lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BROAK į vietos valiutas

1 Broak on Base(BROAK) į VND
49.603775
1 Broak on Base(BROAK) į AUD
A$0.00284635
1 Broak on Base(BROAK) į GBP
0.00137605
1 Broak on Base(BROAK) į EUR
0.00160225
1 Broak on Base(BROAK) į USD
$0.001885
1 Broak on Base(BROAK) į MYR
RM0.0079547
1 Broak on Base(BROAK) į TRY
0.0778128
1 Broak on Base(BROAK) į JPY
¥0.277095
1 Broak on Base(BROAK) į ARS
ARS$2.6851825
1 Broak on Base(BROAK) į RUB
0.15926365
1 Broak on Base(BROAK) į INR
0.1661816
1 Broak on Base(BROAK) į IDR
Rp30.9016344
1 Broak on Base(BROAK) į KRW
2.6180388
1 Broak on Base(BROAK) į PHP
0.10772775
1 Broak on Base(BROAK) į EGP
￡E.0.09076275
1 Broak on Base(BROAK) į BRL
R$0.010179
1 Broak on Base(BROAK) į CAD
C$0.0026013
1 Broak on Base(BROAK) į BDT
0.229593
1 Broak on Base(BROAK) į NGN
2.84312665
1 Broak on Base(BROAK) į COP
$7.3921406
1 Broak on Base(BROAK) į ZAR
R.0.03296865
1 Broak on Base(BROAK) į UAH
0.0778128
1 Broak on Base(BROAK) į VES
Bs0.29406
1 Broak on Base(BROAK) į CLP
$1.811485
1 Broak on Base(BROAK) į PKR
Rs0.53535885
1 Broak on Base(BROAK) į KZT
1.0161658
1 Broak on Base(BROAK) į THB
฿0.0599053
1 Broak on Base(BROAK) į TWD
NT$0.05720975
1 Broak on Base(BROAK) į AED
د.إ0.00691795
1 Broak on Base(BROAK) į CHF
Fr0.00148915
1 Broak on Base(BROAK) į HKD
HK$0.0146653
1 Broak on Base(BROAK) į AMD
֏0.72027735
1 Broak on Base(BROAK) į MAD
.د.م0.01702155
1 Broak on Base(BROAK) į MXN
$0.035061
1 Broak on Base(BROAK) į SAR
ريال0.00706875
1 Broak on Base(BROAK) į PLN
0.0068614
1 Broak on Base(BROAK) į RON
лв0.0081809
1 Broak on Base(BROAK) į SEK
kr0.01762475
1 Broak on Base(BROAK) į BGN
лв0.00314795
1 Broak on Base(BROAK) į HUF
Ft0.63360505
1 Broak on Base(BROAK) į CZK
0.0393211
1 Broak on Base(BROAK) į KWD
د.ك0.000574925
1 Broak on Base(BROAK) į ILS
0.0062582
1 Broak on Base(BROAK) į AOA
Kz1.72460535
1 Broak on Base(BROAK) į BHD
.د.ب0.000710645
1 Broak on Base(BROAK) į BMD
$0.001885
1 Broak on Base(BROAK) į DKK
kr0.0120263
1 Broak on Base(BROAK) į HNL
L0.04940585
1 Broak on Base(BROAK) į MUR
0.0857675
1 Broak on Base(BROAK) į NAD
$0.0331383
1 Broak on Base(BROAK) į NOK
kr0.01871805
1 Broak on Base(BROAK) į NZD
$0.0031668
1 Broak on Base(BROAK) į PAB
B/.0.001885
1 Broak on Base(BROAK) į PGK
K0.0079924
1 Broak on Base(BROAK) į QAR
ر.ق0.0068614
1 Broak on Base(BROAK) į RSD
дин.0.18878275

Broak on Base išteklius

Išsamesnei Broak on Base analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Broak on Base svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Broak on Base

Kiek Broak on Base(BROAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BROAK kaina USD valiuta yra 0.001885USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BROAK į USD kaina?
Dabartinė BROAK kaina USD valiuta yra $ 0.001885. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Broak on Base rinkos kapitalizacija?
BROAK rinkos kapitalizacija yra $ 1.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BROAK apyvartoje?
BROAK apyvartoje yra 618.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BROAK kaina?
BROAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.013834281736984748USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BROAK kaina?
BROAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00037184903730048USD.
Kokia yra BROAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BROAK yra $ 27.69KUSD.
Ar BROAK kaina šiais metais kils?
BROAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BROAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Broak on Base (BROAK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

