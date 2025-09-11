REDBRICK (BRIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.009046. Per pastarąsias 24 valandas BRIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00857 iki aukščiausios $ 0.01026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRIC kaina yra $ 0.0460421373532694, o žemiausia – $ 0.007378364344314701.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRIC per pastarąją valandą pasikeitė +2.09%, per 24 valandas – -5.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
REDBRICK (BRIC) rinkos informacija
Dabartinė REDBRICK rinkos kapitalizacija yra $ 2.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.33K. BRIC apyvartoje yra 235.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.05M
REDBRICK (BRIC) kainos istorija USD
Stebėkite REDBRICK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00054069
-5.64%
30 dienų
$ -0.022407
-71.24%
60 dienų
$ +0.000583
+6.88%
90 dienų
$ -0.010954
-54.77%
REDBRICK kainos pokytis šiandien
Šiandien BRIC užfiksuotas $ -0.00054069 (-5.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
REDBRICK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.022407 (-71.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
REDBRICK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BRIC rodiklis pasikeitė $ +0.000583 (+6.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
REDBRICK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.010954 (-54.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir REDBRICK (BRIC) pokyčius?
Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.
REDBRICK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos REDBRICK (BRIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų REDBRICK (BRIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes REDBRICK prognozes.
Supratimas apie REDBRICK (BRIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
