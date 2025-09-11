BRETT (BRETTETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0778. Per pastarąsias 24 valandas BRETTETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0747 iki aukščiausios $ 0.081 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRETTETH kaina yra $ 0.7007932690156032, o žemiausia – $ 0.02321213882810643.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRETTETH per pastarąją valandą pasikeitė -1.27%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BRETT (BRETTETH) rinkos informacija
No.1416
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
$ 2.30K
$ 2.30K$ 2.30K
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
69.42M
69.42M 69.42M
69,420,000
69,420,000 69,420,000
69,420,000
69,420,000 69,420,000
100.00%
ETH
Dabartinė BRETT rinkos kapitalizacija yra $ 5.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.30K. BRETTETH apyvartoje yra 69.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M
BRETT (BRETTETH) kainos istorija USD
Stebėkite BRETT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000493
-0.63%
30 dienų
$ -0.0805
-50.86%
60 dienų
$ -0.0696
-47.22%
90 dienų
$ -0.0627
-44.63%
BRETT kainos pokytis šiandien
Šiandien BRETTETH užfiksuotas $ -0.000493 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BRETT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0805 (-50.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BRETT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BRETTETH rodiklis pasikeitė $ -0.0696 (-47.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BRETT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0627 (-44.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.
BRETT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BRETT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BRETT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BRETT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BRETT (BRETTETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BRETT (BRETTETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BRETT prognozes.
Supratimas apie BRETT (BRETTETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRETTETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.