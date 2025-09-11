Daugiau apie BRETTETH

BRETTETH Kainos informacija

BRETTETH Oficiali svetainė

BRETTETH Tokenomika

BRETTETH Kainų prognozė

BRETTETH Istorija

BRETTETH pirkimo vadovas

BRETTETHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BRETTETH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BRETT logotipas

BRETT kaina(BRETTETH)

1 BRETTETH į USD – tiesioginė kaina:

$0.0778
$0.0778$0.0778
-0.63%1D
USD
BRETT (BRETTETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:32(UTC+8)

BRETT (BRETTETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0747
$ 0.0747$ 0.0747
24 val. žemiausia
$ 0.081
$ 0.081$ 0.081
24 val. aukščiausia

$ 0.0747
$ 0.0747$ 0.0747

$ 0.081
$ 0.081$ 0.081

$ 0.7007932690156032
$ 0.7007932690156032$ 0.7007932690156032

$ 0.02321213882810643
$ 0.02321213882810643$ 0.02321213882810643

-1.27%

-0.63%

0.00%

0.00%

BRETT (BRETTETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0778. Per pastarąsias 24 valandas BRETTETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0747 iki aukščiausios $ 0.081 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRETTETH kaina yra $ 0.7007932690156032, o žemiausia – $ 0.02321213882810643.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRETTETH per pastarąją valandą pasikeitė -1.27%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BRETT (BRETTETH) rinkos informacija

No.1416

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

$ 2.30K
$ 2.30K$ 2.30K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

100.00%

ETH

Dabartinė BRETT rinkos kapitalizacija yra $ 5.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.30K. BRETTETH apyvartoje yra 69.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M

BRETT (BRETTETH) kainos istorija USD

Stebėkite BRETT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000493-0.63%
30 dienų$ -0.0805-50.86%
60 dienų$ -0.0696-47.22%
90 dienų$ -0.0627-44.63%
BRETT kainos pokytis šiandien

Šiandien BRETTETH užfiksuotas $ -0.000493 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BRETT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0805 (-50.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BRETT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BRETTETH rodiklis pasikeitė $ -0.0696 (-47.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BRETT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0627 (-44.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BRETT (BRETTETH) pokyčius?

Peržiūrėkite BRETT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BRETT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BRETTETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BRETT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BRETT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BRETT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BRETT (BRETTETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BRETT (BRETTETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BRETT prognozes.

Peržiūrėkite BRETT kainos prognozę dabar!

BRETT (BRETTETH) Tokenomika

Supratimas apie BRETT (BRETTETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRETTETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BRETT (BRETTETH)

Ieškote, kaip nusipirkti BRETT? Viskas paprasta ir patogu! BRETT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BRETTETH į vietos valiutas

1 BRETT(BRETTETH) į VND
2,047.307
1 BRETT(BRETTETH) į AUD
A$0.117478
1 BRETT(BRETTETH) į GBP
0.056794
1 BRETT(BRETTETH) į EUR
0.06613
1 BRETT(BRETTETH) į USD
$0.0778
1 BRETT(BRETTETH) į MYR
RM0.328316
1 BRETT(BRETTETH) į TRY
3.211584
1 BRETT(BRETTETH) į JPY
¥11.4366
1 BRETT(BRETTETH) į ARS
ARS$110.8261
1 BRETT(BRETTETH) į RUB
6.573322
1 BRETT(BRETTETH) į INR
6.858848
1 BRETT(BRETTETH) į IDR
Rp1,275.409632
1 BRETT(BRETTETH) į KRW
108.054864
1 BRETT(BRETTETH) į PHP
4.44627
1 BRETT(BRETTETH) į EGP
￡E.3.74607
1 BRETT(BRETTETH) į BRL
R$0.42012
1 BRETT(BRETTETH) į CAD
C$0.107364
1 BRETT(BRETTETH) į BDT
9.47604
1 BRETT(BRETTETH) į NGN
117.344962
1 BRETT(BRETTETH) į COP
$305.097368
1 BRETT(BRETTETH) į ZAR
R.1.360722
1 BRETT(BRETTETH) į UAH
3.211584
1 BRETT(BRETTETH) į VES
Bs12.1368
1 BRETT(BRETTETH) į CLP
$74.7658
1 BRETT(BRETTETH) į PKR
Rs22.095978
1 BRETT(BRETTETH) į KZT
41.940424
1 BRETT(BRETTETH) į THB
฿2.472484
1 BRETT(BRETTETH) į TWD
NT$2.36123
1 BRETT(BRETTETH) į AED
د.إ0.285526
1 BRETT(BRETTETH) į CHF
Fr0.061462
1 BRETT(BRETTETH) į HKD
HK$0.605284
1 BRETT(BRETTETH) į AMD
֏29.728158
1 BRETT(BRETTETH) į MAD
.د.م0.702534
1 BRETT(BRETTETH) į MXN
$1.44708
1 BRETT(BRETTETH) į SAR
ريال0.29175
1 BRETT(BRETTETH) į PLN
0.283192
1 BRETT(BRETTETH) į RON
лв0.337652
1 BRETT(BRETTETH) į SEK
kr0.72743
1 BRETT(BRETTETH) į BGN
лв0.129926
1 BRETT(BRETTETH) į HUF
Ft26.150914
1 BRETT(BRETTETH) į CZK
1.622908
1 BRETT(BRETTETH) į KWD
د.ك0.023729
1 BRETT(BRETTETH) į ILS
0.258296
1 BRETT(BRETTETH) į AOA
Kz71.179998
1 BRETT(BRETTETH) į BHD
.د.ب0.0293306
1 BRETT(BRETTETH) į BMD
$0.0778
1 BRETT(BRETTETH) į DKK
kr0.496364
1 BRETT(BRETTETH) į HNL
L2.039138
1 BRETT(BRETTETH) į MUR
3.5399
1 BRETT(BRETTETH) į NAD
$1.367724
1 BRETT(BRETTETH) į NOK
kr0.772554
1 BRETT(BRETTETH) į NZD
$0.130704
1 BRETT(BRETTETH) į PAB
B/.0.0778
1 BRETT(BRETTETH) į PGK
K0.329872
1 BRETT(BRETTETH) į QAR
ر.ق0.283192
1 BRETT(BRETTETH) į RSD
дин.7.79167

BRETT išteklius

Išsamesnei BRETT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BRETT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BRETT

Kiek BRETT(BRETTETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRETTETH kaina USD valiuta yra 0.0778USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRETTETH į USD kaina?
Dabartinė BRETTETH kaina USD valiuta yra $ 0.0778. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BRETT rinkos kapitalizacija?
BRETTETH rinkos kapitalizacija yra $ 5.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRETTETH apyvartoje?
BRETTETH apyvartoje yra 69.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRETTETH kaina?
BRETTETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7007932690156032USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRETTETH kaina?
BRETTETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02321213882810643USD.
Kokia yra BRETTETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRETTETH yra $ 2.30KUSD.
Ar BRETTETH kaina šiais metais kils?
BRETTETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRETTETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:32(UTC+8)

BRETT (BRETTETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BRETTETH-į-USD skaičiuoklė

Suma

BRETTETH
BRETTETH
USD
USD

1 BRETTETH = 0.0777 USD

Prekiauti BRETTETH

BRETTETHUSDT
$0.0778
$0.0778$0.0778
-0.63%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis