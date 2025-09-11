Daugiau apie BOO

Spookyswap kaina(BOO)

$0.16164
-1.26%1D
Spookyswap (BOO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:18(UTC+8)

Spookyswap (BOO) kainos informacija (USD)

$ 0.14705
24 val. žemiausia
$ 0.175
24 val. aukščiausia

$ 0.14705
$ 0.175
$ 39.99008268429096
$ 0.250611104420171
+9.48%

-1.26%

-14.38%

-14.38%

Spookyswap (BOO) realiojo laiko kaina yra $ 0.16164. Per pastarąsias 24 valandas BOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14705 iki aukščiausios $ 0.175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOO kaina yra $ 39.99008268429096, o žemiausia – $ 0.250611104420171.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOO per pastarąją valandą pasikeitė +9.48%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spookyswap (BOO) rinkos informacija

$ 1.52M
$ 55.31K
$ 2.21M
9.39M
13,666,000
9,390,930.32215674
68.71%

SONIC

Dabartinė Spookyswap rinkos kapitalizacija yra $ 1.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.31K. BOO apyvartoje yra 9.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 9390930.32215674. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.21M

Spookyswap (BOO) kainos istorija USD

Stebėkite Spookyswap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0020627-1.26%
30 dienų$ -0.09978-38.17%
60 dienų$ -0.11293-41.13%
90 dienų$ +0.03524+27.87%
Spookyswap kainos pokytis šiandien

Šiandien BOO užfiksuotas $ -0.0020627 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Spookyswap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.09978 (-38.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Spookyswap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOO rodiklis pasikeitė $ -0.11293 (-41.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Spookyswap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03524 (+27.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spookyswap (BOO) pokyčius?

Kas yra Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Spookyswap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BOO statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Spookyswap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Spookyswap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Spookyswap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spookyswap (BOO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spookyswap (BOO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spookyswap prognozes.

Spookyswap (BOO) Tokenomika

Supratimas apie Spookyswap (BOO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Spookyswap (BOO)

Ieškote, kaip nusipirkti Spookyswap? Viskas paprasta ir patogu! Spookyswap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOO į vietos valiutas

1 Spookyswap(BOO) į VND
4,253.5566
1 Spookyswap(BOO) į AUD
A$0.2440764
1 Spookyswap(BOO) į GBP
0.1179972
1 Spookyswap(BOO) į EUR
0.137394
1 Spookyswap(BOO) į USD
$0.16164
1 Spookyswap(BOO) į MYR
RM0.6821208
1 Spookyswap(BOO) į TRY
6.6724992
1 Spookyswap(BOO) į JPY
¥23.76108
1 Spookyswap(BOO) į ARS
ARS$230.25618
1 Spookyswap(BOO) į RUB
13.6569636
1 Spookyswap(BOO) į INR
14.2501824
1 Spookyswap(BOO) į IDR
Rp2,649.8356416
1 Spookyswap(BOO) į KRW
224.4985632
1 Spookyswap(BOO) į PHP
9.237726
1 Spookyswap(BOO) į EGP
￡E.7.782966
1 Spookyswap(BOO) į BRL
R$0.872856
1 Spookyswap(BOO) į CAD
C$0.2230632
1 Spookyswap(BOO) į BDT
19.687752
1 Spookyswap(BOO) į NGN
243.7999956
1 Spookyswap(BOO) į COP
$633.8809584
1 Spookyswap(BOO) į ZAR
R.2.8270836
1 Spookyswap(BOO) į UAH
6.6724992
1 Spookyswap(BOO) į VES
Bs25.21584
1 Spookyswap(BOO) į CLP
$155.33604
1 Spookyswap(BOO) į PKR
Rs45.9073764
1 Spookyswap(BOO) į KZT
87.1368912
1 Spookyswap(BOO) į THB
฿5.1369192
1 Spookyswap(BOO) į TWD
NT$4.905774
1 Spookyswap(BOO) į AED
د.إ0.5932188
1 Spookyswap(BOO) į CHF
Fr0.1276956
1 Spookyswap(BOO) į HKD
HK$1.2575592
1 Spookyswap(BOO) į AMD
֏61.7642604
1 Spookyswap(BOO) į MAD
.د.م1.4596092
1 Spookyswap(BOO) į MXN
$3.006504
1 Spookyswap(BOO) į SAR
ريال0.60615
1 Spookyswap(BOO) į PLN
0.5883696
1 Spookyswap(BOO) į RON
лв0.7015176
1 Spookyswap(BOO) į SEK
kr1.511334
1 Spookyswap(BOO) į BGN
лв0.2699388
1 Spookyswap(BOO) į HUF
Ft54.3320532
1 Spookyswap(BOO) į CZK
3.3718104
1 Spookyswap(BOO) į KWD
د.ك0.0493002
1 Spookyswap(BOO) į ILS
0.5366448
1 Spookyswap(BOO) į AOA
Kz147.8860524
1 Spookyswap(BOO) į BHD
.د.ب0.06093828
1 Spookyswap(BOO) į BMD
$0.16164
1 Spookyswap(BOO) į DKK
kr1.0312632
1 Spookyswap(BOO) į HNL
L4.2365844
1 Spookyswap(BOO) į MUR
7.35462
1 Spookyswap(BOO) į NAD
$2.8416312
1 Spookyswap(BOO) į NOK
kr1.6050852
1 Spookyswap(BOO) į NZD
$0.2715552
1 Spookyswap(BOO) į PAB
B/.0.16164
1 Spookyswap(BOO) į PGK
K0.6853536
1 Spookyswap(BOO) į QAR
ر.ق0.5883696
1 Spookyswap(BOO) į RSD
дин.16.188246

Išsamesnei Spookyswap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spookyswap

Kiek Spookyswap(BOO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOO kaina USD valiuta yra 0.16164USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOO į USD kaina?
Dabartinė BOO kaina USD valiuta yra $ 0.16164. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spookyswap rinkos kapitalizacija?
BOO rinkos kapitalizacija yra $ 1.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOO apyvartoje?
BOO apyvartoje yra 9.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOO kaina?
BOO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 39.99008268429096USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOO kaina?
BOO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.250611104420171USD.
Kokia yra BOO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOO yra $ 55.31KUSD.
Ar BOO kaina šiais metais kils?
BOO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Spookyswap (BOO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
