Spookyswap (BOO) realiojo laiko kaina yra $ 0.16164. Per pastarąsias 24 valandas BOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14705 iki aukščiausios $ 0.175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOO kaina yra $ 39.99008268429096, o žemiausia – $ 0.250611104420171.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOO per pastarąją valandą pasikeitė +9.48%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Spookyswap (BOO) rinkos informacija
No.1523
$ 1.52M
$ 55.31K
$ 2.21M
9.39M
13,666,000
9,390,930.32215674
68.71%
SONIC
Dabartinė Spookyswap rinkos kapitalizacija yra $ 1.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.31K. BOO apyvartoje yra 9.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 9390930.32215674. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.21M
Spookyswap (BOO) kainos istorija USD
Stebėkite Spookyswap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0020627
-1.26%
30 dienų
$ -0.09978
-38.17%
60 dienų
$ -0.11293
-41.13%
90 dienų
$ +0.03524
+27.87%
Spookyswap kainos pokytis šiandien
Šiandien BOO užfiksuotas $ -0.0020627 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Spookyswap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.09978 (-38.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Spookyswap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOO rodiklis pasikeitė $ -0.11293 (-41.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Spookyswap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03524 (+27.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spookyswap (BOO) pokyčius?
SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.
Spookyswap kainos prognozė (USD)
