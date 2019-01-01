Bongo Cat (BONGO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBongo Cat (BONGO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Bongo Cat (BONGO) Informacija

Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.

Oficiali svetainė:
https://thebongocat.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/HUdqc5MR5h3FssESabPnQ1GTgTcPvnNudAuLj5J6a9sU

Bongo Cat (BONGO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bongo Cat (BONGO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 8.04M
$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M
Visų laikų rekordas: $ 0.2
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Visų laikų minimumas:
$ 0.000004904838423675
$ 0.000004904838423675$ 0.000004904838423675
Dabartinė kaina:
$ 0.00804
$ 0.00804$ 0.00804

Bongo Cat (BONGO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bongo Cat (BONGO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BONGO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BONGO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BONGO tokenomiką, galite peržiūrėti BONGO tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.