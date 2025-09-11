Daugiau apie BONGO

Bongo Cat logotipas

Bongo Cat kaina(BONGO)

1 BONGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00899
$0.00899$0.00899
+14.96%1D
USD
Bongo Cat (BONGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:55:33(UTC+8)

Bongo Cat (BONGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00667
$ 0.00667$ 0.00667
24 val. žemiausia
$ 0.00988
$ 0.00988$ 0.00988
24 val. aukščiausia

$ 0.00667
$ 0.00667$ 0.00667

$ 0.00988
$ 0.00988$ 0.00988

$ 0.14696322694482844
$ 0.14696322694482844$ 0.14696322694482844

$ 0.000004904838423675
$ 0.000004904838423675$ 0.000004904838423675

+7.02%

+14.96%

+37.88%

+37.88%

Bongo Cat (BONGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00899. Per pastarąsias 24 valandas BONGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00667 iki aukščiausios $ 0.00988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONGO kaina yra $ 0.14696322694482844, o žemiausia – $ 0.000004904838423675.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONGO per pastarąją valandą pasikeitė +7.02%, per 24 valandas – +14.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bongo Cat (BONGO) rinkos informacija

No.3918

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.00K
$ 3.00K$ 3.00K

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

0.00
0.00 0.00

999,753,894
999,753,894 999,753,894

999,753,894
999,753,894 999,753,894

0.00%

SOL

Dabartinė Bongo Cat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.00K. BONGO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999753894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.99M

Bongo Cat (BONGO) kainos istorija USD

Stebėkite Bongo Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0011699+14.96%
30 dienų$ +0.00129+16.75%
60 dienų$ -0.0002-2.18%
90 dienų$ +0.00094+11.67%
Bongo Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien BONGO užfiksuotas $ +0.0011699 (+14.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bongo Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00129 (+16.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bongo Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BONGO rodiklis pasikeitė $ -0.0002 (-2.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bongo Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00094 (+11.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bongo Cat (BONGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Bongo Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bongo Cat (BONGO)

Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.

Bongo Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bongo Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BONGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bongo Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bongo Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bongo Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bongo Cat (BONGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bongo Cat (BONGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bongo Cat prognozes.

Peržiūrėkite Bongo Cat kainos prognozę dabar!

Bongo Cat (BONGO) Tokenomika

Supratimas apie Bongo Cat (BONGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bongo Cat (BONGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Bongo Cat? Viskas paprasta ir patogu! Bongo Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BONGO į vietos valiutas

Bongo Cat išteklius

Išsamesnei Bongo Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Bongo Cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bongo Cat

Kiek Bongo Cat(BONGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BONGO kaina USD valiuta yra 0.00899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BONGO į USD kaina?
Dabartinė BONGO kaina USD valiuta yra $ 0.00899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bongo Cat rinkos kapitalizacija?
BONGO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BONGO apyvartoje?
BONGO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BONGO kaina?
BONGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14696322694482844USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BONGO kaina?
BONGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000004904838423675USD.
Kokia yra BONGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BONGO yra $ 3.00KUSD.
Ar BONGO kaina šiais metais kils?
BONGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BONGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:55:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

