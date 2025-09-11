Bongo Cat (BONGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00899. Per pastarąsias 24 valandas BONGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00667 iki aukščiausios $ 0.00988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONGO kaina yra $ 0.14696322694482844, o žemiausia – $ 0.000004904838423675.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONGO per pastarąją valandą pasikeitė +7.02%, per 24 valandas – +14.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bongo Cat (BONGO) rinkos informacija
No.3918
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.00K
$ 3.00K$ 3.00K
$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M
0.00
0.00 0.00
999,753,894
999,753,894 999,753,894
999,753,894
999,753,894 999,753,894
0.00%
SOL
Dabartinė Bongo Cat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.00K. BONGO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999753894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.99M
Bongo Cat (BONGO) kainos istorija USD
Stebėkite Bongo Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0011699
+14.96%
30 dienų
$ +0.00129
+16.75%
60 dienų
$ -0.0002
-2.18%
90 dienų
$ +0.00094
+11.67%
Bongo Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien BONGO užfiksuotas $ +0.0011699 (+14.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bongo Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00129 (+16.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bongo Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BONGO rodiklis pasikeitė $ -0.0002 (-2.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bongo Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00094 (+11.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bongo Cat (BONGO) pokyčius?
Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.
Bongo Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bongo Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bongo Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bongo Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bongo Cat (BONGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bongo Cat (BONGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bongo Cat prognozes.
Supratimas apie Bongo Cat (BONGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bongo Cat (BONGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Bongo Cat? Viskas paprasta ir patogu! Bongo Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.