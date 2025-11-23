BOMO on Base (BOMO) Tokenomika

BOMO on Base (BOMO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBOMO on Base (BOMO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:31:06(UTC+8)
USD

BOMO on Base (BOMO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BOMO on Base (BOMO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 106.83K
Bendra pasiūla:
$ 500.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 381.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 140.20K
Visų laikų rekordas:
$ 0.02592
Visų laikų minimumas:
$ 0.000006003498518756
Dabartinė kaina:
$ 0.0002804
BOMO on Base (BOMO) Informacija

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Oficiali svetainė:
https://bomobase.fyi/
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x0215eD0FE07951b2CD68e1b39fFbd0a841fE3C6E

BOMO on Base (BOMO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BOMO on Base (BOMO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BOMO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BOMO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BOMO tokenomiką, galite peržiūrėti BOMO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BOMO

Norite įtraukti BOMO on Base (BOMO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BOMO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

BOMO on Base (BOMO) Kainų istorija

BOMO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BOMO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BOMO? Mūsų BOMO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

