Build On BNB (BOBBSC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000052208. Per pastarąsias 24 valandas BOBBSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000048635 iki aukščiausios $ 0.000000054 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBBSC kaina yra $ 0.000000069163117867, o žemiausia – $ 0.000000000008060386.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBBSC per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +2.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Build On BNB (BOBBSC) rinkos informacija
Dabartinė Build On BNB rinkos kapitalizacija yra $ 21.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.03K. BOBBSC apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.96M
Build On BNB (BOBBSC) kainos istorija USD
Stebėkite Build On BNB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000014615
+2.88%
30 dienų
$ -0.000000029263
-35.92%
60 dienų
$ -0.000000024599
-32.03%
90 dienų
$ -0.000000004098
-7.28%
Build On BNB kainos pokytis šiandien
Šiandien BOBBSC užfiksuotas $ +0.0000000014615 (+2.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Build On BNB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000029263 (-35.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Build On BNB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOBBSC rodiklis pasikeitė $ -0.000000024599 (-32.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Build On BNB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000004098 (-7.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Build On BNB (BOBBSC) pokyčius?
Build On BNB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Build On BNB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Build On BNB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Build On BNB kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Build On BNB (BOBBSC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Build On BNB (BOBBSC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Build On BNB prognozes.
Supratimas apie Build On BNB (BOBBSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBBSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Build On BNB (BOBBSC)
Ieškote, kaip nusipirkti Build On BNB? Viskas paprasta ir patogu! Build On BNB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.