Build On BNB logotipas

Build On BNB kaina(BOBBSC)

1 BOBBSC į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000052208
$0.000000052208
+2.88%1D
USD
Build On BNB (BOBBSC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:28:46(UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000048635
$ 0.000000048635
24 val. žemiausia
$ 0.000000054
$ 0.000000054
24 val. aukščiausia

$ 0.000000048635
$ 0.000000048635

$ 0.000000054
$ 0.000000054

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386

-0.28%

+2.88%

-11.08%

-11.08%

Build On BNB (BOBBSC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000052208. Per pastarąsias 24 valandas BOBBSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000048635 iki aukščiausios $ 0.000000054 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBBSC kaina yra $ 0.000000069163117867, o žemiausia – $ 0.000000000008060386.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBBSC per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +2.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Build On BNB (BOBBSC) rinkos informacija

No.1640

$ 21.96M
$ 21.96M

$ 57.03K
$ 57.03K

$ 21.96M
$ 21.96M

420.69T
420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Dabartinė Build On BNB rinkos kapitalizacija yra $ 21.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.03K. BOBBSC apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.96M

Build On BNB (BOBBSC) kainos istorija USD

Stebėkite Build On BNB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000014615+2.88%
30 dienų$ -0.000000029263-35.92%
60 dienų$ -0.000000024599-32.03%
90 dienų$ -0.000000004098-7.28%
Build On BNB kainos pokytis šiandien

Šiandien BOBBSC užfiksuotas $ +0.0000000014615 (+2.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Build On BNB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000029263 (-35.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Build On BNB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOBBSC rodiklis pasikeitė $ -0.000000024599 (-32.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Build On BNB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000004098 (-7.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Build On BNB (BOBBSC) pokyčius?

Peržiūrėkite Build On BNB kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Build On BNB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BOBBSCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Build On BNB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Build On BNB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Build On BNB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Build On BNB (BOBBSC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Build On BNB (BOBBSC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Build On BNB prognozes.

Peržiūrėkite Build On BNB kainos prognozę dabar!

Build On BNB (BOBBSC) Tokenomika

Supratimas apie Build On BNB (BOBBSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBBSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Build On BNB (BOBBSC)

Ieškote, kaip nusipirkti Build On BNB? Viskas paprasta ir patogu! Build On BNB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOBBSC į vietos valiutas

1 Build On BNB(BOBBSC) į VND
0.00137385352
1 Build On BNB(BOBBSC) į AUD
A$0.00000007883408
1 Build On BNB(BOBBSC) į GBP
0.00000003811184
1 Build On BNB(BOBBSC) į EUR
0.0000000443768
1 Build On BNB(BOBBSC) į USD
$0.000000052208
1 Build On BNB(BOBBSC) į MYR
RM0.00000022031776
1 Build On BNB(BOBBSC) į TRY
0.00000215514624
1 Build On BNB(BOBBSC) į JPY
¥0.000007674576
1 Build On BNB(BOBBSC) į ARS
ARS$0.000074370296
1 Build On BNB(BOBBSC) į RUB
0.00000441105392
1 Build On BNB(BOBBSC) į INR
0.00000460004688
1 Build On BNB(BOBBSC) į IDR
Rp0.00085586871552
1 Build On BNB(BOBBSC) į KRW
0.00007251064704
1 Build On BNB(BOBBSC) į PHP
0.00000298734176
1 Build On BNB(BOBBSC) į EGP
￡E.0.00000251068272
1 Build On BNB(BOBBSC) į BRL
R$0.0000002819232
1 Build On BNB(BOBBSC) į CAD
C$0.00000007204704
1 Build On BNB(BOBBSC) į BDT
0.0000063589344
1 Build On BNB(BOBBSC) į NGN
0.00007886383856
1 Build On BNB(BOBBSC) į COP
$0.00020473680448
1 Build On BNB(BOBBSC) į ZAR
R.0.00000091311792
1 Build On BNB(BOBBSC) į UAH
0.00000215514624
1 Build On BNB(BOBBSC) į VES
Bs0.000008144448
1 Build On BNB(BOBBSC) į CLP
$0.000050171888
1 Build On BNB(BOBBSC) į PKR
Rs0.00001482759408
1 Build On BNB(BOBBSC) į KZT
0.00002814428864
1 Build On BNB(BOBBSC) į THB
฿0.00000165864816
1 Build On BNB(BOBBSC) į TWD
NT$0.00000158138032
1 Build On BNB(BOBBSC) į AED
د.إ0.00000019160336
1 Build On BNB(BOBBSC) į CHF
Fr0.00000004124432
1 Build On BNB(BOBBSC) į HKD
HK$0.00000040617824
1 Build On BNB(BOBBSC) į AMD
֏0.00001994919888
1 Build On BNB(BOBBSC) į MAD
.د.م0.00000047143824
1 Build On BNB(BOBBSC) į MXN
$0.00000097054672
1 Build On BNB(BOBBSC) į SAR
ريال0.00000019578
1 Build On BNB(BOBBSC) į PLN
0.00000019003712
1 Build On BNB(BOBBSC) į RON
лв0.00000022658272
1 Build On BNB(BOBBSC) į SEK
kr0.0000004881448
1 Build On BNB(BOBBSC) į BGN
лв0.00000008718736
1 Build On BNB(BOBBSC) į HUF
Ft0.00001754867504
1 Build On BNB(BOBBSC) į CZK
0.00000108905888
1 Build On BNB(BOBBSC) į KWD
د.ك0.00000001592344
1 Build On BNB(BOBBSC) į ILS
0.00000017333056
1 Build On BNB(BOBBSC) į AOA
Kz0.00004776562128
1 Build On BNB(BOBBSC) į BHD
.د.ب0.000000019682416
1 Build On BNB(BOBBSC) į BMD
$0.000000052208
1 Build On BNB(BOBBSC) į DKK
kr0.00000033308704
1 Build On BNB(BOBBSC) į HNL
L0.00000136837168
1 Build On BNB(BOBBSC) į MUR
0.000002375464
1 Build On BNB(BOBBSC) į NAD
$0.00000091781664
1 Build On BNB(BOBBSC) į NOK
kr0.00000051842544
1 Build On BNB(BOBBSC) į NZD
$0.00000008770944
1 Build On BNB(BOBBSC) į PAB
B/.0.000000052208
1 Build On BNB(BOBBSC) į PGK
K0.00000022136192
1 Build On BNB(BOBBSC) į QAR
ر.ق0.00000019003712
1 Build On BNB(BOBBSC) į RSD
дин.0.0000052286312

Build On BNB išteklius

Išsamesnei Build On BNB analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Build On BNB svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Build On BNB

Kiek Build On BNB(BOBBSC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOBBSC kaina USD valiuta yra 0.000000052208USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOBBSC į USD kaina?
Dabartinė BOBBSC kaina USD valiuta yra $ 0.000000052208. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Build On BNB rinkos kapitalizacija?
BOBBSC rinkos kapitalizacija yra $ 21.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOBBSC apyvartoje?
BOBBSC apyvartoje yra 420.69TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOBBSC kaina?
BOBBSC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000069163117867USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOBBSC kaina?
BOBBSC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000008060386USD.
Kokia yra BOBBSC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOBBSC yra $ 57.03KUSD.
Ar BOBBSC kaina šiais metais kils?
BOBBSC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOBBSC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:28:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BOBBSC-į-USD skaičiuoklė

Suma

BOBBSC
BOBBSC
USD
USD

1 BOBBSC = 0.00000 USD

Prekiauti BOBBSC

BOBBSCUSDT
$0.000000052208
$0.000000052208
+2.89%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis