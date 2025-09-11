TaskBunny (BNY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00218. Per pastarąsias 24 valandas BNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00217 iki aukščiausios $ 0.00218 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNY kaina yra $ 0.060038236479385707, o žemiausia – $ 0.001947120717278614.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TaskBunny (BNY) rinkos informacija
Dabartinė TaskBunny rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.22. BNY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.96M
TaskBunny (BNY) kainos istorija USD
Stebėkite TaskBunny kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.00015
+7.38%
60 dienų
$ -0.00008
-3.54%
90 dienų
$ +0.00032
+17.20%
TaskBunny kainos pokytis šiandien
Šiandien BNY užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TaskBunny 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00015 (+7.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TaskBunny 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNY rodiklis pasikeitė $ -0.00008 (-3.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TaskBunny 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00032 (+17.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TaskBunny (BNY) pokyčius?
TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain.
TaskBunny galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TaskBunny investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BNYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TaskBunny mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TaskBunny, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TaskBunny kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TaskBunny (BNY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TaskBunny (BNY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TaskBunny prognozes.
Supratimas apie TaskBunny (BNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TaskBunny (BNY)
Ieškote, kaip nusipirkti TaskBunny? Viskas paprasta ir patogu! TaskBunny lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
