Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBnb Tiger Inu (BNBTIGER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:00:32(UTC+8)
USD

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.54M
Bendra pasiūla:
$ 588,659.61T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 588,659.61T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.61M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0000000000132
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000001738887
Dabartinė kaina:
$ 0.000000000002611
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Informacija

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Oficiali svetainė:
https://bnbtiger.top/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BNBTIGER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BNBTIGER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BNBTIGER tokenomiką, galite peržiūrėti BNBTIGER tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BNBTIGER

Norite įtraukti Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BNBTIGER pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Kainų istorija

BNBTIGER kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BNBTIGER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BNBTIGER? Mūsų BNBTIGER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

