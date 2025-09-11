Blocery (BLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.003697. Per pastarąsias 24 valandas BLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003697 iki aukščiausios $ 0.003744 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLY kaina yra $ 0.676306, o žemiausia – $ 0.002898288580552685.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLY per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blocery (BLY) rinkos informacija
No.1578
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
$ 55.06K
$ 55.06K$ 55.06K
$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M
975.00M
975.00M 975.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
97.49%
2018-12-01 00:00:00
ETH
Dabartinė Blocery rinkos kapitalizacija yra $ 3.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.06K. BLY apyvartoje yra 975.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.70M
Blocery (BLY) kainos istorija USD
Stebėkite Blocery kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002569
-0.69%
30 dienų
$ -0.000616
-14.29%
60 dienų
$ -0.000915
-19.84%
90 dienų
$ -0.000599
-13.95%
Blocery kainos pokytis šiandien
Šiandien BLY užfiksuotas $ -0.00002569 (-0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blocery 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000616 (-14.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blocery 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLY rodiklis pasikeitė $ -0.000915 (-19.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blocery 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000599 (-13.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blocery (BLY) pokyčius?
Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.
Blocery galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blocery investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blocery mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blocery, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Blocery kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Blocery (BLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blocery (BLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blocery prognozes.
Supratimas apie Blocery (BLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Blocery (BLY)
Ieškote, kaip nusipirkti Blocery? Viskas paprasta ir patogu! Blocery lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.