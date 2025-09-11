BlueMove (BLUEMOVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.004632. Per pastarąsias 24 valandas BLUEMOVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00429 iki aukščiausios $ 0.00493 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLUEMOVE kaina yra $ 1.2414166920123846, o žemiausia – $ 0.002826969723085412.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLUEMOVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – +5.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BlueMove (BLUEMOVE) rinkos informacija
No.2100
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
217.50M
217.50M 217.50M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
72.50%
APTOS
Dabartinė BlueMove rinkos kapitalizacija yra $ 1.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.92K. BLUEMOVE apyvartoje yra 217.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39M
BlueMove (BLUEMOVE) kainos istorija USD
Stebėkite BlueMove kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00024564
+5.60%
30 dienų
$ -0.005875
-55.92%
60 dienų
$ -0.005929
-56.15%
90 dienų
$ -0.007868
-62.95%
BlueMove kainos pokytis šiandien
Šiandien BLUEMOVE užfiksuotas $ +0.00024564 (+5.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BlueMove 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005875 (-55.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BlueMove 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLUEMOVE rodiklis pasikeitė $ -0.005929 (-56.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BlueMove 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007868 (-62.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BlueMove (BLUEMOVE) pokyčius?
BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.
BlueMove galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BlueMove investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BlueMove, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BlueMove kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BlueMove (BLUEMOVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlueMove (BLUEMOVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlueMove prognozes.
Supratimas apie BlueMove (BLUEMOVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLUEMOVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BlueMove (BLUEMOVE)
Ieškote, kaip nusipirkti BlueMove? Viskas paprasta ir patogu! BlueMove lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.