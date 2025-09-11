Daugiau apie BLUEMOVE

BLUEMOVE Kainos informacija

BLUEMOVE Baltoji knyga

BLUEMOVE Oficiali svetainė

BLUEMOVE Tokenomika

BLUEMOVE Kainų prognozė

BLUEMOVE Istorija

BLUEMOVE pirkimo vadovas

BLUEMOVEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BLUEMOVE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BlueMove logotipas

BlueMove kaina(BLUEMOVE)

1 BLUEMOVE į USD – tiesioginė kaina:

$0.004632
$0.004632$0.004632
+5.60%1D
USD
BlueMove (BLUEMOVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:21:32(UTC+8)

BlueMove (BLUEMOVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00429
$ 0.00429$ 0.00429
24 val. žemiausia
$ 0.00493
$ 0.00493$ 0.00493
24 val. aukščiausia

$ 0.00429
$ 0.00429$ 0.00429

$ 0.00493
$ 0.00493$ 0.00493

$ 1.2414166920123846
$ 1.2414166920123846$ 1.2414166920123846

$ 0.002826969723085412
$ 0.002826969723085412$ 0.002826969723085412

-0.73%

+5.60%

+24.11%

+24.11%

BlueMove (BLUEMOVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.004632. Per pastarąsias 24 valandas BLUEMOVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00429 iki aukščiausios $ 0.00493 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLUEMOVE kaina yra $ 1.2414166920123846, o žemiausia – $ 0.002826969723085412.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLUEMOVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – +5.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlueMove (BLUEMOVE) rinkos informacija

No.2100

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

217.50M
217.50M 217.50M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

72.50%

APTOS

Dabartinė BlueMove rinkos kapitalizacija yra $ 1.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.92K. BLUEMOVE apyvartoje yra 217.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39M

BlueMove (BLUEMOVE) kainos istorija USD

Stebėkite BlueMove kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00024564+5.60%
30 dienų$ -0.005875-55.92%
60 dienų$ -0.005929-56.15%
90 dienų$ -0.007868-62.95%
BlueMove kainos pokytis šiandien

Šiandien BLUEMOVE užfiksuotas $ +0.00024564 (+5.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BlueMove 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.005875 (-55.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BlueMove 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLUEMOVE rodiklis pasikeitė $ -0.005929 (-56.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BlueMove 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007868 (-62.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BlueMove (BLUEMOVE) pokyčius?

Peržiūrėkite BlueMove kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BlueMove (BLUEMOVE)

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

BlueMove galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BlueMove investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BLUEMOVEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BlueMove mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BlueMove, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BlueMove kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlueMove (BLUEMOVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlueMove (BLUEMOVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlueMove prognozes.

Peržiūrėkite BlueMove kainos prognozę dabar!

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomika

Supratimas apie BlueMove (BLUEMOVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLUEMOVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BlueMove (BLUEMOVE)

Ieškote, kaip nusipirkti BlueMove? Viskas paprasta ir patogu! BlueMove lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BLUEMOVE į vietos valiutas

1 BlueMove(BLUEMOVE) į VND
121.89108
1 BlueMove(BLUEMOVE) į AUD
A$0.00699432
1 BlueMove(BLUEMOVE) į GBP
0.00338136
1 BlueMove(BLUEMOVE) į EUR
0.0039372
1 BlueMove(BLUEMOVE) į USD
$0.004632
1 BlueMove(BLUEMOVE) į MYR
RM0.01954704
1 BlueMove(BLUEMOVE) į TRY
0.19125528
1 BlueMove(BLUEMOVE) į JPY
¥0.680904
1 BlueMove(BLUEMOVE) į ARS
ARS$6.598284
1 BlueMove(BLUEMOVE) į RUB
0.39520224
1 BlueMove(BLUEMOVE) į INR
0.40909824
1 BlueMove(BLUEMOVE) į IDR
Rp75.93441408
1 BlueMove(BLUEMOVE) į KRW
6.451218
1 BlueMove(BLUEMOVE) į PHP
0.26485776
1 BlueMove(BLUEMOVE) į EGP
￡E.0.22307712
1 BlueMove(BLUEMOVE) į BRL
R$0.0250128
1 BlueMove(BLUEMOVE) į CAD
C$0.00639216
1 BlueMove(BLUEMOVE) į BDT
0.5641776
1 BlueMove(BLUEMOVE) į NGN
6.98639928
1 BlueMove(BLUEMOVE) į COP
$18.16466592
1 BlueMove(BLUEMOVE) į ZAR
R.0.08124528
1 BlueMove(BLUEMOVE) į UAH
0.19120896
1 BlueMove(BLUEMOVE) į VES
Bs0.722592
1 BlueMove(BLUEMOVE) į CLP
$4.451352
1 BlueMove(BLUEMOVE) į PKR
Rs1.31553432
1 BlueMove(BLUEMOVE) į KZT
2.49701856
1 BlueMove(BLUEMOVE) į THB
฿0.14734392
1 BlueMove(BLUEMOVE) į TWD
NT$0.14039592
1 BlueMove(BLUEMOVE) į AED
د.إ0.01699944
1 BlueMove(BLUEMOVE) į CHF
Fr0.00365928
1 BlueMove(BLUEMOVE) į HKD
HK$0.03603696
1 BlueMove(BLUEMOVE) į AMD
֏1.76993352
1 BlueMove(BLUEMOVE) į MAD
.د.م0.04182696
1 BlueMove(BLUEMOVE) į MXN
$0.08629416
1 BlueMove(BLUEMOVE) į SAR
ريال0.01737
1 BlueMove(BLUEMOVE) į PLN
0.01686048
1 BlueMove(BLUEMOVE) į RON
лв0.02005656
1 BlueMove(BLUEMOVE) į SEK
kr0.0433092
1 BlueMove(BLUEMOVE) į BGN
лв0.00773544
1 BlueMove(BLUEMOVE) į HUF
Ft1.55695416
1 BlueMove(BLUEMOVE) į CZK
0.09671616
1 BlueMove(BLUEMOVE) į KWD
د.ك0.00141276
1 BlueMove(BLUEMOVE) į ILS
0.01542456
1 BlueMove(BLUEMOVE) į AOA
Kz4.22239224
1 BlueMove(BLUEMOVE) į BHD
.د.ب0.001746264
1 BlueMove(BLUEMOVE) į BMD
$0.004632
1 BlueMove(BLUEMOVE) į DKK
kr0.02955216
1 BlueMove(BLUEMOVE) į HNL
L0.12140472
1 BlueMove(BLUEMOVE) į MUR
0.21103392
1 BlueMove(BLUEMOVE) į NAD
$0.08143056
1 BlueMove(BLUEMOVE) į NOK
kr0.04594944
1 BlueMove(BLUEMOVE) į NZD
$0.00778176
1 BlueMove(BLUEMOVE) į PAB
B/.0.004632
1 BlueMove(BLUEMOVE) į PGK
K0.01963968
1 BlueMove(BLUEMOVE) į QAR
ر.ق0.01686048
1 BlueMove(BLUEMOVE) į RSD
дин.0.46421904

BlueMove išteklius

Išsamesnei BlueMove analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BlueMove svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlueMove

Kiek BlueMove(BLUEMOVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLUEMOVE kaina USD valiuta yra 0.004632USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLUEMOVE į USD kaina?
Dabartinė BLUEMOVE kaina USD valiuta yra $ 0.004632. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlueMove rinkos kapitalizacija?
BLUEMOVE rinkos kapitalizacija yra $ 1.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLUEMOVE apyvartoje?
BLUEMOVE apyvartoje yra 217.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLUEMOVE kaina?
BLUEMOVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2414166920123846USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLUEMOVE kaina?
BLUEMOVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002826969723085412USD.
Kokia yra BLUEMOVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLUEMOVE yra $ 52.92KUSD.
Ar BLUEMOVE kaina šiais metais kils?
BLUEMOVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLUEMOVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:21:32(UTC+8)

BlueMove (BLUEMOVE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BLUEMOVE-į-USD skaičiuoklė

Suma

BLUEMOVE
BLUEMOVE
USD
USD

1 BLUEMOVE = 0.004632 USD

Prekiauti BLUEMOVE

BLUEMOVEUSDT
$0.004632
$0.004632$0.004632
+5.56%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis