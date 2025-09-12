Daugiau apie BLT

Bit Ultra logotipas

Bit Ultra kaina(BLT)

1 BLT į USD – tiesioginė kaina:

$0.005162
$0.005162$0.005162
-6.24%1D
USD
Bit Ultra (BLT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:17:47(UTC+8)

Bit Ultra (BLT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
24 val. žemiausia
$ 0.005958
$ 0.005958$ 0.005958
24 val. aukščiausia

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

$ 0.005958
$ 0.005958$ 0.005958

--
----

--
----

-0.47%

-6.23%

-6.46%

-6.46%

Bit Ultra (BLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.005162. Per pastarąsias 24 valandas BLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005 iki aukščiausios $ 0.005958 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -6.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bit Ultra (BLT) rinkos informacija

--
----

$ 117.72K
$ 117.72K$ 117.72K

$ 10.84M
$ 10.84M$ 10.84M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Dabartinė Bit Ultra rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.72K. BLT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.84M

Bit Ultra (BLT) kainos istorija USD

Stebėkite Bit Ultra kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00034355-6.23%
30 dienų$ -0.031479-85.92%
60 dienų$ -0.034838-87.10%
90 dienų$ -0.034838-87.10%
Bit Ultra kainos pokytis šiandien

Šiandien BLT užfiksuotas $ -0.00034355 (-6.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bit Ultra 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.031479 (-85.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bit Ultra 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLT rodiklis pasikeitė $ -0.034838 (-87.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bit Ultra 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.034838 (-87.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bit Ultra (BLT) pokyčius?

Peržiūrėkite Bit Ultra kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Bit Ultra galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bit Ultra investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bit Ultra mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bit Ultra, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bit Ultra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bit Ultra (BLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bit Ultra (BLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bit Ultra prognozes.

Peržiūrėkite Bit Ultra kainos prognozę dabar!

Bit Ultra (BLT) Tokenomika

Supratimas apie Bit Ultra (BLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bit Ultra (BLT)

Ieškote, kaip nusipirkti Bit Ultra? Viskas paprasta ir patogu! Bit Ultra lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BLT į vietos valiutas

1 Bit Ultra(BLT) į VND
135.83803
1 Bit Ultra(BLT) į AUD
A$0.007743
1 Bit Ultra(BLT) į GBP
0.00376826
1 Bit Ultra(BLT) į EUR
0.0043877
1 Bit Ultra(BLT) į USD
$0.005162
1 Bit Ultra(BLT) į MYR
RM0.02173202
1 Bit Ultra(BLT) į TRY
0.21339708
1 Bit Ultra(BLT) į JPY
¥0.758814
1 Bit Ultra(BLT) į ARS
ARS$7.39539092
1 Bit Ultra(BLT) į RUB
0.436189
1 Bit Ultra(BLT) į INR
0.45621756
1 Bit Ultra(BLT) į IDR
Rp84.62293728
1 Bit Ultra(BLT) į KRW
7.16939856
1 Bit Ultra(BLT) į PHP
0.29480182
1 Bit Ultra(BLT) į EGP
￡E.0.24886002
1 Bit Ultra(BLT) į BRL
R$0.02782318
1 Bit Ultra(BLT) į CAD
C$0.00712356
1 Bit Ultra(BLT) į BDT
0.62542792
1 Bit Ultra(BLT) į NGN
7.750743
1 Bit Ultra(BLT) į COP
$20.1640625
1 Bit Ultra(BLT) į ZAR
R.0.0895607
1 Bit Ultra(BLT) į UAH
0.2124163
1 Bit Ultra(BLT) į VES
Bs0.810434
1 Bit Ultra(BLT) į CLP
$4.909062
1 Bit Ultra(BLT) į PKR
Rs1.45898768
1 Bit Ultra(BLT) į KZT
2.77075512
1 Bit Ultra(BLT) į THB
฿0.16353216
1 Bit Ultra(BLT) į TWD
NT$0.1561505
1 Bit Ultra(BLT) į AED
د.إ0.01894454
1 Bit Ultra(BLT) į CHF
Fr0.00407798
1 Bit Ultra(BLT) į HKD
HK$0.04016036
1 Bit Ultra(BLT) į AMD
֏1.9656896
1 Bit Ultra(BLT) į MAD
.د.م0.04640638
1 Bit Ultra(BLT) į MXN
$0.09544538
1 Bit Ultra(BLT) į SAR
ريال0.0193575
1 Bit Ultra(BLT) į PLN
0.01868644
1 Bit Ultra(BLT) į RON
лв0.02229984
1 Bit Ultra(BLT) į SEK
kr0.04805822
1 Bit Ultra(BLT) į BGN
лв0.00856892
1 Bit Ultra(BLT) į HUF
Ft1.72348856
1 Bit Ultra(BLT) į CZK
0.10721474
1 Bit Ultra(BLT) į KWD
د.ك0.00157441
1 Bit Ultra(BLT) į ILS
0.01713784
1 Bit Ultra(BLT) į AOA
Kz4.72276542
1 Bit Ultra(BLT) į BHD
.د.ب0.001946074
1 Bit Ultra(BLT) į BMD
$0.005162
1 Bit Ultra(BLT) į DKK
kr0.03283032
1 Bit Ultra(BLT) į HNL
L0.13462496
1 Bit Ultra(BLT) į MUR
0.23518072
1 Bit Ultra(BLT) į NAD
$0.09018014
1 Bit Ultra(BLT) į NOK
kr0.05094894
1 Bit Ultra(BLT) į NZD
$0.00862054
1 Bit Ultra(BLT) į PAB
B/.0.005162
1 Bit Ultra(BLT) į PGK
K0.02178364
1 Bit Ultra(BLT) į QAR
ر.ق0.01868644
1 Bit Ultra(BLT) į RSD
дин.0.51573542

Bit Ultra išteklius

Išsamesnei Bit Ultra analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bit Ultra svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bit Ultra

Kiek Bit Ultra(BLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLT kaina USD valiuta yra 0.005162USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLT į USD kaina?
Dabartinė BLT kaina USD valiuta yra $ 0.005162. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bit Ultra rinkos kapitalizacija?
BLT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLT apyvartoje?
BLT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLT kaina?
BLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLT kaina?
BLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLT yra $ 117.72KUSD.
Ar BLT kaina šiais metais kils?
BLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:17:47(UTC+8)

