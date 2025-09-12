Bit Ultra (BLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.005162. Per pastarąsias 24 valandas BLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005 iki aukščiausios $ 0.005958 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -6.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bit Ultra (BLT) rinkos informacija
$ 117.72K
$ 117.72K
$ 10.84M
$ 10.84M
--
2,100,000,000
2,100,000,000
BSC
Dabartinė Bit Ultra rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.72K. BLT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.84M
Bit Ultra (BLT) kainos istorija USD
Stebėkite Bit Ultra kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00034355
-6.23%
30 dienų
$ -0.031479
-85.92%
60 dienų
$ -0.034838
-87.10%
90 dienų
$ -0.034838
-87.10%
Bit Ultra kainos pokytis šiandien
Šiandien BLT užfiksuotas $ -0.00034355 (-6.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bit Ultra 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.031479 (-85.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bit Ultra 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLT rodiklis pasikeitė $ -0.034838 (-87.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bit Ultra 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.034838 (-87.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bit Ultra (BLT) pokyčius?
Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.
Bit Ultra galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bit Ultra investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bit Ultra mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bit Ultra, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bit Ultra kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bit Ultra (BLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bit Ultra (BLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bit Ultra prognozes.
Supratimas apie Bit Ultra (BLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bit Ultra (BLT)
Ieškote, kaip nusipirkti Bit Ultra? Viskas paprasta ir patogu! Bit Ultra lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.