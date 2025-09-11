Daugiau apie BLS

BloodLoop logotipas

BloodLoop kaina(BLS)

1 BLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00116
$0.00116$0.00116
+6.42%1D
USD
BloodLoop (BLS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:07:31(UTC+8)

BloodLoop (BLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00105
$ 0.00105$ 0.00105
24 val. žemiausia
$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122
24 val. aukščiausia

$ 0.00105
$ 0.00105$ 0.00105

$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122

$ 0.5030257591198328
$ 0.5030257591198328$ 0.5030257591198328

$ 0.000964063061038649
$ 0.000964063061038649$ 0.000964063061038649

-0.86%

+6.42%

-22.67%

-22.67%

BloodLoop (BLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00116. Per pastarąsias 24 valandas BLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00105 iki aukščiausios $ 0.00122 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLS kaina yra $ 0.5030257591198328, o žemiausia – $ 0.000964063061038649.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – +6.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BloodLoop (BLS) rinkos informacija

No.3133

$ 60.81K
$ 60.81K$ 60.81K

$ 4.55K
$ 4.55K$ 4.55K

$ 406.00K
$ 406.00K$ 406.00K

52.42M
52.42M 52.42M

350,000,000
350,000,000 350,000,000

350,000,000
350,000,000 350,000,000

14.97%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė BloodLoop rinkos kapitalizacija yra $ 60.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.55K. BLS apyvartoje yra 52.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 350000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.00K

BloodLoop (BLS) kainos istorija USD

Stebėkite BloodLoop kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00007+6.42%
30 dienų$ -0.00433-78.88%
60 dienų$ -0.01189-91.12%
90 dienų$ -0.00972-89.34%
BloodLoop kainos pokytis šiandien

Šiandien BLS užfiksuotas $ +0.00007 (+6.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BloodLoop 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00433 (-78.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BloodLoop 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLS rodiklis pasikeitė $ -0.01189 (-91.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BloodLoop 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00972 (-89.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BloodLoop (BLS) pokyčius?

Peržiūrėkite BloodLoop kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BloodLoop (BLS)

Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative.

BloodLoop galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BloodLoop investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BloodLoop mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BloodLoop, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BloodLoop kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BloodLoop (BLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BloodLoop (BLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BloodLoop prognozes.

Peržiūrėkite BloodLoop kainos prognozę dabar!

BloodLoop (BLS) Tokenomika

Supratimas apie BloodLoop (BLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BloodLoop (BLS)

Ieškote, kaip nusipirkti BloodLoop? Viskas paprasta ir patogu! BloodLoop lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BLS į vietos valiutas

1 BloodLoop(BLS) į VND
30.5254
1 BloodLoop(BLS) į AUD
A$0.0017516
1 BloodLoop(BLS) į GBP
0.0008468
1 BloodLoop(BLS) į EUR
0.000986
1 BloodLoop(BLS) į USD
$0.00116
1 BloodLoop(BLS) į MYR
RM0.0048952
1 BloodLoop(BLS) į TRY
0.0478964
1 BloodLoop(BLS) į JPY
¥0.17052
1 BloodLoop(BLS) į ARS
ARS$1.65242
1 BloodLoop(BLS) į RUB
0.09889
1 BloodLoop(BLS) į INR
0.10237
1 BloodLoop(BLS) į IDR
Rp19.0163904
1 BloodLoop(BLS) į KRW
1.61559
1 BloodLoop(BLS) į PHP
0.0663636
1 BloodLoop(BLS) į EGP
￡E.0.055854
1 BloodLoop(BLS) į BRL
R$0.006264
1 BloodLoop(BLS) į CAD
C$0.0016008
1 BloodLoop(BLS) į BDT
0.141288
1 BloodLoop(BLS) į NGN
1.7496164
1 BloodLoop(BLS) į COP
$4.5490096
1 BloodLoop(BLS) į ZAR
R.0.0203
1 BloodLoop(BLS) į UAH
0.0478848
1 BloodLoop(BLS) į VES
Bs0.18096
1 BloodLoop(BLS) į CLP
$1.11476
1 BloodLoop(BLS) į PKR
Rs0.3294516
1 BloodLoop(BLS) į KZT
0.6253328
1 BloodLoop(BLS) į THB
฿0.036888
1 BloodLoop(BLS) į TWD
NT$0.0351596
1 BloodLoop(BLS) į AED
د.إ0.0042572
1 BloodLoop(BLS) į CHF
Fr0.0009164
1 BloodLoop(BLS) į HKD
HK$0.0090248
1 BloodLoop(BLS) į AMD
֏0.4432476
1 BloodLoop(BLS) į MAD
.د.م0.0104748
1 BloodLoop(BLS) į MXN
$0.0215876
1 BloodLoop(BLS) į SAR
ريال0.00435
1 BloodLoop(BLS) į PLN
0.0042224
1 BloodLoop(BLS) į RON
лв0.0050228
1 BloodLoop(BLS) į SEK
kr0.010846
1 BloodLoop(BLS) į BGN
лв0.0019372
1 BloodLoop(BLS) į HUF
Ft0.3901776
1 BloodLoop(BLS) į CZK
0.0242092
1 BloodLoop(BLS) į KWD
د.ك0.0003538
1 BloodLoop(BLS) į ILS
0.0038512
1 BloodLoop(BLS) į AOA
Kz1.0574212
1 BloodLoop(BLS) į BHD
.د.ب0.00043732
1 BloodLoop(BLS) į BMD
$0.00116
1 BloodLoop(BLS) į DKK
kr0.0074008
1 BloodLoop(BLS) į HNL
L0.0304036
1 BloodLoop(BLS) į MUR
0.0528496
1 BloodLoop(BLS) į NAD
$0.0203928
1 BloodLoop(BLS) į NOK
kr0.0115304
1 BloodLoop(BLS) į NZD
$0.0019488
1 BloodLoop(BLS) į PAB
B/.0.00116
1 BloodLoop(BLS) į PGK
K0.0049184
1 BloodLoop(BLS) į QAR
ر.ق0.0042224
1 BloodLoop(BLS) į RSD
дин.0.1162204

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BloodLoop

Kiek BloodLoop(BLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLS kaina USD valiuta yra 0.00116USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLS į USD kaina?
Dabartinė BLS kaina USD valiuta yra $ 0.00116. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BloodLoop rinkos kapitalizacija?
BLS rinkos kapitalizacija yra $ 60.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLS apyvartoje?
BLS apyvartoje yra 52.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLS kaina?
BLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5030257591198328USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLS kaina?
BLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000964063061038649USD.
Kokia yra BLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLS yra $ 4.55KUSD.
Ar BLS kaina šiais metais kils?
BLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:07:31(UTC+8)

BloodLoop (BLS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

