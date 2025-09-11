BloodLoop (BLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00116. Per pastarąsias 24 valandas BLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00105 iki aukščiausios $ 0.00122 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLS kaina yra $ 0.5030257591198328, o žemiausia – $ 0.000964063061038649.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – +6.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BloodLoop (BLS) rinkos informacija
Dabartinė BloodLoop rinkos kapitalizacija yra $ 60.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.55K. BLS apyvartoje yra 52.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 350000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.00K
BloodLoop (BLS) kainos istorija USD
Stebėkite BloodLoop kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007
+6.42%
30 dienų
$ -0.00433
-78.88%
60 dienų
$ -0.01189
-91.12%
90 dienų
$ -0.00972
-89.34%
BloodLoop kainos pokytis šiandien
Šiandien BLS užfiksuotas $ +0.00007 (+6.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BloodLoop 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00433 (-78.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BloodLoop 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLS rodiklis pasikeitė $ -0.01189 (-91.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BloodLoop 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00972 (-89.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BloodLoop (BLS) pokyčius?
Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative.
BloodLoop galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BloodLoop investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BloodLoop mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BloodLoop, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BloodLoop kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BloodLoop (BLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BloodLoop (BLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BloodLoop prognozes.
Supratimas apie BloodLoop (BLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BloodLoop (BLS)
Ieškote, kaip nusipirkti BloodLoop? Viskas paprasta ir patogu! BloodLoop lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.