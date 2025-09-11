Daugiau apie BIOFI

Biometric Financial logotipas

Biometric Financial kaina(BIOFI)

1 BIOFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.000198
$0.000198$0.000198
-6.16%1D
USD
Biometric Financial (BIOFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:54:50(UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001893
$ 0.0001893$ 0.0001893
24 val. žemiausia
$ 0.0002132
$ 0.0002132$ 0.0002132
24 val. aukščiausia

$ 0.0001893
$ 0.0001893$ 0.0001893

$ 0.0002132
$ 0.0002132$ 0.0002132

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

+0.25%

-6.16%

-32.06%

-32.06%

Biometric Financial (BIOFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000198. Per pastarąsias 24 valandas BIOFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001893 iki aukščiausios $ 0.0002132 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIOFI kaina yra $ 0.030337844902959543, o žemiausia – $ 0.000068186806932818.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIOFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -6.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Biometric Financial (BIOFI) rinkos informacija

No.2278

$ 775.04K
$ 775.04K$ 775.04K

$ 55.89K
$ 55.89K$ 55.89K

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

Dabartinė Biometric Financial rinkos kapitalizacija yra $ 775.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.89K. BIOFI apyvartoje yra 3.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.98M

Biometric Financial (BIOFI) kainos istorija USD

Stebėkite Biometric Financial kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000012997-6.16%
30 dienų$ -0.0000793-28.60%
60 dienų$ +0.0001046+111.99%
90 dienų$ +0.0000487+32.61%
Biometric Financial kainos pokytis šiandien

Šiandien BIOFI užfiksuotas $ -0.000012997 (-6.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Biometric Financial 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000793 (-28.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Biometric Financial 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIOFI rodiklis pasikeitė $ +0.0001046 (+111.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Biometric Financial 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000487 (+32.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Biometric Financial (BIOFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Biometric Financial kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Biometric Financial investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BIOFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Biometric Financial mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Biometric Financial, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Biometric Financial kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Biometric Financial (BIOFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Biometric Financial (BIOFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Biometric Financial prognozes.

Peržiūrėkite Biometric Financial kainos prognozę dabar!

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomika

Supratimas apie Biometric Financial (BIOFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIOFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Biometric Financial (BIOFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Biometric Financial? Viskas paprasta ir patogu! Biometric Financial lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BIOFI į vietos valiutas

Biometric Financial išteklius

Išsamesnei Biometric Financial analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Biometric Financial svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Biometric Financial

Kiek Biometric Financial(BIOFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIOFI kaina USD valiuta yra 0.000198USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIOFI į USD kaina?
Dabartinė BIOFI kaina USD valiuta yra $ 0.000198. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Biometric Financial rinkos kapitalizacija?
BIOFI rinkos kapitalizacija yra $ 775.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIOFI apyvartoje?
BIOFI apyvartoje yra 3.91BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIOFI kaina?
BIOFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.030337844902959543USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIOFI kaina?
BIOFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000068186806932818USD.
Kokia yra BIOFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIOFI yra $ 55.89KUSD.
Ar BIOFI kaina šiais metais kils?
BIOFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIOFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:54:50(UTC+8)

