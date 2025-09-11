Biometric Financial (BIOFI) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001893
24 val. žemiausia
$ 0.0002132
24 val. aukščiausia
$ 0.0001893
$ 0.0002132
$ 0.030337844902959543
$ 0.000068186806932818
+0.25%
-6.16%
-32.06%
-32.06%
Biometric Financial (BIOFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000198. Per pastarąsias 24 valandas BIOFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001893 iki aukščiausios $ 0.0002132 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIOFI kaina yra $ 0.030337844902959543, o žemiausia – $ 0.000068186806932818.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIOFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -6.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Biometric Financial (BIOFI) rinkos informacija
No.2278
$ 775.04K
$ 55.89K
$ 1.98M
3.91B
10,000,000,000
10,000,000,000
39.14%
BSC
Dabartinė Biometric Financial rinkos kapitalizacija yra $ 775.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.89K. BIOFI apyvartoje yra 3.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.98M
Biometric Financial (BIOFI) kainos istorija USD
Stebėkite Biometric Financial kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000012997
-6.16%
30 dienų
$ -0.0000793
-28.60%
60 dienų
$ +0.0001046
+111.99%
90 dienų
$ +0.0000487
+32.61%
Biometric Financial kainos pokytis šiandien
Šiandien BIOFI užfiksuotas $ -0.000012997 (-6.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Biometric Financial 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000793 (-28.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Biometric Financial 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIOFI rodiklis pasikeitė $ +0.0001046 (+111.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Biometric Financial 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000487 (+32.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Biometric Financial (BIOFI) pokyčius?
The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.
Biometric Financial galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Biometric Financial investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BIOFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Biometric Financial mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Biometric Financial, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Biometric Financial kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Biometric Financial (BIOFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Biometric Financial (BIOFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Biometric Financial prognozes.
Supratimas apie Biometric Financial (BIOFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIOFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Biometric Financial (BIOFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Biometric Financial? Viskas paprasta ir patogu! Biometric Financial lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.