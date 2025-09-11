Daugiau apie BFTOKEN

BFTOKEN Kainos informacija

BFTOKEN Baltoji knyga

BFTOKEN Oficiali svetainė

BFTOKEN Tokenomika

BFTOKEN Kainų prognozė

BFTOKEN Istorija

BFTOKEN pirkimo vadovas

BFTOKENvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BFTOKEN Spot

BFTOKEN USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BOSS FIGHTERS logotipas

BOSS FIGHTERS kaina(BFTOKEN)

1 BFTOKEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0011177
$0.0011177$0.0011177
-22.55%1D
USD
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:06:44(UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0011177
$ 0.0011177$ 0.0011177
24 val. žemiausia
$ 0.0015032
$ 0.0015032$ 0.0015032
24 val. aukščiausia

$ 0.0011177
$ 0.0011177$ 0.0011177

$ 0.0015032
$ 0.0015032$ 0.0015032

$ 0.08334376693291244
$ 0.08334376693291244$ 0.08334376693291244

$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759

-7.81%

-22.55%

-34.01%

-34.01%

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011179. Per pastarąsias 24 valandas BFTOKEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0011177 iki aukščiausios $ 0.0015032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFTOKEN kaina yra $ 0.08334376693291244, o žemiausia – $ 0.000544858445927759.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFTOKEN per pastarąją valandą pasikeitė -7.81%, per 24 valandas – -22.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) rinkos informacija

No.2923

$ 117.66K
$ 117.66K$ 117.66K

$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

105.25M
105.25M 105.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.52%

ETH

Dabartinė BOSS FIGHTERS rinkos kapitalizacija yra $ 117.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. BFTOKEN apyvartoje yra 105.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kainos istorija USD

Stebėkite BOSS FIGHTERS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000325425-22.55%
30 dienų$ -0.000329-22.74%
60 dienų$ -0.0047191-80.85%
90 dienų$ -0.0068461-85.97%
BOSS FIGHTERS kainos pokytis šiandien

Šiandien BFTOKEN užfiksuotas $ -0.000325425 (-22.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BOSS FIGHTERS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000329 (-22.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BOSS FIGHTERS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BFTOKEN rodiklis pasikeitė $ -0.0047191 (-80.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BOSS FIGHTERS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0068461 (-85.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) pokyčius?

Peržiūrėkite BOSS FIGHTERS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOSS FIGHTERS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BFTOKENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BOSS FIGHTERS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOSS FIGHTERS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BOSS FIGHTERS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOSS FIGHTERS prognozes.

Peržiūrėkite BOSS FIGHTERS kainos prognozę dabar!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomika

Supratimas apie BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFTOKENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Ieškote, kaip nusipirkti BOSS FIGHTERS? Viskas paprasta ir patogu! BOSS FIGHTERS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BFTOKEN į vietos valiutas

1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į VND
29.4175385
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į AUD
A$0.001688029
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į GBP
0.000816067
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į EUR
0.000950215
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į USD
$0.0011179
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į MYR
RM0.004717538
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į TRY
0.046158091
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į JPY
¥0.1643313
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į ARS
ARS$1.59244855
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į RUB
0.095300975
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į INR
0.098654675
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į IDR
Rp18.326226576
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į KRW
1.556955225
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į PHP
0.063955059
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į EGP
￡E.0.053826885
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į BRL
R$0.00603666
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į CAD
C$0.001542702
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į BDT
0.13616022
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į NGN
1.686117391
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į COP
$4.383911924
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į ZAR
R.0.01956325
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į UAH
0.046146912
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į VES
Bs0.1743924
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į CLP
$1.0743019
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į PKR
Rs0.317494779
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į KZT
0.602637532
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į THB
฿0.03554922
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į TWD
NT$0.033883549
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į AED
د.إ0.004102693
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į CHF
Fr0.000883141
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į HKD
HK$0.008697262
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į AMD
֏0.427160769
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į MAD
.د.م0.010094637
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į MXN
$0.020804119
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į SAR
ريال0.004192125
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į PLN
0.004069156
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į RON
лв0.004840507
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į SEK
kr0.010452365
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į BGN
лв0.001866893
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į HUF
Ft0.376016844
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į CZK
0.023330573
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į KWD
د.ك0.0003409595
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į ILS
0.003711428
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į AOA
Kz1.019044103
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į BHD
.د.ب0.0004214483
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į BMD
$0.0011179
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į DKK
kr0.007132202
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į HNL
L0.029300159
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į MUR
0.050931524
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į NAD
$0.019652682
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į NOK
kr0.011111926
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į NZD
$0.001878072
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į PAB
B/.0.0011179
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į PGK
K0.004739896
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į QAR
ر.ق0.004069156
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) į RSD
дин.0.112002401

BOSS FIGHTERS išteklius

Išsamesnei BOSS FIGHTERS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BOSS FIGHTERS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOSS FIGHTERS

Kiek BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BFTOKEN kaina USD valiuta yra 0.0011179USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BFTOKEN į USD kaina?
Dabartinė BFTOKEN kaina USD valiuta yra $ 0.0011179. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOSS FIGHTERS rinkos kapitalizacija?
BFTOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 117.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BFTOKEN apyvartoje?
BFTOKEN apyvartoje yra 105.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BFTOKEN kaina?
BFTOKEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08334376693291244USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BFTOKEN kaina?
BFTOKEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000544858445927759USD.
Kokia yra BFTOKEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BFTOKEN yra $ 55.60KUSD.
Ar BFTOKEN kaina šiais metais kils?
BFTOKEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BFTOKEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:06:44(UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BFTOKEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

BFTOKEN
BFTOKEN
USD
USD

1 BFTOKEN = 0.0011179 USD

Prekiauti BFTOKEN

BFTOKENUSDT
$0.0011177
$0.0011177$0.0011177
-22.57%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis