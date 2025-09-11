BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011179. Per pastarąsias 24 valandas BFTOKEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0011177 iki aukščiausios $ 0.0015032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFTOKEN kaina yra $ 0.08334376693291244, o žemiausia – $ 0.000544858445927759.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFTOKEN per pastarąją valandą pasikeitė -7.81%, per 24 valandas – -22.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) rinkos informacija
Dabartinė BOSS FIGHTERS rinkos kapitalizacija yra $ 117.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. BFTOKEN apyvartoje yra 105.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kainos istorija USD
Stebėkite BOSS FIGHTERS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000325425
-22.55%
30 dienų
$ -0.000329
-22.74%
60 dienų
$ -0.0047191
-80.85%
90 dienų
$ -0.0068461
-85.97%
BOSS FIGHTERS kainos pokytis šiandien
Šiandien BFTOKEN užfiksuotas $ -0.000325425 (-22.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOSS FIGHTERS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000329 (-22.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOSS FIGHTERS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BFTOKEN rodiklis pasikeitė $ -0.0047191 (-80.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOSS FIGHTERS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0068461 (-85.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) pokyčius?
BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.
BOSS FIGHTERS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOSS FIGHTERS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOSS FIGHTERS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BOSS FIGHTERS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOSS FIGHTERS prognozes.
Supratimas apie BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFTOKENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)
Ieškote, kaip nusipirkti BOSS FIGHTERS? Viskas paprasta ir patogu! BOSS FIGHTERS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.