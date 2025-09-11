BEERCOIN (BEER) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000038. Per pastarąsias 24 valandas BEER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000003785 iki aukščiausios $ 0.000003842 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEER kaina yra $ 0.000579760463489788, o žemiausia – $ 0.000001499377682749.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEER per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BEERCOIN (BEER) rinkos informacija
$ 2.09M
$ 55.76K
$ 3.38M
549.76B
888,888,888,888
SOL
Dabartinė BEERCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 2.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.76K. BEER apyvartoje yra 549.76B vienetų, o bendras kiekis siekia 888888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.38M
BEERCOIN (BEER) kainos istorija USD
Stebėkite BEERCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000038
-0.10%
30 dienų
$ +0.00000044
+13.09%
60 dienų
$ +0.000000532
+16.27%
90 dienų
$ +0.000000532
+16.27%
BEERCOIN kainos pokytis šiandien
Šiandien BEER užfiksuotas $ -0.0000000038 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BEERCOIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000044 (+13.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BEERCOIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BEER rodiklis pasikeitė $ +0.000000532 (+16.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BEERCOIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000532 (+16.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BEERCOIN (BEER) pokyčius?
$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!
BEERCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BEERCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BEERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BEERCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BEERCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BEERCOIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BEERCOIN (BEER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BEERCOIN (BEER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BEERCOIN prognozes.
Supratimas apie BEERCOIN (BEER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BEERCOIN (BEER)
Ieškote, kaip nusipirkti BEERCOIN? Viskas paprasta ir patogu! BEERCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.