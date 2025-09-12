Daugiau apie BDT

BoredDragon logotipas

BoredDragon kaina(BDT)

1 BDT į USD – tiesioginė kaina:

BoredDragon (BDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:17:07(UTC+8)

BoredDragon (BDT) kainos informacija (USD)

BoredDragon (BDT) realiojo laiko kaina yra $ 14.899167. Per pastarąsias 24 valandas BDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.770751 iki aukščiausios $ 18.975469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDT per pastarąją valandą pasikeitė -1.63%, per 24 valandas – -11.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BoredDragon (BDT) rinkos informacija

Dabartinė BoredDragon rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.67M. BDT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.90B

BoredDragon (BDT) kainos istorija USD

Stebėkite BoredDragon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -1.87961803-11.07%
30 dienų$ +1.330008+9.80%
60 dienų$ +5.540862+59.20%
90 dienų$ +14.896667+595,866.68%
BoredDragon kainos pokytis šiandien

Šiandien BDT užfiksuotas $ -1.87961803 (-11.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BoredDragon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.330008 (+9.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BoredDragon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDT rodiklis pasikeitė $ +5.540862 (+59.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BoredDragon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +14.896667 (+595,866.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BoredDragon (BDT) pokyčius?

Peržiūrėkite BoredDragon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BoredDragon (BDT)

Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.

BoredDragon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BoredDragon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BDTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BoredDragon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BoredDragon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BoredDragon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BoredDragon (BDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BoredDragon (BDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BoredDragon prognozes.

Peržiūrėkite BoredDragon kainos prognozę dabar!

BoredDragon (BDT) Tokenomika

Supratimas apie BoredDragon (BDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BoredDragon (BDT)

Ieškote, kaip nusipirkti BoredDragon? Viskas paprasta ir patogu! BoredDragon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BDT į vietos valiutas

BoredDragon išteklius

Išsamesnei BoredDragon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BoredDragon svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BoredDragon

Kiek BoredDragon(BDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BDT kaina USD valiuta yra 14.899167USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BDT į USD kaina?
Dabartinė BDT kaina USD valiuta yra $ 14.899167. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BoredDragon rinkos kapitalizacija?
BDT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BDT apyvartoje?
BDT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BDT kaina?
BDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BDT kaina?
BDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BDT yra $ 11.67MUSD.
Ar BDT kaina šiais metais kils?
BDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:17:07(UTC+8)

BoredDragon (BDT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BDT-į-USD skaičiuoklė

Suma

BDT
BDT
USD
USD

1 BDT = 14.899167 USD

Prekiauti BDT

BDTUSDT
$15.099768
$15.099768$15.099768
-10.99%

