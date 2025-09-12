BoredDragon (BDT) realiojo laiko kaina yra $ 14.899167. Per pastarąsias 24 valandas BDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.770751 iki aukščiausios $ 18.975469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDT per pastarąją valandą pasikeitė -1.63%, per 24 valandas – -11.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BoredDragon (BDT) rinkos informacija
--
----
$ 11.67M
$ 11.67M$ 11.67M
$ 14.90B
$ 14.90B$ 14.90B
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Dabartinė BoredDragon rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.67M. BDT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.90B
BoredDragon (BDT) kainos istorija USD
Stebėkite BoredDragon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -1.87961803
-11.07%
30 dienų
$ +1.330008
+9.80%
60 dienų
$ +5.540862
+59.20%
90 dienų
$ +14.896667
+595,866.68%
BoredDragon kainos pokytis šiandien
Šiandien BDT užfiksuotas $ -1.87961803 (-11.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BoredDragon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.330008 (+9.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BoredDragon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDT rodiklis pasikeitė $ +5.540862 (+59.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BoredDragon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +14.896667 (+595,866.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BoredDragon (BDT) pokyčius?
Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.
BoredDragon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BoredDragon (BDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BoredDragon (BDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BoredDragon prognozes.
Supratimas apie BoredDragon (BDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BoredDragon (BDT)
