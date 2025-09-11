BabyChita Token (BCT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000192. Per pastarąsias 24 valandas BCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000019 iki aukščiausios $ 0.0000026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCT kaina yra $ 0.000351089573499945, o žemiausia – $ 0.000004797436731223.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -46.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BabyChita Token (BCT) rinkos informacija
Dabartinė BabyChita Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.15K. BCT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.20K
BabyChita Token (BCT) kainos istorija USD
Stebėkite BabyChita Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000698
-3.51%
30 dienų
$ -0.00000531
-73.45%
60 dienų
$ -0.00000518
-72.96%
90 dienų
$ -0.00000584
-75.26%
BabyChita Token kainos pokytis šiandien
Šiandien BCT užfiksuotas $ -0.0000000698 (-3.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BabyChita Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000531 (-73.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BabyChita Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCT rodiklis pasikeitė $ -0.00000518 (-72.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BabyChita Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000584 (-75.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BabyChita Token (BCT) pokyčius?
BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.
BabyChita Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BabyChita Token (BCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BabyChita Token (BCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BabyChita Token prognozes.
Supratimas apie BabyChita Token (BCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
