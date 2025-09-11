Daugiau apie BCT

BabyChita Token kaina(BCT)

$0.00000192
$0.00000192$0.00000192
-3.51%1D
BabyChita Token (BCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:45(UTC+8)

BabyChita Token (BCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000019
$ 0.0000019$ 0.0000019
24 val. žemiausia
$ 0.0000026
$ 0.0000026$ 0.0000026
24 val. aukščiausia

$ 0.0000019
$ 0.0000019$ 0.0000019

$ 0.0000026
$ 0.0000026$ 0.0000026

$ 0.000351089573499945
$ 0.000351089573499945$ 0.000351089573499945

$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223

0.00%

-3.51%

-46.67%

-46.67%

BabyChita Token (BCT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000192. Per pastarąsias 24 valandas BCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000019 iki aukščiausios $ 0.0000026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCT kaina yra $ 0.000351089573499945, o žemiausia – $ 0.000004797436731223.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -46.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BabyChita Token (BCT) rinkos informacija

No.7324

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.15K
$ 2.15K$ 2.15K

$ 19.20K
$ 19.20K$ 19.20K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Dabartinė BabyChita Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.15K. BCT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.20K

BabyChita Token (BCT) kainos istorija USD

Stebėkite BabyChita Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000698-3.51%
30 dienų$ -0.00000531-73.45%
60 dienų$ -0.00000518-72.96%
90 dienų$ -0.00000584-75.26%
BabyChita Token kainos pokytis šiandien

Šiandien BCT užfiksuotas $ -0.0000000698 (-3.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BabyChita Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000531 (-73.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BabyChita Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCT rodiklis pasikeitė $ -0.00000518 (-72.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BabyChita Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000584 (-75.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BabyChita Token (BCT) pokyčius?

Peržiūrėkite BabyChita Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BabyChita Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

BabyChita Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BabyChita Token (BCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BabyChita Token (BCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BabyChita Token prognozes.

Peržiūrėkite BabyChita Token kainos prognozę dabar!

BabyChita Token (BCT) Tokenomika

Supratimas apie BabyChita Token (BCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BabyChita Token (BCT)

Ieškote, kaip nusipirkti BabyChita Token? Viskas paprasta ir patogu! BabyChita Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BCT į vietos valiutas

1 BabyChita Token(BCT) į VND
0.0505248
1 BabyChita Token(BCT) į AUD
A$0.0000028992
1 BabyChita Token(BCT) į GBP
0.0000014016
1 BabyChita Token(BCT) į EUR
0.000001632
1 BabyChita Token(BCT) į USD
$0.00000192
1 BabyChita Token(BCT) į MYR
RM0.0000081024
1 BabyChita Token(BCT) į TRY
0.0000792576
1 BabyChita Token(BCT) į JPY
¥0.00028224
1 BabyChita Token(BCT) į ARS
ARS$0.00273504
1 BabyChita Token(BCT) į RUB
0.0001622208
1 BabyChita Token(BCT) į INR
0.0001692672
1 BabyChita Token(BCT) į IDR
Rp0.0314754048
1 BabyChita Token(BCT) į KRW
0.0026666496
1 BabyChita Token(BCT) į PHP
0.000109728
1 BabyChita Token(BCT) į EGP
￡E.0.000092448
1 BabyChita Token(BCT) į BRL
R$0.000010368
1 BabyChita Token(BCT) į CAD
C$0.0000026496
1 BabyChita Token(BCT) į BDT
0.000233856
1 BabyChita Token(BCT) į NGN
0.0028959168
1 BabyChita Token(BCT) į COP
$0.0075293952
1 BabyChita Token(BCT) į ZAR
R.0.0000335808
1 BabyChita Token(BCT) į UAH
0.0000792576
1 BabyChita Token(BCT) į VES
Bs0.00029952
1 BabyChita Token(BCT) į CLP
$0.00184512
1 BabyChita Token(BCT) į PKR
Rs0.0005452992
1 BabyChita Token(BCT) į KZT
0.0010350336
1 BabyChita Token(BCT) į THB
฿0.0000610176
1 BabyChita Token(BCT) į TWD
NT$0.000058272
1 BabyChita Token(BCT) į AED
د.إ0.0000070464
1 BabyChita Token(BCT) į CHF
Fr0.0000015168
1 BabyChita Token(BCT) į HKD
HK$0.0000149376
1 BabyChita Token(BCT) į AMD
֏0.0007336512
1 BabyChita Token(BCT) į MAD
.د.م0.0000173376
1 BabyChita Token(BCT) į MXN
$0.000035712
1 BabyChita Token(BCT) į SAR
ريال0.0000072
1 BabyChita Token(BCT) į PLN
0.0000069888
1 BabyChita Token(BCT) į RON
лв0.0000083328
1 BabyChita Token(BCT) į SEK
kr0.000017952
1 BabyChita Token(BCT) į BGN
лв0.0000032064
1 BabyChita Token(BCT) į HUF
Ft0.0006453696
1 BabyChita Token(BCT) į CZK
0.0000400512
1 BabyChita Token(BCT) į KWD
د.ك0.0000005856
1 BabyChita Token(BCT) į ILS
0.0000063744
1 BabyChita Token(BCT) į AOA
Kz0.0017566272
1 BabyChita Token(BCT) į BHD
.د.ب0.00000072384
1 BabyChita Token(BCT) į BMD
$0.00000192
1 BabyChita Token(BCT) į DKK
kr0.0000122496
1 BabyChita Token(BCT) į HNL
L0.0000503232
1 BabyChita Token(BCT) į MUR
0.00008736
1 BabyChita Token(BCT) į NAD
$0.0000337536
1 BabyChita Token(BCT) į NOK
kr0.0000190656
1 BabyChita Token(BCT) į NZD
$0.0000032256
1 BabyChita Token(BCT) į PAB
B/.0.00000192
1 BabyChita Token(BCT) į PGK
K0.0000081408
1 BabyChita Token(BCT) į QAR
ر.ق0.0000069888
1 BabyChita Token(BCT) į RSD
дин.0.000192288

BabyChita Token išteklius

Išsamesnei BabyChita Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BabyChita Token

Kiek BabyChita Token(BCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BCT kaina USD valiuta yra 0.00000192USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BCT į USD kaina?
Dabartinė BCT kaina USD valiuta yra $ 0.00000192. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BabyChita Token rinkos kapitalizacija?
BCT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BCT apyvartoje?
BCT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BCT kaina?
BCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000351089573499945USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BCT kaina?
BCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000004797436731223USD.
Kokia yra BCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BCT yra $ 2.15KUSD.
Ar BCT kaina šiais metais kils?
BCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:45(UTC+8)

BabyChita Token (BCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

