Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBased Pepe (BASEDPEPE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Based Pepe (BASEDPEPE) Informacija

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Oficiali svetainė:
https://basedpepe.vip/
Baltoji knyga:
https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00000043997
$ 0.00000043997$ 0.00000043997
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000091127145
$ 0.000000000091127145$ 0.000000000091127145
Dabartinė kaina:
$ 0.00000003196
$ 0.00000003196$ 0.00000003196

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BASEDPEPE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BASEDPEPE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BASEDPEPE tokenomiką, galite peržiūrėti BASEDPEPE tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BASEDPEPE

Norite įtraukti Based Pepe (BASEDPEPE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BASEDPEPE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Based Pepe (BASEDPEPE) Kainų istorija

BASEDPEPE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BASEDPEPE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BASEDPEPE? Mūsų BASEDPEPE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.