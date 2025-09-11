Based Pepe (BASEDPEPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000002403. Per pastarąsias 24 valandas BASEDPEPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002154 iki aukščiausios $ 0.00000002537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BASEDPEPE kaina yra $ 0.000002677225006632, o žemiausia – $ 0.000000000091127145.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BASEDPEPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Based Pepe (BASEDPEPE) rinkos informacija
Dabartinė Based Pepe rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.89K. BASEDPEPE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.11M
Based Pepe (BASEDPEPE) kainos istorija USD
Stebėkite Based Pepe kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000007483
-3.02%
30 dienų
$ -0.00000001616
-40.21%
60 dienų
$ -0.00000000738
-23.50%
90 dienų
$ -0.00000001672
-41.04%
Based Pepe kainos pokytis šiandien
Šiandien BASEDPEPE užfiksuotas $ -0.0000000007483 (-3.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Based Pepe 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000001616 (-40.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Based Pepe 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BASEDPEPE rodiklis pasikeitė $ -0.00000000738 (-23.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Based Pepe 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000001672 (-41.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Based Pepe (BASEDPEPE) pokyčius?
Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.
Based Pepe galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Based Pepe investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Based Pepe, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Based Pepe kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Based Pepe (BASEDPEPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Based Pepe (BASEDPEPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Based Pepe prognozes.
Supratimas apie Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BASEDPEPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Based Pepe (BASEDPEPE)
Ieškote, kaip nusipirkti Based Pepe? Viskas paprasta ir patogu! Based Pepe lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.