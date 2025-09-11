Daugiau apie BASEDPEPE

Based Pepe

Based Pepe kaina(BASEDPEPE)

1 BASEDPEPE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000002403
-3.02%1D
USD
Based Pepe (BASEDPEPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:23:41(UTC+8)

Based Pepe (BASEDPEPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000002154
24 val. žemiausia
$ 0.00000002537
24 val. aukščiausia

$ 0.00000002154
$ 0.00000002537
$ 0.000002677225006632
$ 0.000000000091127145
+0.29%

-3.02%

-7.33%

-7.33%

Based Pepe (BASEDPEPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000002403. Per pastarąsias 24 valandas BASEDPEPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002154 iki aukščiausios $ 0.00000002537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BASEDPEPE kaina yra $ 0.000002677225006632, o žemiausia – $ 0.000000000091127145.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BASEDPEPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Based Pepe (BASEDPEPE) rinkos informacija

No.4413

$ 0.00
$ 16.89K
$ 10.11M
0.00
420,690,000,000,000
BASE

Dabartinė Based Pepe rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.89K. BASEDPEPE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.11M

Based Pepe (BASEDPEPE) kainos istorija USD

Stebėkite Based Pepe kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000007483-3.02%
30 dienų$ -0.00000001616-40.21%
60 dienų$ -0.00000000738-23.50%
90 dienų$ -0.00000001672-41.04%
Based Pepe kainos pokytis šiandien

Šiandien BASEDPEPE užfiksuotas $ -0.0000000007483 (-3.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Based Pepe 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000001616 (-40.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Based Pepe 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BASEDPEPE rodiklis pasikeitė $ -0.00000000738 (-23.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Based Pepe 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000001672 (-41.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Based Pepe (BASEDPEPE) pokyčius?

Peržiūrėkite Based Pepe kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Based Pepe (BASEDPEPE)

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Based Pepe galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Based Pepe investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BASEDPEPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Based Pepe mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Based Pepe, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Based Pepe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Based Pepe (BASEDPEPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Based Pepe (BASEDPEPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Based Pepe prognozes.

Peržiūrėkite Based Pepe kainos prognozę dabar!

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomika

Supratimas apie Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BASEDPEPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Based Pepe (BASEDPEPE)

Ieškote, kaip nusipirkti Based Pepe? Viskas paprasta ir patogu! Based Pepe lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BASEDPEPE į vietos valiutas

1 Based Pepe(BASEDPEPE) į VND
0.00063234945
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į AUD
A$0.0000000362853
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į GBP
0.0000000175419
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į EUR
0.0000000204255
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į USD
$0.00000002403
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į MYR
RM0.0000001011663
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į TRY
0.0000009919584
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į JPY
¥0.00000353241
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į ARS
ARS$0.000034230735
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į RUB
0.0000020302947
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į INR
0.000002117043
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į IDR
Rp0.0003939343632
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į KRW
0.0000333747864
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į PHP
0.0000013725936
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į EGP
￡E.0.000001155843
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į BRL
R$0.000000129762
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į CAD
C$0.0000000331614
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į BDT
0.000002926854
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į NGN
0.0000362989971
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į COP
$0.0000942350868
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į ZAR
R.0.0000004202847
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į UAH
0.0000009919584
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į VES
Bs0.00000374868
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į CLP
$0.00002309283
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į PKR
Rs0.0000068247603
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į KZT
0.0000129540924
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į THB
฿0.0000007636734
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į TWD
NT$0.0000007269075
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į AED
د.إ0.0000000881901
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į CHF
Fr0.0000000189837
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į HKD
HK$0.0000001869534
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į AMD
֏0.0000091821033
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į MAD
.د.م0.0000002169909
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į MXN
$0.0000004467177
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į SAR
ريال0.0000000901125
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į PLN
0.0000000874692
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į RON
лв0.0000001040499
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į SEK
kr0.0000002244402
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į BGN
лв0.0000000401301
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į HUF
Ft0.0000080745606
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į CZK
0.0000005010255
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į KWD
د.ك0.00000000732915
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į ILS
0.0000000797796
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į AOA
Kz0.0000219852873
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į BHD
.د.ب0.00000000905931
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į BMD
$0.00000002403
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į DKK
kr0.0000001533114
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į HNL
L0.0000006298263
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į MUR
0.000001093365
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į NAD
$0.0000004224474
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į NOK
kr0.0000002386179
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į NZD
$0.0000000403704
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į PAB
B/.0.00000002403
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į PGK
K0.0000001018872
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į QAR
ر.ق0.0000000874692
1 Based Pepe(BASEDPEPE) į RSD
дин.0.0000024066045

Based Pepe išteklius

Išsamesnei Based Pepe analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Based Pepe svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Based Pepe

Kiek Based Pepe(BASEDPEPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BASEDPEPE kaina USD valiuta yra 0.00000002403USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BASEDPEPE į USD kaina?
Dabartinė BASEDPEPE kaina USD valiuta yra $ 0.00000002403. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Based Pepe rinkos kapitalizacija?
BASEDPEPE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BASEDPEPE apyvartoje?
BASEDPEPE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BASEDPEPE kaina?
BASEDPEPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000002677225006632USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BASEDPEPE kaina?
BASEDPEPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000091127145USD.
Kokia yra BASEDPEPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BASEDPEPE yra $ 16.89KUSD.
Ar BASEDPEPE kaina šiais metais kils?
BASEDPEPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BASEDPEPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:23:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

