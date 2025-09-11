Daugiau apie BAC

BAC Kainos informacija

BAC Baltoji knyga

BAC Oficiali svetainė

BAC Tokenomika

BAC Kainų prognozė

BAC Istorija

BAC pirkimo vadovas

BACvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BAC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CDARI logotipas

CDARI kaina(BAC)

1 BAC į USD – tiesioginė kaina:

$2.4828
$2.4828$2.4828
+0.89%1D
USD
CDARI (BAC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:44(UTC+8)

CDARI (BAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.3736
$ 2.3736$ 2.3736
24 val. žemiausia
$ 2.5278
$ 2.5278$ 2.5278
24 val. aukščiausia

$ 2.3736
$ 2.3736$ 2.3736

$ 2.5278
$ 2.5278$ 2.5278

--
----

--
----

-0.21%

+0.89%

-35.31%

-35.31%

CDARI (BAC) realiojo laiko kaina yra $ 2.4828. Per pastarąsias 24 valandas BAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.3736 iki aukščiausios $ 2.5278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAC per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CDARI (BAC) rinkos informacija

--
----

$ 139.14K
$ 139.14K$ 139.14K

$ 77.69M
$ 77.69M$ 77.69M

--
----

31,290,000
31,290,000 31,290,000

MATCHAIN

Dabartinė CDARI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.14K. BAC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 31290000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.69M

CDARI (BAC) kainos istorija USD

Stebėkite CDARI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.021902+0.89%
30 dienų$ -2.3925-49.08%
60 dienų$ -5.3586-68.34%
90 dienų$ -8.2345-76.84%
CDARI kainos pokytis šiandien

Šiandien BAC užfiksuotas $ +0.021902 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CDARI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.3925 (-49.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CDARI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAC rodiklis pasikeitė $ -5.3586 (-68.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CDARI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -8.2345 (-76.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CDARI (BAC) pokyčius?

Peržiūrėkite CDARI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

CDARI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CDARI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CDARI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CDARI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CDARI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CDARI (BAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CDARI (BAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CDARI prognozes.

Peržiūrėkite CDARI kainos prognozę dabar!

CDARI (BAC) Tokenomika

Supratimas apie CDARI (BAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CDARI (BAC)

Ieškote, kaip nusipirkti CDARI? Viskas paprasta ir patogu! CDARI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BAC į vietos valiutas

1 CDARI(BAC) į VND
65,334.882
1 CDARI(BAC) į AUD
A$3.749028
1 CDARI(BAC) į GBP
1.812444
1 CDARI(BAC) į EUR
2.11038
1 CDARI(BAC) į USD
$2.4828
1 CDARI(BAC) į MYR
RM10.452588
1 CDARI(BAC) į TRY
102.489984
1 CDARI(BAC) į JPY
¥364.9716
1 CDARI(BAC) į ARS
ARS$3,536.7486
1 CDARI(BAC) į RUB
209.771772
1 CDARI(BAC) į INR
218.73468
1 CDARI(BAC) į IDR
Rp40,701.632832
1 CDARI(BAC) į KRW
3,448.311264
1 CDARI(BAC) į PHP
141.817536
1 CDARI(BAC) į EGP
￡E.119.42268
1 CDARI(BAC) į BRL
R$13.40712
1 CDARI(BAC) į CAD
C$3.426264
1 CDARI(BAC) į BDT
302.40504
1 CDARI(BAC) į NGN
3,750.443196
1 CDARI(BAC) į COP
$9,736.449168
1 CDARI(BAC) į ZAR
R.43.424172
1 CDARI(BAC) į UAH
102.489984
1 CDARI(BAC) į VES
Bs387.3168
1 CDARI(BAC) į CLP
$2,385.9708
1 CDARI(BAC) į PKR
Rs705.140028
1 CDARI(BAC) į KZT
1,338.427824
1 CDARI(BAC) į THB
฿78.903384
1 CDARI(BAC) į TWD
NT$75.1047
1 CDARI(BAC) į AED
د.إ9.111876
1 CDARI(BAC) į CHF
Fr1.961412
1 CDARI(BAC) į HKD
HK$19.316184
1 CDARI(BAC) į AMD
֏948.702708
1 CDARI(BAC) į MAD
.د.م22.419684
1 CDARI(BAC) į MXN
$46.155252
1 CDARI(BAC) į SAR
ريال9.3105
1 CDARI(BAC) į PLN
9.037392
1 CDARI(BAC) į RON
лв10.750524
1 CDARI(BAC) į SEK
kr23.189352
1 CDARI(BAC) į BGN
лв4.146276
1 CDARI(BAC) į HUF
Ft834.270456
1 CDARI(BAC) į CZK
51.76638
1 CDARI(BAC) į KWD
د.ك0.757254
1 CDARI(BAC) į ILS
8.242896
1 CDARI(BAC) į AOA
Kz2,271.538548
1 CDARI(BAC) į BHD
.د.ب0.9360156
1 CDARI(BAC) į BMD
$2.4828
1 CDARI(BAC) į DKK
kr15.840264
1 CDARI(BAC) į HNL
L65.074188
1 CDARI(BAC) į MUR
112.9674
1 CDARI(BAC) į NAD
$43.647624
1 CDARI(BAC) į NOK
kr24.654204
1 CDARI(BAC) į NZD
$4.171104
1 CDARI(BAC) į PAB
B/.2.4828
1 CDARI(BAC) į PGK
K10.527072
1 CDARI(BAC) į QAR
ر.ق9.037392
1 CDARI(BAC) į RSD
дин.248.65242

CDARI išteklius

Išsamesnei CDARI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CDARI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CDARI

Kiek CDARI(BAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAC kaina USD valiuta yra 2.4828USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAC į USD kaina?
Dabartinė BAC kaina USD valiuta yra $ 2.4828. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CDARI rinkos kapitalizacija?
BAC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAC apyvartoje?
BAC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAC kaina?
BAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAC kaina?
BAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAC yra $ 139.14KUSD.
Ar BAC kaina šiais metais kils?
BAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:44(UTC+8)

CDARI (BAC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BAC-į-USD skaičiuoklė

Suma

BAC
BAC
USD
USD

1 BAC = 2.4828 USD

Prekiauti BAC

BACUSDT
$2.4828
$2.4828$2.4828
+0.89%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis