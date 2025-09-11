CDARI (BAC) realiojo laiko kaina yra $ 2.4828. Per pastarąsias 24 valandas BAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.3736 iki aukščiausios $ 2.5278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAC per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CDARI (BAC) rinkos informacija
$ 139.14K
$ 77.69M
31,290,000
MATCHAIN
Dabartinė CDARI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.14K. BAC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 31290000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.69M
CDARI (BAC) kainos istorija USD
Stebėkite CDARI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.021902
+0.89%
30 dienų
$ -2.3925
-49.08%
60 dienų
$ -5.3586
-68.34%
90 dienų
$ -8.2345
-76.84%
CDARI kainos pokytis šiandien
Šiandien BAC užfiksuotas $ +0.021902 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CDARI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.3925 (-49.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CDARI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAC rodiklis pasikeitė $ -5.3586 (-68.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CDARI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -8.2345 (-76.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CDARI (BAC) pokyčius?
Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.
CDARI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CDARI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CDARI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CDARI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CDARI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CDARI (BAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CDARI (BAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CDARI prognozes.
Supratimas apie CDARI (BAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BACišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CDARI (BAC)
Ieškote, kaip nusipirkti CDARI? Viskas paprasta ir patogu! CDARI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.