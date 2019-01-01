Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBaby Swap (BABYSWAP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Baby Swap (BABYSWAP) Informacija

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Oficiali svetainė:
https://home.babyswap.finance/
Baltoji knyga:
https://docs.babyswap.finance/
Blokų naršyklė:
https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Baby Swap (BABYSWAP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 217.93K
$ 217.93K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 620.90M
$ 620.90M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 351.00K
$ 351.00K
Visų laikų rekordas:
$ 4.5
$ 4.5
Visų laikų minimumas:
$ 0.000282555222021002
$ 0.000282555222021002
Dabartinė kaina:
$ 0.000351
$ 0.000351

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Baby Swap (BABYSWAP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BABYSWAP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BABYSWAP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BABYSWAP tokenomiką, galite peržiūrėti BABYSWAP tokeno kainą realiuoju laiku!

Baby Swap (BABYSWAP) Kainų istorija

BABYSWAP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BABYSWAP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BABYSWAP? Mūsų BABYSWAP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.