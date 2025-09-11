Daugiau apie BABYSWAP

Baby Swap logotipas

Baby Swap kaina(BABYSWAP)

1 BABYSWAP į USD – tiesioginė kaina:

+2.82%1D
USD
Baby Swap (BABYSWAP) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Baby Swap (BABYSWAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+4.17%

+2.82%

+6.42%

+6.42%

Baby Swap (BABYSWAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003645. Per pastarąsias 24 valandas BABYSWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003448 iki aukščiausios $ 0.000411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYSWAP kaina yra $ 4.48589634767712, o žemiausia – $ 0.000282555222021002.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYSWAP per pastarąją valandą pasikeitė +4.17%, per 24 valandas – +2.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Swap (BABYSWAP) rinkos informacija

No.2776

62.08%

BSC

Dabartinė Baby Swap rinkos kapitalizacija yra $ 226.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.48K. BABYSWAP apyvartoje yra 620.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 364.50K

Baby Swap (BABYSWAP) kainos istorija USD

Stebėkite Baby Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000009997+2.82%
30 dienų$ +0.0000351+10.65%
60 dienų$ +0.0000668+22.43%
90 dienų$ -0.0006364-63.59%
Baby Swap kainos pokytis šiandien

Šiandien BABYSWAP užfiksuotas $ +0.000009997 (+2.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Baby Swap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000351 (+10.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Baby Swap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYSWAP rodiklis pasikeitė $ +0.0000668 (+22.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Baby Swap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006364 (-63.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby Swap (BABYSWAP) pokyčius?

Peržiūrėkite Baby Swap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baby Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BABYSWAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Baby Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baby Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Baby Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Swap (BABYSWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Swap (BABYSWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Swap prognozes.

Peržiūrėkite Baby Swap kainos prognozę dabar!

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomika

Supratimas apie Baby Swap (BABYSWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYSWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Baby Swap (BABYSWAP)

Ieškote, kaip nusipirkti Baby Swap? Viskas paprasta ir patogu! Baby Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BABYSWAP į vietos valiutas

1 Baby Swap(BABYSWAP) į VND
9.5918175
1 Baby Swap(BABYSWAP) į AUD
A$0.000550395
1 Baby Swap(BABYSWAP) į GBP
0.000266085
1 Baby Swap(BABYSWAP) į EUR
0.000309825
1 Baby Swap(BABYSWAP) į USD
$0.0003645
1 Baby Swap(BABYSWAP) į MYR
RM0.00153819
1 Baby Swap(BABYSWAP) į TRY
0.01504656
1 Baby Swap(BABYSWAP) į JPY
¥0.0535815
1 Baby Swap(BABYSWAP) į ARS
ARS$0.51923025
1 Baby Swap(BABYSWAP) į RUB
0.030796605
1 Baby Swap(BABYSWAP) į INR
0.03213432
1 Baby Swap(BABYSWAP) į IDR
Rp5.97540888
1 Baby Swap(BABYSWAP) į KRW
0.50624676
1 Baby Swap(BABYSWAP) į PHP
0.020831175
1 Baby Swap(BABYSWAP) į EGP
￡E.0.017550675
1 Baby Swap(BABYSWAP) į BRL
R$0.0019683
1 Baby Swap(BABYSWAP) į CAD
C$0.00050301
1 Baby Swap(BABYSWAP) į BDT
0.0443961
1 Baby Swap(BABYSWAP) į NGN
0.549771705
1 Baby Swap(BABYSWAP) į COP
$1.42940862
1 Baby Swap(BABYSWAP) į ZAR
R.0.006375105
1 Baby Swap(BABYSWAP) į UAH
0.01504656
1 Baby Swap(BABYSWAP) į VES
Bs0.056862
1 Baby Swap(BABYSWAP) į CLP
$0.3502845
1 Baby Swap(BABYSWAP) į PKR
Rs0.103521645
1 Baby Swap(BABYSWAP) į KZT
0.19649466
1 Baby Swap(BABYSWAP) į THB
฿0.01158381
1 Baby Swap(BABYSWAP) į TWD
NT$0.011062575
1 Baby Swap(BABYSWAP) į AED
د.إ0.001337715
1 Baby Swap(BABYSWAP) į CHF
Fr0.000287955
1 Baby Swap(BABYSWAP) į HKD
HK$0.00283581
1 Baby Swap(BABYSWAP) į AMD
֏0.139279095
1 Baby Swap(BABYSWAP) į MAD
.د.م0.003291435
1 Baby Swap(BABYSWAP) į MXN
$0.0067797
1 Baby Swap(BABYSWAP) į SAR
ريال0.001366875
1 Baby Swap(BABYSWAP) į PLN
0.00132678
1 Baby Swap(BABYSWAP) į RON
лв0.00158193
1 Baby Swap(BABYSWAP) į SEK
kr0.003408075
1 Baby Swap(BABYSWAP) į BGN
лв0.000608715
1 Baby Swap(BABYSWAP) į HUF
Ft0.122519385
1 Baby Swap(BABYSWAP) į CZK
0.00760347
1 Baby Swap(BABYSWAP) į KWD
د.ك0.0001111725
1 Baby Swap(BABYSWAP) į ILS
0.00121014
1 Baby Swap(BABYSWAP) į AOA
Kz0.333484695
1 Baby Swap(BABYSWAP) į BHD
.د.ب0.0001374165
1 Baby Swap(BABYSWAP) į BMD
$0.0003645
1 Baby Swap(BABYSWAP) į DKK
kr0.00232551
1 Baby Swap(BABYSWAP) į HNL
L0.009553545
1 Baby Swap(BABYSWAP) į MUR
0.01658475
1 Baby Swap(BABYSWAP) į NAD
$0.00640791
1 Baby Swap(BABYSWAP) į NOK
kr0.003619485
1 Baby Swap(BABYSWAP) į NZD
$0.00061236
1 Baby Swap(BABYSWAP) į PAB
B/.0.0003645
1 Baby Swap(BABYSWAP) į PGK
K0.00154548
1 Baby Swap(BABYSWAP) į QAR
ر.ق0.00132678
1 Baby Swap(BABYSWAP) į RSD
дин.0.036504675

Baby Swap išteklius

Išsamesnei Baby Swap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Baby Swap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Swap

Kiek Baby Swap(BABYSWAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYSWAP kaina USD valiuta yra 0.0003645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYSWAP į USD kaina?
Dabartinė BABYSWAP kaina USD valiuta yra $ 0.0003645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Swap rinkos kapitalizacija?
BABYSWAP rinkos kapitalizacija yra $ 226.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYSWAP apyvartoje?
BABYSWAP apyvartoje yra 620.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYSWAP kaina?
BABYSWAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.48589634767712USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYSWAP kaina?
BABYSWAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000282555222021002USD.
Kokia yra BABYSWAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYSWAP yra $ 53.48KUSD.
Ar BABYSWAP kaina šiais metais kils?
BABYSWAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYSWAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

