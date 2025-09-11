Baby Swap (BABYSWAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003645. Per pastarąsias 24 valandas BABYSWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003448 iki aukščiausios $ 0.000411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYSWAP kaina yra $ 4.48589634767712, o žemiausia – $ 0.000282555222021002.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYSWAP per pastarąją valandą pasikeitė +4.17%, per 24 valandas – +2.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Baby Swap (BABYSWAP) rinkos informacija
$ 226.32K
$ 53.48K
$ 364.50K
620.90M
1,000,000,000
1,000,000,000
62.08%
BSC
Dabartinė Baby Swap rinkos kapitalizacija yra $ 226.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.48K. BABYSWAP apyvartoje yra 620.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 364.50K
Baby Swap (BABYSWAP) kainos istorija USD
Stebėkite Baby Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000009997
+2.82%
30 dienų
$ +0.0000351
+10.65%
60 dienų
$ +0.0000668
+22.43%
90 dienų
$ -0.0006364
-63.59%
Baby Swap kainos pokytis šiandien
Šiandien BABYSWAP užfiksuotas $ +0.000009997 (+2.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Baby Swap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000351 (+10.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Baby Swap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYSWAP rodiklis pasikeitė $ +0.0000668 (+22.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Baby Swap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006364 (-63.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby Swap (BABYSWAP) pokyčius?
BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.
Baby Swap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Baby Swap (BABYSWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Swap (BABYSWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Swap prognozes.
Supratimas apie Baby Swap (BABYSWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYSWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Baby Swap (BABYSWAP)
