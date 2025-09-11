Baby BitCoin (BABYBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003096. Per pastarąsias 24 valandas BABYBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002904 iki aukščiausios $ 0.0003553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYBTC kaina yra $ 0.01001110548545098, o žemiausia – $ 0.000159606426516498.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -3.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Baby BitCoin (BABYBTC) rinkos informacija
Dabartinė Baby BitCoin rinkos kapitalizacija yra $ 309.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.09K. BABYBTC apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999989595.94. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 309.60K
Baby BitCoin (BABYBTC) kainos istorija USD
Stebėkite Baby BitCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000011996
-3.73%
30 dienų
$ +0.0000053
+1.74%
60 dienų
$ +0.0001121
+56.75%
90 dienų
$ +0.00011
+55.11%
Baby BitCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien BABYBTC užfiksuotas $ -0.000011996 (-3.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Baby BitCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000053 (+1.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Baby BitCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYBTC rodiklis pasikeitė $ +0.0001121 (+56.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Baby BitCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00011 (+55.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby BitCoin (BABYBTC) pokyčius?
Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.
Baby BitCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baby BitCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baby BitCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Baby BitCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Baby BitCoin (BABYBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby BitCoin (BABYBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby BitCoin prognozes.
Supratimas apie Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Baby BitCoin (BABYBTC)
Ieškote, kaip nusipirkti Baby BitCoin? Viskas paprasta ir patogu! Baby BitCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.