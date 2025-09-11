Daugiau apie BABYBTC

Baby BitCoin logotipas

Baby BitCoin kaina(BABYBTC)

1 BABYBTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003096
$0.0003096$0.0003096
-3.73%1D
USD
Baby BitCoin (BABYBTC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Baby BitCoin (BABYBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002904
$ 0.0002904$ 0.0002904
24 val. žemiausia
$ 0.0003553
$ 0.0003553$ 0.0003553
24 val. aukščiausia

$ 0.0002904
$ 0.0002904$ 0.0002904

$ 0.0003553
$ 0.0003553$ 0.0003553

$ 0.01001110548545098
$ 0.01001110548545098$ 0.01001110548545098

$ 0.000159606426516498
$ 0.000159606426516498$ 0.000159606426516498

+0.42%

-3.73%

-10.37%

-10.37%

Baby BitCoin (BABYBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003096. Per pastarąsias 24 valandas BABYBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002904 iki aukščiausios $ 0.0003553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYBTC kaina yra $ 0.01001110548545098, o žemiausia – $ 0.000159606426516498.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -3.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby BitCoin (BABYBTC) rinkos informacija

No.2707

$ 309.60K
$ 309.60K$ 309.60K

$ 1.09K
$ 1.09K$ 1.09K

$ 309.60K
$ 309.60K$ 309.60K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,595.94
999,989,595.94 999,989,595.94

99.99%

SOL

Dabartinė Baby BitCoin rinkos kapitalizacija yra $ 309.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.09K. BABYBTC apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999989595.94. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 309.60K

Baby BitCoin (BABYBTC) kainos istorija USD

Stebėkite Baby BitCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000011996-3.73%
30 dienų$ +0.0000053+1.74%
60 dienų$ +0.0001121+56.75%
90 dienų$ +0.00011+55.11%
Baby BitCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien BABYBTC užfiksuotas $ -0.000011996 (-3.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Baby BitCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000053 (+1.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Baby BitCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYBTC rodiklis pasikeitė $ +0.0001121 (+56.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Baby BitCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00011 (+55.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby BitCoin (BABYBTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Baby BitCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baby BitCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BABYBTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Baby BitCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baby BitCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Baby BitCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby BitCoin (BABYBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby BitCoin (BABYBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby BitCoin prognozes.

Peržiūrėkite Baby BitCoin kainos prognozę dabar!

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomika

Supratimas apie Baby BitCoin (BABYBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Baby BitCoin (BABYBTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Baby BitCoin? Viskas paprasta ir patogu! Baby BitCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BABYBTC į vietos valiutas

1 Baby BitCoin(BABYBTC) į VND
8.147124
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į AUD
A$0.000467496
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į GBP
0.000226008
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į EUR
0.00026316
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į USD
$0.0003096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į MYR
RM0.001303416
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į TRY
0.012780288
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į JPY
¥0.0455112
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į ARS
ARS$0.4410252
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į RUB
0.026158104
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į INR
0.02727576
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į IDR
Rp5.075409024
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į KRW
0.429997248
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į PHP
0.017684352
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į EGP
￡E.0.01489176
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į BRL
R$0.00167184
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į CAD
C$0.000427248
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į BDT
0.03770928
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į NGN
0.467672472
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į COP
$1.214114976
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į ZAR
R.0.005414904
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į UAH
0.012780288
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į VES
Bs0.0482976
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į CLP
$0.2975256
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į PKR
Rs0.087929496
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į KZT
0.166899168
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į THB
฿0.009839088
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į TWD
NT$0.0093654
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į AED
د.إ0.001136232
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į CHF
Fr0.000244584
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į HKD
HK$0.002408688
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į AMD
֏0.118301256
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į MAD
.د.م0.002795688
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į MXN
$0.005755464
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į SAR
ريال0.001161
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į PLN
0.001126944
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į RON
лв0.001340568
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į SEK
kr0.002891664
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į BGN
лв0.000517032
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į HUF
Ft0.104031792
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į CZK
0.00645516
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į KWD
د.ك0.000094428
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į ILS
0.001027872
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į AOA
Kz0.283256136
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į BHD
.د.ب0.0001167192
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į BMD
$0.0003096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į DKK
kr0.001975248
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į HNL
L0.008114616
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į MUR
0.0140868
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į NAD
$0.005442768
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į NOK
kr0.003074328
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į NZD
$0.000520128
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į PAB
B/.0.0003096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į PGK
K0.001312704
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į QAR
ر.ق0.001126944
1 Baby BitCoin(BABYBTC) į RSD
дин.0.03100644

Baby BitCoin išteklius

Išsamesnei Baby BitCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Baby BitCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby BitCoin

Kiek Baby BitCoin(BABYBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYBTC kaina USD valiuta yra 0.0003096USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYBTC į USD kaina?
Dabartinė BABYBTC kaina USD valiuta yra $ 0.0003096. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby BitCoin rinkos kapitalizacija?
BABYBTC rinkos kapitalizacija yra $ 309.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYBTC apyvartoje?
BABYBTC apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYBTC kaina?
BABYBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01001110548545098USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYBTC kaina?
BABYBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000159606426516498USD.
Kokia yra BABYBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYBTC yra $ 1.09KUSD.
Ar BABYBTC kaina šiais metais kils?
BABYBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Baby BitCoin (BABYBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BABYBTC-į-USD skaičiuoklė

Suma

BABYBTC
BABYBTC
USD
USD

1 BABYBTC = 0.0003096 USD

Prekiauti BABYBTC

BABYBTCUSDT
$0.0003096
$0.0003096$0.0003096
-3.73%

