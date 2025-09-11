ChainAware (AWARE) realiojo laiko kaina yra $ 0.005047. Per pastarąsias 24 valandas AWARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005026 iki aukščiausios $ 0.005948 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AWARE kaina yra $ 0.08194072435007951, o žemiausia – $ 0.004813035134698013.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AWARE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -10.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ChainAware (AWARE) rinkos informacija
Dabartinė ChainAware rinkos kapitalizacija yra $ 185.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 208.46. AWARE apyvartoje yra 36.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 504.70K
ChainAware (AWARE) kainos istorija USD
Stebėkite ChainAware kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00057076
-10.16%
30 dienų
$ -0.001423
-22.00%
60 dienų
$ -0.002159
-29.97%
90 dienų
$ -0.003051
-37.68%
ChainAware kainos pokytis šiandien
Šiandien AWARE užfiksuotas $ -0.00057076 (-10.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ChainAware 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001423 (-22.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ChainAware 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AWARE rodiklis pasikeitė $ -0.002159 (-29.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ChainAware 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003051 (-37.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.
ChainAware galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChainAware investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChainAware, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ChainAware kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ChainAware (AWARE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainAware (AWARE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainAware prognozes.
Supratimas apie ChainAware (AWARE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AWAREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ChainAware (AWARE)
Ieškote, kaip nusipirkti ChainAware? Viskas paprasta ir patogu! ChainAware lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
