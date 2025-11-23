AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAVIAH Protocol (AVIAH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:30:13(UTC+8)
USD

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 29.86B
$ 29.86B$ 29.86B
Visų laikų rekordas:
$ 8.9
$ 8.9$ 8.9
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 5.971
$ 5.971$ 5.971

AVIAH Protocol (AVIAH) Informacija

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://aviah.ai/
Baltoji knyga:
https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AVIAH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AVIAH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AVIAH tokenomiką, galite peržiūrėti AVIAH tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką