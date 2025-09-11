Daugiau apie AVENTISAI

Aventis AI kaina(AVENTISAI)

$0.0031
+18.77%1D
Aventis AI (AVENTISAI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Aventis AI (AVENTISAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002542
24 val. žemiausia
$ 0.005
24 val. aukščiausia

$ 0.002542
$ 0.005
$ 0.47388225139902757
$ 0.002499963585571113
0.00%

+18.77%

-7.66%

-7.66%

Aventis AI (AVENTISAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0031. Per pastarąsias 24 valandas AVENTISAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002542 iki aukščiausios $ 0.005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVENTISAI kaina yra $ 0.47388225139902757, o žemiausia – $ 0.002499963585571113.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVENTISAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +18.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aventis AI (AVENTISAI) rinkos informacija

No.8101

$ 0.00
$ 60.82K
$ 3.10M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Dabartinė Aventis AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.82K. AVENTISAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.10M

Aventis AI (AVENTISAI) kainos istorija USD

Stebėkite Aventis AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00048991+18.77%
30 dienų$ -0.002735-46.88%
60 dienų$ -0.00089-22.31%
90 dienų$ -0.03636-92.15%
Aventis AI kainos pokytis šiandien

Šiandien AVENTISAI užfiksuotas $ +0.00048991 (+18.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aventis AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002735 (-46.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aventis AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVENTISAI rodiklis pasikeitė $ -0.00089 (-22.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aventis AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03636 (-92.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aventis AI (AVENTISAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Aventis AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aventis AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AVENTISAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aventis AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aventis AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aventis AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aventis AI (AVENTISAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aventis AI (AVENTISAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aventis AI prognozes.

Peržiūrėkite Aventis AI kainos prognozę dabar!

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomika

Supratimas apie Aventis AI (AVENTISAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVENTISAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aventis AI (AVENTISAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Aventis AI? Viskas paprasta ir patogu! Aventis AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AVENTISAI į vietos valiutas

Aventis AI išteklius

Išsamesnei Aventis AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aventis AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aventis AI

Kiek Aventis AI(AVENTISAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVENTISAI kaina USD valiuta yra 0.0031USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVENTISAI į USD kaina?
Dabartinė AVENTISAI kaina USD valiuta yra $ 0.0031. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aventis AI rinkos kapitalizacija?
AVENTISAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVENTISAI apyvartoje?
AVENTISAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVENTISAI kaina?
AVENTISAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.47388225139902757USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVENTISAI kaina?
AVENTISAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002499963585571113USD.
Kokia yra AVENTISAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVENTISAI yra $ 60.82KUSD.
Ar AVENTISAI kaina šiais metais kils?
AVENTISAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVENTISAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Aventis AI (AVENTISAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

