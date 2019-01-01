Avalox (AVALOX) Tokenomika

Avalox (AVALOX)
Avalox (AVALOX) Informacija

Introducing Avalox, the ultimate blend of Meme and DeFi on the Avalanche chain! Embrace the power of laughter and financial innovation as Avalox brings joy to the crypto space. Token holders enjoy meme-worthy moments while benefiting from decentralized finance opportunities.

https://avaloxtoken.com/
https://sg.docworkspace.com/d/sIO6U1Ji_AeCpn68G
https://snowtrace.io/token/0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8

Avalox (AVALOX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Avalox (AVALOX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 320.00K
$ 320.00K$ 320.00K
Visų laikų rekordas:
$ 8.5
$ 8.5$ 8.5
Visų laikų minimumas:
$ 0.000001417956268482
$ 0.000001417956268482$ 0.000001417956268482
Dabartinė kaina:
$ 0.0000032
$ 0.0000032$ 0.0000032

Avalox (AVALOX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Avalox (AVALOX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AVALOX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AVALOX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AVALOX tokenomiką, galite peržiūrėti AVALOX tokeno kainą realiuoju laiku!

