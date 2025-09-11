Avalox (AVALOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000338. Per pastarąsias 24 valandas AVALOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000032 iki aukščiausios $ 0.00000348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVALOX kaina yra $ 28.171243180203252, o žemiausia – $ 0.000001417956268482.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVALOX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.87%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Avalox (AVALOX) rinkos informacija
No.7806
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 94.49
$ 94.49$ 94.49
$ 338.00K
$ 338.00K$ 338.00K
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė Avalox rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 94.49. AVALOX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 338.00K
Avalox (AVALOX) kainos istorija USD
Stebėkite Avalox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000999
-2.87%
30 dienų
$ +0.00000018
+5.62%
60 dienų
$ -0.00000168
-33.21%
90 dienų
$ -0.00005587
-94.30%
Avalox kainos pokytis šiandien
Šiandien AVALOX užfiksuotas $ -0.0000000999 (-2.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Avalox 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000018 (+5.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Avalox 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVALOX rodiklis pasikeitė $ -0.00000168 (-33.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Avalox 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00005587 (-94.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalox (AVALOX) pokyčius?
Introducing Avalox, the ultimate blend of Meme and DeFi on the Avalanche chain! Embrace the power of laughter and financial innovation as Avalox brings joy to the crypto space. Token holders enjoy meme-worthy moments while benefiting from decentralized finance opportunities.
Avalox galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalox investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalox, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Avalox kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Avalox (AVALOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalox (AVALOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalox prognozes.
Supratimas apie Avalox (AVALOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVALOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Avalox (AVALOX)
Ieškote, kaip nusipirkti Avalox? Viskas paprasta ir patogu! Avalox lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.