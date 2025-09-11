CryptoAutos (AUTOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.01094. Per pastarąsias 24 valandas AUTOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01031 iki aukščiausios $ 0.01144 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUTOS kaina yra $ 0.07435012003740513, o žemiausia – $ 0.007842395970852957.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUTOS per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CryptoAutos (AUTOS) rinkos informacija
No.1265
$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M
$ 15.54K
$ 15.54K$ 15.54K
$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M
724.04M
724.04M 724.04M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
72.40%
ETH
Dabartinė CryptoAutos rinkos kapitalizacija yra $ 7.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.54K. AUTOS apyvartoje yra 724.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.94M
CryptoAutos (AUTOS) kainos istorija USD
Stebėkite CryptoAutos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001797
+1.67%
30 dienų
$ -0.00175
-13.80%
60 dienų
$ -0.00072
-6.18%
90 dienų
$ -0.00067
-5.78%
CryptoAutos kainos pokytis šiandien
Šiandien AUTOS užfiksuotas $ +0.0001797 (+1.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CryptoAutos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00175 (-13.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CryptoAutos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUTOS rodiklis pasikeitė $ -0.00072 (-6.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CryptoAutos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00067 (-5.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CryptoAutos (AUTOS) pokyčius?
Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.
CryptoAutos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CryptoAutos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AUTOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CryptoAutos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CryptoAutos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CryptoAutos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CryptoAutos (AUTOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoAutos (AUTOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoAutos prognozes.
Supratimas apie CryptoAutos (AUTOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUTOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CryptoAutos (AUTOS)
Ieškote, kaip nusipirkti CryptoAutos? Viskas paprasta ir patogu! CryptoAutos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.