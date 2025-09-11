Aura Network (AURA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004908. Per pastarąsias 24 valandas AURA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004494 iki aukščiausios $ 0.005799 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AURA kaina yra $ 0.21775856036612545, o žemiausia – $ 0.003605899566061821.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AURA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aura Network (AURA) rinkos informacija
Dabartinė Aura Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.62K. AURA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 515008872.495535. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.91M
Aura Network (AURA) kainos istorija USD
Stebėkite Aura Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007396
+1.53%
30 dienų
$ -0.0039
-44.28%
60 dienų
$ -0.004093
-45.48%
90 dienų
$ -0.004092
-45.47%
Aura Network kainos pokytis šiandien
Šiandien AURA užfiksuotas $ +0.00007396 (+1.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aura Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0039 (-44.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aura Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AURA rodiklis pasikeitė $ -0.004093 (-45.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aura Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004092 (-45.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aura Network (AURA) pokyčius?
Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.
Aura Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aura Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AURAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aura Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aura Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aura Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aura Network (AURA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aura Network (AURA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aura Network prognozes.
Supratimas apie Aura Network (AURA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AURAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aura Network (AURA)
Ieškote, kaip nusipirkti Aura Network? Viskas paprasta ir patogu! Aura Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.