Daugiau apie AURA

AURA Kainos informacija

AURA Baltoji knyga

AURA Oficiali svetainė

AURA Tokenomika

AURA Kainų prognozė

AURA Istorija

AURA pirkimo vadovas

AURAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AURA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Aura Network logotipas

Aura Network kaina(AURA)

1 AURA į USD – tiesioginė kaina:

$0.004908
$0.004908$0.004908
+1.53%1D
USD
Aura Network (AURA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:21:15(UTC+8)

Aura Network (AURA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004494
$ 0.004494$ 0.004494
24 val. žemiausia
$ 0.005799
$ 0.005799$ 0.005799
24 val. aukščiausia

$ 0.004494
$ 0.004494$ 0.004494

$ 0.005799
$ 0.005799$ 0.005799

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

0.00%

+1.53%

-27.41%

-27.41%

Aura Network (AURA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004908. Per pastarąsias 24 valandas AURA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004494 iki aukščiausios $ 0.005799 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AURA kaina yra $ 0.21775856036612545, o žemiausia – $ 0.003605899566061821.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AURA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aura Network (AURA) rinkos informacija

No.4487

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.62K
$ 2.62K$ 2.62K

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

515,008,872.495535
515,008,872.495535 515,008,872.495535

0.00%

AURA

Dabartinė Aura Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.62K. AURA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 515008872.495535. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.91M

Aura Network (AURA) kainos istorija USD

Stebėkite Aura Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00007396+1.53%
30 dienų$ -0.0039-44.28%
60 dienų$ -0.004093-45.48%
90 dienų$ -0.004092-45.47%
Aura Network kainos pokytis šiandien

Šiandien AURA užfiksuotas $ +0.00007396 (+1.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aura Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0039 (-44.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aura Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AURA rodiklis pasikeitė $ -0.004093 (-45.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aura Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004092 (-45.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aura Network (AURA) pokyčius?

Peržiūrėkite Aura Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aura Network (AURA)

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aura Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AURAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aura Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aura Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aura Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aura Network (AURA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aura Network (AURA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aura Network prognozes.

Peržiūrėkite Aura Network kainos prognozę dabar!

Aura Network (AURA) Tokenomika

Supratimas apie Aura Network (AURA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AURAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aura Network (AURA)

Ieškote, kaip nusipirkti Aura Network? Viskas paprasta ir patogu! Aura Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AURA į vietos valiutas

1 Aura Network(AURA) į VND
129.15402
1 Aura Network(AURA) į AUD
A$0.00741108
1 Aura Network(AURA) į GBP
0.00358284
1 Aura Network(AURA) į EUR
0.0041718
1 Aura Network(AURA) į USD
$0.004908
1 Aura Network(AURA) į MYR
RM0.02066268
1 Aura Network(AURA) į TRY
0.20260224
1 Aura Network(AURA) į JPY
¥0.721476
1 Aura Network(AURA) į ARS
ARS$6.991446
1 Aura Network(AURA) į RUB
0.41467692
1 Aura Network(AURA) į INR
0.4323948
1 Aura Network(AURA) į IDR
Rp80.45900352
1 Aura Network(AURA) į KRW
6.81662304
1 Aura Network(AURA) į PHP
0.28034496
1 Aura Network(AURA) į EGP
￡E.0.2360748
1 Aura Network(AURA) į BRL
R$0.0265032
1 Aura Network(AURA) į CAD
C$0.00677304
1 Aura Network(AURA) į BDT
0.5977944
1 Aura Network(AURA) į NGN
7.41387756
1 Aura Network(AURA) į COP
$19.24701648
1 Aura Network(AURA) į ZAR
R.0.08584092
1 Aura Network(AURA) į UAH
0.20260224
1 Aura Network(AURA) į VES
Bs0.765648
1 Aura Network(AURA) į CLP
$4.716588
1 Aura Network(AURA) į PKR
Rs1.39392108
1 Aura Network(AURA) į KZT
2.64580464
1 Aura Network(AURA) į THB
฿0.15597624
1 Aura Network(AURA) į TWD
NT$0.148467
1 Aura Network(AURA) į AED
د.إ0.01801236
1 Aura Network(AURA) į CHF
Fr0.00387732
1 Aura Network(AURA) į HKD
HK$0.03818424
1 Aura Network(AURA) į AMD
֏1.87539588
1 Aura Network(AURA) į MAD
.د.م0.04431924
1 Aura Network(AURA) į MXN
$0.09123972
1 Aura Network(AURA) į SAR
ريال0.018405
1 Aura Network(AURA) į PLN
0.01786512
1 Aura Network(AURA) į RON
лв0.02125164
1 Aura Network(AURA) į SEK
kr0.04584072
1 Aura Network(AURA) į BGN
лв0.00819636
1 Aura Network(AURA) į HUF
Ft1.64918616
1 Aura Network(AURA) į CZK
0.1023318
1 Aura Network(AURA) į KWD
د.ك0.00149694
1 Aura Network(AURA) į ILS
0.01629456
1 Aura Network(AURA) į AOA
Kz4.49037828
1 Aura Network(AURA) į BHD
.د.ب0.001850316
1 Aura Network(AURA) į BMD
$0.004908
1 Aura Network(AURA) į DKK
kr0.03131304
1 Aura Network(AURA) į HNL
L0.12863868
1 Aura Network(AURA) į MUR
0.223314
1 Aura Network(AURA) į NAD
$0.08628264
1 Aura Network(AURA) į NOK
kr0.04873644
1 Aura Network(AURA) į NZD
$0.00824544
1 Aura Network(AURA) į PAB
B/.0.004908
1 Aura Network(AURA) į PGK
K0.02080992
1 Aura Network(AURA) į QAR
ر.ق0.01786512
1 Aura Network(AURA) į RSD
дин.0.4915362

Aura Network išteklius

Išsamesnei Aura Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aura Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aura Network

Kiek Aura Network(AURA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AURA kaina USD valiuta yra 0.004908USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AURA į USD kaina?
Dabartinė AURA kaina USD valiuta yra $ 0.004908. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aura Network rinkos kapitalizacija?
AURA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AURA apyvartoje?
AURA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AURA kaina?
AURA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.21775856036612545USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AURA kaina?
AURA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003605899566061821USD.
Kokia yra AURA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AURA yra $ 2.62KUSD.
Ar AURA kaina šiais metais kils?
AURA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AURA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:21:15(UTC+8)

Aura Network (AURA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AURA-į-USD skaičiuoklė

Suma

AURA
AURA
USD
USD

1 AURA = 0.004908 USD

Prekiauti AURA

AURAUSDT
$0.004908
$0.004908$0.004908
+1.53%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis