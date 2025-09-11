Athene Network (ATN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001803. Per pastarąsias 24 valandas ATN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000018 iki aukščiausios $ 0.00001969 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATN kaina yra $ 67,618.3066592308, o žemiausia – $ 0.000029153464250268.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATN per pastarąją valandą pasikeitė -1.64%, per 24 valandas – -5.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Athene Network (ATN) rinkos informacija
$ 4.13K
$ 45.07K
2,500,000,000
2,500,000,000
BSC
Dabartinė Athene Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.13K. ATN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.07K
Athene Network (ATN) kainos istorija USD
Stebėkite Athene Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000999
-5.25%
30 dienų
$ -0.00007997
-81.61%
60 dienų
$ -0.00003097
-63.21%
90 dienų
$ -0.00083097
-97.88%
Athene Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ATN užfiksuotas $ -0.000000999 (-5.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Athene Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00007997 (-81.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Athene Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATN rodiklis pasikeitė $ -0.00003097 (-63.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Athene Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00083097 (-97.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Athene Network (ATN) pokyčius?
Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.
Athene Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ATNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Athene Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Athene Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Athene Network (ATN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Athene Network (ATN)
Ieškote, kaip nusipirkti Athene Network? Athene Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.