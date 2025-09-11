Daugiau apie ATN

Athene Network logotipas

Athene Network kaina(ATN)

1 ATN į USD – tiesioginė kaina:

Athene Network (ATN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:20:40(UTC+8)

Athene Network (ATN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.64%

-5.25%

-9.31%

-9.31%

Athene Network (ATN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001803. Per pastarąsias 24 valandas ATN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000018 iki aukščiausios $ 0.00001969 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATN kaina yra $ 67,618.3066592308, o žemiausia – $ 0.000029153464250268.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATN per pastarąją valandą pasikeitė -1.64%, per 24 valandas – -5.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Athene Network (ATN) rinkos informacija

BSC

Dabartinė Athene Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.13K. ATN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.07K

Athene Network (ATN) kainos istorija USD

Stebėkite Athene Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000999-5.25%
30 dienų$ -0.00007997-81.61%
60 dienų$ -0.00003097-63.21%
90 dienų$ -0.00083097-97.88%
Athene Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ATN užfiksuotas $ -0.000000999 (-5.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Athene Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00007997 (-81.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Athene Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATN rodiklis pasikeitė $ -0.00003097 (-63.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Athene Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00083097 (-97.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Athene Network (ATN) pokyčius?

Peržiūrėkite Athene Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Athene Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ATNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Athene Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Athene Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Athene Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Athene Network (ATN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Athene Network (ATN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Athene Network prognozes.

Peržiūrėkite Athene Network kainos prognozę dabar!

Athene Network (ATN) Tokenomika

Supratimas apie Athene Network (ATN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Athene Network (ATN)

Ieškote, kaip nusipirkti Athene Network? Viskas paprasta ir patogu! Athene Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ATN į vietos valiutas

Athene Network išteklius

Išsamesnei Athene Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Athene Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Athene Network

Kiek Athene Network(ATN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATN kaina USD valiuta yra 0.00001803USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATN į USD kaina?
Dabartinė ATN kaina USD valiuta yra $ 0.00001803. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Athene Network rinkos kapitalizacija?
ATN rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATN apyvartoje?
ATN apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATN kaina?
ATN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 67,618.3066592308USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATN kaina?
ATN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000029153464250268USD.
Kokia yra ATN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATN yra $ 4.13KUSD.
Ar ATN kaina šiais metais kils?
ATN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:20:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

